مصطفى نواف: المصارحة/ قصيدة

عنوان القصيدة (المصارحة)

كلمات الشاعر: مصطفى نواف

ليتني بقيت على أحلاميَّ

ذكراك اصبحت سُقاميَّ

ابتسامتك الهادئة !

وجهك المعتق

ثوبك الأزرق

خطواتك….



اصابعك الخمس

كلها اندثرت في الزحام

جِنحاك الملائكتان

تطيران بك

في أحلامي الشجية

أهكذا يكسرانيَّ…؟

هذا الدخان

الذي يملئُ شفتيك

كم هما تُغريانيا …

حدسيَّ بين أنك

بقيتَ وأنتهيت

ثم أعيدُ الكر مرتين

على همس قصيدك

وأُجادلُ نفسي

على همس قصيدك

أأنت كلك أنتهيت ؟

كل هذا الجمال …!

وكيف لم يبقى منك شيءٌ

إلا القصيدة واحزانيَّ !

أاذرف الدمع على لياليا؟

أاسقي بها ذكرياتيَّ ؟

أَمْ أنتظر معجزاتَ إلهيَّ!