مصطفى نواف: المصارحة/ قصيدة

عنوان القصيدة (المصارحة)
كلمات الشاعر: مصطفى نواف
ليتني بقيت على أحلاميَّ
ذكراك اصبحت سُقاميَّ
ابتسامتك الهادئة !
وجهك المعتق
ثوبك الأزرق
خطواتك….
اصابعك الخمس
كلها اندثرت في الزحام
جِنحاك الملائكتان
تطيران بك
في أحلامي الشجية
أهكذا يكسرانيَّ…؟
هذا الدخان
الذي يملئُ شفتيك
كم هما تُغريانيا …
حدسيَّ بين أنك
بقيتَ وأنتهيت
ثم أعيدُ الكر مرتين
على همس قصيدك
وأُجادلُ نفسي
على همس قصيدك
أأنت كلك أنتهيت ؟
كل هذا الجمال …!
وكيف لم يبقى منك شيءٌ
إلا القصيدة واحزانيَّ !
أاذرف الدمع على لياليا؟
أاسقي بها ذكرياتيَّ ؟
أَمْ أنتظر معجزاتَ إلهيَّ!