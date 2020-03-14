مارس 15, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أدب وثقافة

مصطفى نواف: المصارحة/ قصيدة

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فى :أدب وثقافة
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عنوان القصيدة (المصارحة)
كلمات الشاعر: مصطفى نواف

ليتني بقيت على أحلاميَّ
ذكراك اصبحت سُقاميَّ
ابتسامتك الهادئة !
وجهك المعتق
ثوبك الأزرق
خطواتك….


اصابعك الخمس
كلها اندثرت في الزحام
جِنحاك الملائكتان
تطيران بك
في أحلامي الشجية
أهكذا يكسرانيَّ…؟
هذا الدخان
الذي يملئُ شفتيك
كم هما تُغريانيا …
حدسيَّ بين أنك
بقيتَ وأنتهيت
ثم أعيدُ الكر مرتين
على همس قصيدك
وأُجادلُ نفسي
على همس قصيدك
أأنت كلك أنتهيت ؟
كل هذا الجمال …!
وكيف لم يبقى منك شيءٌ
إلا القصيدة واحزانيَّ !
أاذرف الدمع على لياليا؟
أاسقي بها ذكرياتيَّ ؟
أَمْ أنتظر معجزاتَ إلهيَّ!

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