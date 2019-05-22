فوز “سيدات القمر” للعُمانية جوخة الحارثي بجائزة البوكر العالمية

متفوقة على خمسة منافسين من خمس دول، فازت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي عن روايتها “سيدات القمر”، بواحدة من كبرى الجوائز التي يتم منحها للروايات الأفضل حول العالم كل عام، وهي جائزة مان بوكر الدولية.

فازت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي الثلاثاء بجائزة مان بوكر الدولية لعام 2019 عن روايتها “سيدات القمر”، لتصبح بذلك أول كاتبة عمانية تفوز بالجائزة.

والجائزة السنوية، التي تبلغ قيمتها حوالي 63.5 ألف دولارأمريكي، تُمنح لأفضل رواية تُرجمت من لغتها الأصلية إلى الإنجليزية ونشرت في المملكة المتحدة.

وقامت الأمريكية مارلين بوث بترجمة الرواية إلى اللغة الإنجليزية، لتتقاسم بذلك قيمة الجائزة مع مؤلفة الرواية.

وتفوقت الحارثي على خمسة منافسين ضمتهم القائمة القصيرة للجائزة من كل من فرنسا وألمانيا وبولندا وكولومبيا وتشيلي.

الكاتبة العمانية، والحاصلة على الدكتوراه في الأدب العربي، أصدرت من قبل روايتين ومجموعتين قصصيتين وبعض قصص الأطفال، بالإضافة إلى دراسات أدبية وأبحاث أكاديمية.

وعن الرواية الفائزة، التي تحكي قصة ثلاث شقيقات عمانيات والعلاقة بينهما، قالت رئيسة لجنة التحكيم المؤرخة والكاتبة البريطانية بيتاني هيوز: “هو عمل استحوذ على القلوب والعقول على حد سواء ويستحق التأمل”.

أما عن ترجمة الرواية، قالت بيتاني هيوز: “جاءت دقيقة وثرية لغويا لتمزج في إيقاعها بين الشعر واللغة الدارجة”.

وكانت لجنة تحكيم الجائزة قد تلقت هذا العام 108 رواية مكتوبة بخمس وعشرين لغة، لتختار اللجنة منهم 13 رواية فقط للقائمة الطويلة، قبل أن تستقر أخيرا على ستة فقط بالقائمة القصيرة.