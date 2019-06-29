فلم يجسد قصة لجوء الطفل آلان الكوردي

بدأت في مدينة بودروم التركية تصوير مشاهد فلم عن حياة الطفل آلان الكوردي من مدينة كوباني الذي لقي حتفه غرقاً في طريق اللجوء حينما كان يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وعثر حينها على جثته ملقاة على شاطئ بحر إيجة.

ويقوم بإخراج الفلم الذي يتحدث عن حياة الطفل آلان الكوردي عمر ساريكايا المعروف بإخراجه العديد من الأفلام المعروفة مثل، اسلاموفوفيا، والملاك الصامت وغيرها.

وشارك أيضاً نجم هوليوود ستيفن سيغال بالإضافة إلى ممثلين أتراك مثل: علي صبري و هريبسيم سارجسن و وليما إيليس وطلعت أتيلا ومصطفى أيهان وعدنان شاكر والعديد من الأسماء الأخرى في الفلم الذي يتحدث عن قصة لجوء ألان الكوردي وعائلته.

ولقى آلان البالغ ثلاث سنوات حتفه مع شقيقه غالب ووالدته ريحانة حين غرق زورقهم المطاطي في بحر إيجه.

وعثر على جثة اللاجئ السوري الصغيرعلى شاطئ بودروم في تركيا في 2 أيلول/سبتمبر 2015. وتصدرت صورته وهو ملقى جثة على الشاطئ وسائل الاعلام حول العالم ومواقع التواصل الاجتماعي وأثارت صدمة الرأي العام.