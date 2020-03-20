معلمتي

عصمت شاهين دوسكي

معلمتي

دعيني أكون في صفك تلميذا

اكتب على سبورة الصف أجمل ثوراتي

دعيني أمسك الطبشور

وارسم خارطة أحزاني

دعيني أكتب الممنوع واللا ممنوع

على دوائر مجراتك ومجراتي



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دعيني أدخل الصف

لست شقيا

بل أحمل شهد شفتيك

بين حضارة نهديك وحضاراتي

أحمل وجعي وحزني وهجرتي

وألوان عذاباتي

كل ما لدي قلم وأوراق

ولا أدري كيف تكون

رموش عينيك حبري وأدواتي

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علميني ..

فأنا طفلك المعذب

بين جراحات الغربة

و شروخ جراحاتي

علميني …

مرت أجزائي عمرا على جسدك

لكن … من يلم بقايا أشتاتي ..؟

حائر بين الأطفال

ينظرون للدفاتر بعمق

وأنا لا تفارقك …نظراتي

ماذا فعلت بي يا معلمتي

أحرقت بقدك المياس

كل تاريخي وصبري وعلاتي ؟

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هل مسني الجن وأنا صغير

أم مسني من سحرك

فلم تقاوم حجاباتي

شعرك المشدود من الحر

أم نضوج خديك

أم بريق عينيك

أم شهد شفتيك

أم تيه حلمتيك وتنهداتي

قلادتك الغراء ضجت

وعلى صدرك تناثرت

عقدة قلاداتي