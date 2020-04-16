عصمت شاهين دوسكي: الحب وكورونا

الحب وكورونا

عصمت شاهين دوسكي

حبيبتي

أنت الحب

رغم الحروب ، الخراب ، وهذيانا

رغم الضياع والهجرة والتشرد

وحملنا الخيام فوق رؤوسنا

رغم صخب البحار وأشواك الحدود

والضرب على أجساد عريانا

رغم حرقة الدموع على خدود

يبست من غربة أوطانا

نعم حبيبتي

أنت الحب

ومن غير الحب يقتل

كل داء حتى لو كان كورونا

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حبيبتي

لعبة أخرى بلا إحساس

صاغت الوهن في جعبة الحراس

أرادوا لعبة جميلة من قرون

تأخذ أرواح الناس

لا اقتراب ، لا عناق

لا ملمس طري يأخذ الأنفاس

لا آهات ،لا تنهيدات

ولا قبلات تلهب كل الأجناس

لا حائر .. لا محروم ..لا عاشق

يعانق الحلم من القدم إلى الرأس

نعم حبيبتي

ممنوع في ممنوع

وكثر الممنوع في أرض بلا إحساس

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لعبة جملوها للقتل

في قالب شفاف طوقوها

كأنهم يحمون الناس من الناس

وهم ملائكة الأرض كأنهم يحموها

لا ترى في عيون بصير أو غير بصيرة

ثم خفية نشروها

كشفت الإرهاب ومن رهبة

مزجت جرعة الدواء ثم أرهبوها

حجر .. حجر .. احجروهم

والحدود مشرعة لمن باعوها

فوضى .. فوضى ..

تجلت كورونا كما خلقوها

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شكراً كورونا

يا لعبة دارت علينا

عريتنا ، كشفت غطاء الجبروت عنا

نزعت أقنعة الأنانية من وجوهنا

نظفت أجسادنا ، عقولنا ، ضمائرنا

شكراً كورونا

رأينا خوفنا ، سجننا ، ضعفنا

رغم إننا اخترقنا الفضاء

والبحر والبيداء

وصنعنا الحروب والقتل والخراب بيننا

ورفعنا أعلام الحرية بلا حرية

وحقوق الإنسان بلا إنسانية وأبدعنا

كتمنا أفواه الأقلام والنهى بأيدينا

شكراً كورونا

جئت بحجمك الضئيل كالجن

تنظفنا ، تطهرنا ، تقدس ما فينا

تجمعنا ولا تفرقنا

نتذكر الله أكثر ، ونحب أكثر

ونصلي من اجل أنفسنا

شكرا كورونا

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حبيبتي

أنت وكورونا قدر

أنت الجمال والنور والبهاء

بهت من وضعك في زجاجة

وشرب من كأس أخرى بلا حياء

كورونا جرثومة تمضي في طريقها

تبقين أنت حبيبتي

بلسم الروح ، بريق الدواء