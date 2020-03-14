أنا آذار

عصمت شاهين دوسكي

أنا آذار …

أنا كل الفصول العاشقة

للجمال والحب والأحرار

أنا آذار

مهما أمطرت على قلبي الأحجار

أنا آذار

مهما تراءت في الرؤى قيود وأسوار

مهما غزت حقولي جراد وحريق وإعصار

أنا آذار

مهما دمروا بيتي وقرطاسي

وتشردت حروف الدار

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أنا سيدة آذار

من مثلي تحملت عبور البحار ؟

من مثلي هجرت

خلف حدود وطن ينهار ؟

من مثلي حبلى

وفي يدها وليد بلا حليب يدار ؟

من مثلي بكت

على وجع الغربة بين جدران وجدار ؟

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أنا آذار

بطل بلا شهادة

ولا جواز سفر لحدود الأسفار

أنا بلا بيت بلا وطن بلا حياة خلف التتار

الجهل سكن ارضي

وأبو جهل ترك الجهل لنا بدينار

بريء أبو جهل من قتلنا وغرقنا

وهجرتنا وغربتنا بين دولار ودولار

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أنا سيدة آذار

تركت الزيتون والنرجس

والجبل والبحر خلف قمم الجدار

أنا من ارتضت بالدموع

في صباح غريب بين الأزهار

أنا من تعد الليالي

وتكتب رغما عنها وجع الأشعار

أنا من تبحث عن نافدة

ترى فيها وطنا بلا دمار

أنا سيدة آذار

فهل تبحث عني

بين الفصول أم بين أطلال الدار ؟

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أنا آذار

باعوا شهادتي في مزاد بلا زوار

على مسرح الجريمة والعقاب

نصبوا مشنقة الأدوار

ذلة .. هزيمة .. تسول ..

هجرة .. تشرد .. انكسار

أنا آذار .. يا سيدة آذار

مهما قتلوا فينا العمر ، تتجدد الأعمار

مهما باعونا للغربة

تأتي الغربة

ترفع شعار الحرية وتحرق شعار

أنا آذار يا سيدة آذار …نبقى معا ..

نحلم بجنائن وأطواق من بنفسج وجنار

نتأمل بحب لا ينتهي بأعوام

من السبات والهواء والبخار

الحب فينا شغف

فمن يقدر على حبنا

ونحن نور بين الأقدار ؟

آه وآه آذار

سيأتي يوم وأقبل بعمق سيدة آذار

ينتهي وجعنا حرماننا عذابنا

ونحيى بين سنابل وأنهار