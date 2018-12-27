عصمت شاهين الدوسكي: تسألني من أكون ..؟

تسألني من أكون ..؟

عصمت شاهين الدوسكي

بعدك لا صبر ولا مهجة بل منون

رماني الزمن إليك

كيف تسألني من أكون ؟

كنت ذا فرح

وعن خلق للورى أكون

كانت تحيط بي الخفايا

ولا تهرب مني الظنون

كأنك قتلت الغربة بحثا

إذ مرت بيننا سنون

حكيت لليالي عنك عمرا

فلم أسأل من تكون

عجبت أن نعيش بالروح قربا

ودمعنا بين الأحلام مسكون

وما أرواحنا إلا نسائم هابه

وما أجسادنا إلا محراب مسجون

وتسألني من أكون ؟

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كأني نعش يمشي

أو فتى بين الحب والحرب يصون

فيا ضروب من الجمال

ومن الحب أطياف حنون

فبعض صفاتي كالقمر

وبعض صفاتي جراح وجنون

ملأت عيوني دمعا

متى أرى وجهك ملأ العيون ؟

فيا لهفي حين أشتاق

ويا احتراقي من هذا السكون

لا تبك على عمر مضى

كما يبك الطفل المسكون

ازدادت بك زينة الدنيا

وتركت قلبي للشؤون

أبعدك هين ..؟ لا والله

لكن مثلي قد يهون

يذود الدمع عني

ويأبى أن يفارق الجفون

طيفك في ليلي يطول

من منا للرقاد يكون ؟

وتسألني من أكون ؟

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شاعر ، شغف ، غربة

هجرة ، احتراق ، جنون

أحلام هاربة ، وراء الحدود

وأنا بلا جواز ودولار مرهون

تائه بين مارد وسجان

وضياع يسبق كل فتون

وعشقي على قرمزيتين

ينتظر بحنان وشجون

وطن قلبي مجزئ

بين عبرات وآهات ومنون

وتسألني من أكون ؟

وتسألني من أكون ؟