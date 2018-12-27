“سيرة شوقي” قصيدة مشتركة بين خالد ديريك وغفران سليمان

سهام البعد جعلتني

أحبو على سجادة الوقت

في وسط زوابع تأبى أن

تتوارى خلف برزخ شاهق …

كيف لي أن أتخطى أسوار اليأس؟

للوصول إلى قطف ثمار الآمال

قبل أن تنخرها أشواك الخيبات،

تلك الخيبات التي تعودت أن

تحصد سنابل ابتساماتي

كلما اقترب شوقي من مبتغاه…

كلما اقترب شوقي من مبتغاه

عصفت به رياح الهجر والغدر

أغلقت في وجهه ابتسامات اللقاء،

حتى نوافذ الأمل أوصدت

اتشحت بالسواد

سأركب أحصنة اللهو

وأدجن براري وحشتي

لتنقل لي بؤسي إلى

أبعد مكان تصله

روح أو نفس

سيبتهج يومي ويبزغ حلمي

الممكن والمجهول.

خالد ديريك وغفران سليمان