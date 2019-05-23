مايو 23, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أدب وثقافة

سندس سالم النجار: اناشدك خافقي !

التاريخ:
فى :أدب وثقافة
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اناشدك خافقي !

سندس سالم النجار

لم َ ذلك الشرود !
ولمَ بعيني َّ
نائم ٌ هو الوجود
اهو ارتعاشة حب منكوب
ماضٍ في شراع منكوب !

لا تبالي ~
يا ذا الفؤاد الموجوع مثلي
فانا معك نهر دائم الجريان
معك انا قلب دائم الخفقان
معك انا خلاصة شعر
دافق ٌ وغزير
وفي عهدك سأختزل
عهد ولادة .. وجرير ،
و الحصري القيرواني
وساختزل في عينيك
الرعد .. والبرق .. والزمهرير …

فحبك كائن يعيش في صحراء
يحيا بلا شمس ..
بلا ماء
انه موت جديد
موت سعيد
موت وليد …

فاياك ان تبالي او تتوب
فهذي ، مبارزة الاقدار
ما بين المدى والمدار
لن يتوه القرار
لا في البيداوات القفار
ولا في صبر ايوب
في ظل عروش الانتظار ….

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