سندس سالم النجار: اناشدك خافقي !

اناشدك خافقي !
سندس سالم النجار
لم َ ذلك الشرود !
ولمَ بعيني َّ
نائم ٌ هو الوجود
اهو ارتعاشة حب منكوب
ماضٍ في شراع منكوب !
لا تبالي ~
يا ذا الفؤاد الموجوع مثلي
فانا معك نهر دائم الجريان
معك انا قلب دائم الخفقان
معك انا خلاصة شعر
دافق ٌ وغزير
وفي عهدك سأختزل
عهد ولادة .. وجرير ،
و الحصري القيرواني
وساختزل في عينيك
الرعد .. والبرق .. والزمهرير …
فحبك كائن يعيش في صحراء
يحيا بلا شمس ..
بلا ماء
انه موت جديد
موت سعيد
موت وليد …
فاياك ان تبالي او تتوب
فهذي ، مبارزة الاقدار
ما بين المدى والمدار
لن يتوه القرار
لا في البيداوات القفار
ولا في صبر ايوب
في ظل عروش الانتظار ….