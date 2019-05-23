سندس سالم النجار: اناشدك خافقي !

اناشدك خافقي !

سندس سالم النجار

لم َ ذلك الشرود !

ولمَ بعيني َّ

نائم ٌ هو الوجود

اهو ارتعاشة حب منكوب

ماضٍ في شراع منكوب !

لا تبالي ~

يا ذا الفؤاد الموجوع مثلي

فانا معك نهر دائم الجريان

معك انا قلب دائم الخفقان

معك انا خلاصة شعر

دافق ٌ وغزير

وفي عهدك سأختزل

عهد ولادة .. وجرير ،

و الحصري القيرواني

وساختزل في عينيك

الرعد .. والبرق .. والزمهرير …

فحبك كائن يعيش في صحراء

يحيا بلا شمس ..

بلا ماء

انه موت جديد

موت سعيد

موت وليد …

فاياك ان تبالي او تتوب

فهذي ، مبارزة الاقدار

ما بين المدى والمدار

لن يتوه القرار

لا في البيداوات القفار

ولا في صبر ايوب

في ظل عروش الانتظار ….