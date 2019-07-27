احس ّ معك احيانا

سندس سالم النجار

احس ّ معك احيانا

بحاجة الى الانتقام

ابحث عن حجة تافهة

لأُغضِبُكْ

قدْتعلِنُ عن عزفك

المنفردْ اللذيذْ ،،

اختلقْ مشكلة واهية

لاثيركْ ،

قدْ احتسي عصارة

روحك

المفعمة بعبق

العشق الفريد ْ ،،

اتفنّنْ في اثارة اعصابكْ،

قد اصل ْ الى هوس جنونك،

قد اسقط في قاعِ قلبك

الكبير الصغير

دون عودة ..

اشاكس ، اعاند

أصارع، احارب

قد أحظى بسهام

تتوامض في متاهات

فتونِكْ ..

انــا بفن الهوى ،

نبع ٌ، لا ينضبّ ابدا

انا بفن الهوى،

حلم ٌ، لا يصحى ابدآ

انا بفن الهوى ،

صبر، لا ينفد ابدا ..

استجدي لك وحدك فنوني

اختلق لك وحدك حروف

لا يجيد تفسيرها

غير المجانينِ

قد تصل الى اكوان فتوني

قد تحضى بنسمات انوثتي

قد تسمو الى فضاءات شجوني

وقدْ التمس انا ،

اسرار نجواك

ولعبك الرشيق الندي

قد تجلو فلسفتك

وتعلن عن نسغك الخفي

وقد اغوص

بين ثنايا

مكنونات روحك

ههنـــا المتكأ ولابد ان نستريح

فننتبذ ركنــاً

بين الليل والسنين

كطائرَين لعوبَين

نبني لنا عشا من سويعات التوليب

و تويجات النسرين …