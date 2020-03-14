حسين حسن التلسيني: يا ملاكي/ شعر

يــا ملاكـــي

شعـر: حســين حســن التلســـيني

رَحَلَ الحُسْـنُ عن مُحيّـَـا الصبــــاحِ

وطوى ظهــرَهُ سعيـــــرُ النـــواحِ

بقي البــدرُ دون بيـــــض الجنـاحِ

وأسيـــراً غدا لعصـــــف الريـــاحِ



وذوى الليلُ رغـم نبـــض الكـفاحِ

وهــوى النجم بيــن فـكِّ البـطاحِ

وارتـدى الحَرْفُ سـودَ سودَ الوشاح

والهـوى شـاخ من جــراح الجـراحِ

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يا ملاكي ويا نشــــيد الأقــــــاحِ

يا ســـلامَ الضيــاء في كلِّ ســـاحِ

يا دواءً شـــــدا لدمع الجـــراحِ

يا سحــابــــاً لـوى أكفَّ الجُنـــاحِ

يا خليـج الهــوى ودفَّ المِـــراحِ

يا كنــــاري ويـا بـذورَ الطِّمــــاحِ

يـاكـرومَ القـصـيـد في كُـلِّ راحِ

يـا سراجـاً سـما بـزيــت المُبــاحِ

أنــــا بــابٌ يتــوقُ للمفتــاحِ

ويـــــرى فيــــهِ نـفـخـة الأرواحِ

كـللي هامتي بتـاج السَّمــاحِ

ففؤادي غـدا طعـــــام الرمـــاحِ

واقـتلي اليأسَ قد طغـا بالنباحِ

قـتـلهُ أجـــرٌ خافـقٌ بالصبــــــاحِ

ودعي الملتــقـى تمــور الفـلاحِ

وفراتــــاً لطفـلـنـــا يانجـــــاحي

لتـــدور البــدورُ في كلِّ ســاحِ

لتنــــــــام الطيــــورُ في كلِّ راحِ

أقبلي واصـفـعي مُحيَّـا السَّراحِ ( * )

قيـــِّـــدي كـفهُ بقيــــدِ الصـــلاحِ

لأزفَّ الهــــــــــــــوى لحيِّ المِلاحِ

فالهـوى زمـزمي وتـاج انشـراحي

(*)الســــــــراح : الطـــلاقُ 0

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