حسين حسن التلسيني: برقيتان مُفعمتان بالإنارة

بـرقـيـتـــــان مُفـعـمـتـــــان بالإنـــــارة أبعــث بهـمــــــــا إلـى ســـــــــــــــارة
شعـــر : حســــين حســـن التلســــيني
البرقيـــة الأولــى
ميــــــلادُكِ ميـــــــــلادُ الحُــبِّ
نهـــــرٌ يســـقي عطــشَ القلــبِ
هـو خيمــة عطـــر فـي الـدَّربِ
مطــــرٌ مـاأنشـــــدَ للحــــــربِ
ميـــــلادُك لـي هبــــــــة الـرَّبِّ
نغــــمٌ للشــــــرقِ مـــع الغــربِ
البرقيـة الثـانيــة
علــى شفــــةِ السُّـليمـانيــــــة
الأعيــــــــــــادُ تـبتـســـــــــمُ
وفـــوق سـفـــوح خديـهـــــــا
رغيــفَ الحُـبِّ نـقـتـســـــــــمُ
(#) العـراق / المـوصــل / 15 / 9 / 2017
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