بدل رفو: ليس من اخلاق الكوردي ان يكون انتهازيا للوطن الذي احتضنه!!

بدل رفو: انا لا انقل لدول العالم هموم والام شعبي فلست بحاجة لعطف العالم على شعبي ، بل انقل له حضارة شعبي وبلادي!

اجرت الحوار: رونيدا احمد

قيل الكثير عن الكاتب والرحالة بدل رفو المزوري. عن كتاباته، وشعره،وترجماته، ورحلاته، وله حضور عالمي، دون أن ينسى وطنه وشعبه، في مايلي حوار مع الكاتب بدل رفو المزوري :

ـــ أبدعت في مجالات كثيرة منها:الشعر والترجمة والصحافة بالإضافة إلى عالم الرحلات؟ كيف توفق بين كل هذا التنوع الاهتمامات والأشكال الكتابية؟

ــ تنوعت هذه المجالات وتوزعت على مشواري حياتي الثقافية ففي نهاية السبعينيات كتبت شعرا وبعدها انتقلت الى بغداد وعرفت قراء لغة الضاد على شعراء الكورد على درب الترجمة وتمت صداقة مابين الشعر والترجمة في عالمي وفي النصف الثاني من الثمانينيات حاولت ابراز الهوية الكوردية لكورد الموصل لصحافة العاصمة والصحافة الكوردية في بغداد بالاضافة الى ترجماتي من اللغة الروسية الى الكوردية والعربية للصحافة ورغم ان ادب الرحلات بدأ معي من الموصل ولكن لم اكن اتصور باني يوما ما ساجوب العالم ,اليوم كما في حدائق الدنيا انواع الورود والزهور ففي ضميري وحياتي الشعر والترجمة والاعلامي والرحلات!

ـــ هل أضافت رحلاتك حول العالم شيئاً إلى إبداعاتك في الكتابة؟

ـ للرحلة سبع فوائد ومنها البحث عن العلم والرزق والترفيه والخبرات والترفيه وو. لقد تمكنت من خلال الرحلة بأن القي الضوء على افكار وعادات وتقاليد وتاريخ السكان واطلعت على ثقافاتهم ونهلت من منابع علومهم ونقلت الصور الجميلة لتلك الشعوب وهذه المشاهدات الحية اكيد القت ظلالها على اعمالي شعرا ومشاهدات وترجمة ونتيجة اختلاطي بتلك الشعوب حاولت ان اقرب صورة شعبي وبلادي لهم بامتياز!

ــ هل نجح رفو في نقل هموم شعبه وآلامه أثناء رحلاته إلى دول العالم؟ وكيف؟

ــ مادمت احمل قضية شعب ووطن فما علي الا ان اكون امينا لهذه المهمة وهنا تلعب الدبلوماسية الثقافية دورها بمدى قدرتك في نقل صورة شعبك وهمومك وحضارتك للاخر، فانا لا انقل لدول العالم هموم والام شعبي فلست بحاجة لعطف العالم على شعبي فانا اجاهد واحاول ان انقل لهم حضارة وثقافة شعبي واحدثهم عن بطولات ناسي وكل ما له علاقة بالثقافة والفنون والعادات والتقاليد، التقيت بمشاهير العالم وحدثتهم عن بلادي وشعبي!

ـــ هل واجهت صعوبات في طريق إبداعك؟

ــ من قلب الصعوبات تبرز نكهة ومتعة الابداع، الصعوبات تتركز في عدم اهتمام المؤسسات الثقافية بالمبدعين الكورد في المهجر وذلك بسبب عدم اهلية الذين يديرون دفة الثقافة في البلاد ولذلك يتبعون سياسة الاقصاء والتهميش وهم بهذا يدمرون تاريخ وحضارة الشعب!

ــ ماذا عن عوالم قصيدتك؟

ـ القصيدة منذ عام 1977 تسافر معي عبر محطات الفقر والغربة والبحث عن العلم واسرار الحياة والمكان والشعوب، كتبت حول فقراء العالم وبحيرات الدنيا وجبال كوردستان وتغنيت بالمدن وكذلك بالكلاب، عوالم قصيدتي رحلة ازلية للبحث عن الحرية والانسان والسلام وليس لعالمي حدود تقف سدا امام قصائدي التي ترضع اطفال الفقراء وتجلس معهم ليالي الشتاء الباردة ..عوالم قصيدتي هي الانسانية بحد ذاتها!

ــ لم يسموك خليفة ابن بطوطة؟

ــ في زياراتي السنوية الى المغرب ،حيث اقيم للجمعيات ودور الثقافة ومشاركتي في المهرجانات الشعرية الامسيات الثقافية وخاصة حول ادب الرحلات وتجربتي في هذا العالم الجميل من الرحلات، سموني في شفشاون المغربية وقالوا للمغرب ابن بطوطة واما انت ابن بطوطة كوردستان وكذلك البروفيسور عبدالاله الصائغ سماني بخليفة ابن بطوطة، فانا لا تهمني الالقاب بقدر ماذا ساقدر ان اقدم نتاجا للاخر!

ــ ماسبب إعجابك بمدينة شفشاون المغربية،حتى كتبت فيها قصيدة؟

ـ هناك بعض المواضيع المهمة في حياة الاديب الرحال وهي البحث عن اماكن ذكريات الطفولة ، البحث عن الازقة الضيقة وصور المدرسة والاطفال وتظل هذه الاشياء في ذاكرة الاديب الرحال وما وجدته في شفشاون المغربية كانت رحلة الى الماضي وطيبة وبساطة الانسان الشفشاوني وبالرغم من ان العولمة غزت الدنيا الا ان هذه المدينة حافظت على ارثها القديم الانساني وانا سعيد للغاية باني عثرت على هذه المدينة التي تهدأ روحي فيها ومحبة الناس لي لا توصف وبصدق!

ــ لم سمتك الكاتبة النمساوية “انغيبورك ماريا أورتنر” ..”ببدل رفو صقر كوردستان”؟

ــ الشاعرة والروائية النمساوية الصديقة( انغيبورك اورتنر) اقمت معها محاضرات ثقافية وترجمت لاكثر من 100 شاعرة وشاعر نمساوي الى اللغتين الكوردية والعربية وكلما كانت تتصل بي كانت تعلم باني في رحلة الى العالم ويوما ما فاجأتني بانها ستكتب رواية عني وستسميها صقر من كوردستان وكتب مقدمة الكتاب ( كورت فلليكر) نائب رئيس اقليم شتايامارك النمساوي وقتذاك، واقيمت احتفالية توقيع الكتاب في المكتبة الوطنية في غراتس النمساوية وكذلك سمتني صحافة اقليم شتايامارك النمساوي بشخصية الاقليم!

ـــ في رحلاتك دائماً زيارات إلى مدن الفقراء كما حال زيارتك للمكسيك والهند ومصر…الخ؟

ــ سبق وان قلتها نتعلم من الفقراء واحياءهم اكثر مما نتعلمه من جامعات العالم فقد ولدت فقيرا وساموت فقيرا، في عيون الفقراء ارى وطني وشعبي وامي ،فقمة النقاء والانسانية وحب الوطن في احياءهم ولكني ازور الاماكن المرتبطة بحضارة وثقافة تلك الشعوب من المتاحف والاقلاع والابراج والشعراء والمدن القديمة!!

ـــ كرمت من قبل العديد من الدول الأوربية وحتى العربية،ماذا عن تكريمك في بلدك إقليم كوردستان؟

ــ كوردستان بشعبها كرمتني في اروع مهرجان تكريمي يكرم الشعب احد مبدعية عام 2010 في جامعة دهوك وقبلها بايام كرمني الفرع الاول للحزب الديمقراطي الكوردستاني بدرع البارزاني الخالد وفي عام 2018 كرمتني مؤسسة خاني للثقافة والاعلام في دهوك في احتفالية رائعة ومن ضمن التكريم احتفالية توقيع كتابي ( العالم بعيون كوردية).الاديب الحقيقي هو من يمنح التكريم هيبة ومكانة. انا سعيد للغاية بمنحي المواطنة الشرفية وهي ارفع وسام في المغرب من قبل مدينة شفشاون وكذلك في كازاخستان وبلدان اخرى ولكل تكريم نكهته!

ــ هل ترى نفسك مظلوماً من قبل أهلك؟

ــ ان كنت تقصدين وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية واهل الشأن فمع الاسف هم المظلومون، من لا يعرف مبدعي وكفاءات شعبه وناسه هم من المظلومين، اعمل من اجل عيون شعبي ووطني وتاريخ بلادي وليس من اجل عيون وزارة او مؤسسة، انا سعيد للغاية حين اقدر ان اقدم شيئا لبلادي وناسي!

ــ إن طلبنا من رفو أن يختار مكاناً في زمن كورونا.لإنقاذ ذلك المكان افتراضياً أي الأمكنة التالية سيختارمسقط رأسه في قرية الشيخ حسن “شيخان” أم في ملاعب شبابه الأول في الموصل؟ أم في منفاه الطوعي ومهجره غراتس في نمسا؟

ـــ من يحب وطنه الام وشعبه وناسه وينابيع بلاده عليه ان يكون وفيا للمكان الذي احتضنه وقت العسر وان لا يتخلى عنه وقت عسره ان كان وفيا لوطنه الام!! مضى لي 3 عقود في هذه البلاد وكانت لي الملاذ الامن طوال هذه الفترة وتكفلت بطبع انتلوجيات لي حول النمسا باللغتين الكوردية والعربية وعشت هنا مواطنا لا فرق بين نمساوي وبيني وليست من اخلاق الكوردي ان يكون انتهازيا للوطن الذي احتضنه!! لو لم يكن في زمن الكورونا ربما اخترت مكانا اخر ولكن في ظرف النمسا لن اختار غير سكني في غراتس النمساوية وحتى لو عرضت كل مناصب الوطن الام!

ـــ هل زرت سورية؟

ــ زرت سوريا كثيرا وسكنت في الشام والقامشلي وطبعت كتبي في سوريا عند دار الزمان للنشر وتجولت في شام القديمة كلها مشيا على الاقدام ، انا من عشاق الشام.

ــ أي انطباع خرجت به عن أهلك الكرد من جهة والسوريين من جهة أخرى؟ هل لك أصدقاء في سورية؟

الكورد في سوريا عشاق حقيقيون لقوميتهم وناسهم ومثقفون رائعون ولي العدد الكبير من الاصدقاء وظلت صداقتي معهم واشد على ايادي الشباب السوريين الكورد بتاسيسهم المعهد الثقافي الكوردي في فيينا وله نشاطات كثيفة وسبق ان قدمت لهم محاضرة حول ادب الرحلات في فيينا!! كورد سوريا هم اهلي وناسي ومحبتهم كبيرة في قلبي!!

ــ من هم أصدقاؤك من الكتاب العالميين الكبار؟

ــ علينا في البداية ان نعلم كيف نفهم العالمية، لنا شعراء كورد وفنانون عالميون ايضا وفي المغرب عالميون وليس من هم في الغرب عالميون ، لي صداقات كثيرة مع الفنانين والادباء ومتسلقي الجبال العالميين !

ــ ومن هم أصدقاؤك من الكتاب الكورد؟

ــ ليس لي اصدقاء من الادباء والفنانين الكورد وانا بعيد عنهم واصدقائي في كوردستان بعيدون عن الوسط الثقافي والفني واصدقائي من الفقراء والكسبة والفلاحين والبسطاء !

ـــ ماذا عن مشاريعك الأخيرة؟

ــ لي مخطوطات وترجمات ومشاهدات في ادب الرحلات والقسم الثاني من العالم بعيون كوردية انتهيت منه ايضا!!

:ـــ كلمة أخيرة ؟

ــ كلنا سنموت يوما ..

بعضنا سيموت بالكورونا والبعض الآخر حزنا ووجعا على بلاد عشقها وهي تنهار امام اعينه ، والبعض الاخر من الحب والاخر من كآبة تنهش روحه والبعض من غربة الروح واخرون من غربة وطن ، كلنا سنموت ولكن بعضنا سيدون تاريخا للانسانية والبعض الاخر ستلاحقه لعنات الاجيال ، كلنا سنموت ولكن هناك من هم ميتون في الحياة وهناك من هم احياء ميتون ،والأثرياء من تخمة المال، والفقراء من الجري وراء كسرة خبز ،كلنا سنموت يوما ووقتها سيكون للموت عنوان!

السيرة الذاتية:

Badal Ravo

بدل رفو

* الاسم الحقيقي : بدل محمد طاهر يونس علي

* مواليد 1/8/1960/ الشيخان/ قرية الشيخ حسن/ كوردستان العراق

* أكمل دراسته الابتدائية والثانوية في مدينة الموصل

* تخرج بقسم اللغة الروسية، كلية الآداب جامعة بغداد عام 1985

* بدأ بالنشر نهاية السبعينيات باللغة العربية بجريدة الحدباء الموصل.

* من خلال دراسته في بغداد، واكب صحافة العاصمة ونشر نتاجاته الأدبية والصحفية باللغتين العربية والكوردية في صحافة

ودوريات العاصمة ومنها (الأقلام، الطليعة الأدبية، بيان، هاوكاري، روشه نبيري نوى، الثقافة، العراق، باشكوى عيراق، ..إلخ)

*عمل مراسلا صحفيا من مدينة الموصل لصحيفة بزاف وهاوكاري ومجلة ره نكين منتصف الثمانينيات.

* يعمل بمجال الشعر والترجمة والصحافة وادب الرحلات.

* يعيش بدولة النمسا منذ عام 1991 .

* عضو عامل في نقابة صحفيي كوردستان والنمسا.

* عضو اتحاد ادباء كوردستان والنمسا.

*عضو جمعية المترجميين العراقيين، المركز العام، بغداد

*عضو في الاتحاد العالمي للسينمائيين العرب.

* شارك في الكثير من المهرجانات السينمائية ضمن الطاقم الصحفي للمهرجان ومنها مهرجانات أفلام الجبال ومهرجان الفيلم النمساوي.

* شارك ومن خلال مسيرته الثقافية في كثير من المهرجانات الشعرية في العراق والنمسا وكازاخستان والمغرب.

* اقيمت له امسيات شعرية وثقافية في العراق وكوردستان والعالم باللغات الكوردية والعربية والالمانية.

* لقد كتب الكثير من الأدباء والنقاد حول تجربته الشعرية ومنهم زهير كاظم عبود، إبراهيم اليوسف، عبد الخالق سلطان،

د.خالد يونس خالد،فتح الله الحسيني،د.توفيق التونجي،د.هدية الايوبي،جلال زنكابادي، ، الناقد مسعود عكو،

عبد الإله اليوسف، ئارام باله ته يي ،قيس قرداغي ،د.هوار بلو، الروائي والشاعر اسعد الجبوري ،

القاص والناقد حسب الله يحيى ،الشاعرة سوزان سامي جميل ،عبد الغني علي يحيى، د. مؤيد عبد الستار، حكيم نديم الداوودي،

الناقد جوتيار تمر، نجيب بالايي، الشاعر المغربي إبراهيم القهوايجي،عبدالوهاب طالباني ، د. ضياء نافع ، د. عبدالاله الصائغ ، الكاتب المغربي عبدالحي مفتاح ، الناقد حسن العابدي، الشاعر عبدالجواد الخنيفي وآخرون …

* نشر نتاجا كثيرا في الصحافة العراقية والعربية ومنها الثقافة الأجنبية والأديب والتآخي والصوت الآخر

والاتحاد والاداب العالمية والجوبة السعودية وصدى المهجر الامريكية وسردم العربي ورامان والسفير اللبنانية والصباح الجديد

وطريق الشعب والمؤتمر والمنارة ونشرت قصائده في أنطولوجيات عربية وألمانية.

* حاز على شهادات تقديرية في كثير من الدول على دوره في نشر الادب الكوردي والنمساوي في العالم ومنها:

ــ تكريم من جمعية هيفي في جامعة كازاخستان الحكومية عام 2009.

ـــ اقيم له مهرجان تكريمي في دهوك\كوردستان العراق يوم 7\10\2010 والذي يعد او ل مهرجان في تاريخ العراق يكرم فيه الشعب احد ادبائه.

ــ تم تكريمه من قبل الفرع الاول للحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك\كوردستان العراق عام 2010.

ــ اقيم له احتفال تكريمي وتم تدوين حياته في بيوغرافيا للروائية النمساوية ماريا انغيبورك اورتنر في كتاب( صقر من كوردستان) في المكتبة الوطنية النمساوية عام 2013.

ــ تم منحه المواطنة الشرفية في مدينة شفشاون المغربية من قبل عمدة المدينة محمد السفياني في احتفال تكريمي عام 2018.

ـــ تم تكريمة من دار الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المغربية في شفشاون عام 2018.

ــ تم تكريمة بشهادات تقديرية من المهرجان الوطني للشعر المغربي ومنتدى الحوار للثقافات والفنون في شفشاون عام 2018.

ــ تم تكريمه من مؤسسة خاني للثقافة والاعلام في كوردستان عام 2018.

* يجيد عدة لغات ( الكوردية والعربية والالمانية والانكليزية والروسية).

* ترجمت قصائده الى العربية والانكليزية والالمانية والفرنسية والايطالية والروسية والتركية.

** صدر للشاعر:

* ومضات جبلية من الشعر الكوردي المعاصر عن وزارة الثقافة والإعلام في العراق عام 1989

* أغنية الباز ـ قصائد كوردية مترجمة ـ دهوك 2001

* رسول حمزاتوف وطالما تدور الأرض بمشاركة الأستاذ خيري هزار مزوري ـ دهوك 2001

* أنطولوجيا شعراء النمسا باللغة العربية، ترجمة عن الألمانية ـ دار الزمان السورية ـ دمشق 2008

* أنطولوجيا شعراء النمسا باللغة الكوردية ـ مؤسسة سبيريز للطبع والنشرـ دهوك ـ كوردستان العراق 2008

* وطن اسمه آفيفان ـ قصائد كوردية مترجمة ـ سندباد للنشر 2009

* آفيفان ـ قصائد للشاعر الكوردي عبدالرحمن مزوري ـ ترجمة ـ دار سردم للنشر في السليمانية\ كوردستان العراق 2009

* قصائد حب نمساوية باللغة العربية ،ترجمة عن الالمانية ـ دار الزمان السورية ـ دمشق 2010

* دم الصنوبر .قصائد للشاعر بدرخان السندي .ترجمة .عن منشورات اتحاد الادباء الكورد ـــ فرع دهوك\كوردستان العراق.2010

* قصائد حب كوردية .ترجمة عن الكوردية ،على هامش المهرجان التكريمي في دهوك .مطبعة خاني 2010 دهوك \ كوردستان العراق.

* الوطن الابيض (قصائد من النمسا) ترجمة عن الالمانية،باللغة الكوردية\دهوك ـ كوردستان العراق 2011.

* مواويل الشتاء..اصوات شعرية من كوردستان ـ ترجمة عن الكوردية ،باللغة العربية \دهوك ـ اصدارات جمعية الشعراء الشباب في دهوك 2011.

* الشهد والثلج،ترجمة عن الكوردية ،باللغة العربية\عن دار الثقافة والنشر الكوردية بغداد،العراق 2013.

* النسر وشعراء من وطن الثلج والنار،باللغة العربية\عن دار الشؤون الثقافية في بغداد،العراق 2013.

* وطن جديد(قصائد من النمسا) ترجمة عن الالمانية،باللغة العربية\دهوك ـ كوردستان العراق 2014.

* بدل رفو صقر من كوردستان باللغة الالمانية بقلم الروائية انغيبورك ماريا اورتنر \النمساـ مطبعة فايس هاوبت 2013.

* رقصة الشعر(قصائد من النمسا) ترجمة عن الالمانية بالعربية ـ دار الزمان السورية ـ دمشق 2017

* اطفال الهند علموني ( قصائد وشهادات من الادب الكوردي في المهجر) بالعربية ـ دار الزمان السورية ـ دمشق 2018.

ـــ بدل رفو ..سندباد القصيدة الكوردية في المهجر ،للناقد عصمت شاهين الدوسكي ــ دار الزمان السورية ـ دمشق عام 2018

ـــ العالم بعيون كوردية باللغة العربية ( 10 رحلة حول العالم ) من ادب الرحلات ـ عن مؤسسة خاني للثقافة والاعلام ــ مطبعة خاني في دهوك 2018.

ــ العالم بعيون كوردية باللغة الكوردية ـ ترجمة زيان عبدالحميد عمر وهي رحلات بدل رفو حول العالم عن مطبعة خاني في دهوك 2019.

ملاحظة: الصور من ارشيف بدل رفو