الموت يغيّب الروائية اللبنانية مي منسّى المرشحة لجائزة البوكر

رحلت مساء السبت الروائية والإعلامية اللبنانية مي منسَّى، المرشحة في القائمة الطويلة للجائزة العربية للرواية “البوكر” في دورتها الحالية، والتي أعلنت في السابع من الشهر الحالي.

وكانت منسَّى التي رحلت في الثمانين من عمرها، ترشحت ضمن 16 كاتبًا عربيًا في القائمة الطويلة، برواية “قتلت أمي لأحيا”، الصادرة عن “دار الريس”.

ومي من مواليد بيروت عام 1939 وهي حاصلة علي دبلوم دراسات عليا في الأدب الفرنسي، وبدأت مشوارها المهني في الصحافة والإعلام منذ عام 1959 في تلفزيون لبنان، كمذيعة ومعدة برامج.

ومنذ عام 1969 التحقت بجريدة النهار اللبنانية كناقدة في شؤون الأدب والثقافة والمسرح والموسيقى.

كما تترأس تحرير مجلة “جمالك” الشهرية التي تصدر في بيروت منذ عام 1986.

ولها العديد من الروايات، منها: “أوراق من دفاتر شجرة رمان” 1998، “المشهد الأخير” 2003، “أنتعل الغبار وأمشي” 2006، “الساعة الرملية” 2008، “حين يشق الفجر قميصه” 2009، “تماثيل مصدعة” 2013، “ماكنة الخياطة” 2012.

ودخلت روايتها “أنتعل الغبار وأمشي” في القائمة النهائية القصيرة لجائزة “بوكر” العالمية للرواية العربية لعام 2008.