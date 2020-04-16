الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه: الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائتي معلقة}

مُعَلَّقَاتِي الْمِائَتَانْ {112} مُعَلَّقَةُ كُورُونَا مَنْ كَسَبَ الرِّهَانْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائتي معلقة}

1- أَأُرِيكَ مَنْ كَسَبَ الرِّهَانْ؟!!! = {كُورُونَ} يَعْدُو كَالْحِصَانْ

2- خَضَعَ الْجَمِيعُ لَهُ بِحُبٍّ وَاحْتِرَامٍ وَامْتِنَانْ

3- وَتَعَجَّبَ الْعَاتُونَ مِنْهُ وَأَدْمَنُوا طَلَبَ الْأَمَانْ

4- رُحْمَاكَ {كُورُونَا} تَعِبْنَا نَلْتَمِسْ وَرْدَ الْجِنَانْ

5- رُحْمَاكَ أَدْمَنَّا النَّحِيبَ وَلَمْ نَذُقْ حَلْوَى الزَّمَانْ

6- إِنَّا سَئِمْنَا نَفْسَنَا = وَالْقَلْبُ قَدْ مَلَّ الْمَكَانْ

7- هَلْ تَرْحَلَنَّ وَتَتْرُكَنْ =غَدَنَا؟!!! وَرَبِّي الْمُسْتَعَانْ

8- تَاهَتْ مَعَالِمُنَا ضَلَلْنَا دَرْبَنَا الْوَاهِي الْمُهَانْ

9- تَاهَتْ مَعَالِمُنَا رَسَبْنَا – يَا أَخِي – فِي الِامْتِحَانْ

10- فَالْوَقْتُ فَاتَ وَلَا مُعَلِّمَ فِي أَسَالِيبِ الْمُدَانْ

11- فَيْرُوسُ {كُورُونَا} عَتِيٌّ فِي صَحِيفَتِهِ أَذَانْ

12- اَلْقَلْبُ شَاخَ وَأَقْفَلَتْ = أَنْفَاسُنَا كُلَّ {الْبِبَانْ}(1)

13- وَتَسَارَعَتْ دَقَّاتُهُ = فَقَدَ الْجَمِيعُ الْاِتِّزَانْ

14- أَغَضَاضَةً .. فَيْرُوسَنَا = يَا مُلْهِماً فِي الْمَهْرَجَانْ ؟!!!

15- يَا سَاحِراً وَبَهَاؤُهُ = وَصَفَاؤُهُ يَتَرَبَّعَانْ

16- ..{كُورُونَ} يَنْبُوعُ الْمُنَا= وَالْمُسْتَبَاحُ يُصَفِّقَانْ

17- {كُورُونَ} أَوْفَدَ بَعْثَةً= عَاثَتْ فَسَاداً فِي {الْيَبَانْ}(2)

18- كُرَةُ الْقَدَمْ غَنَّتْ لَهُ = كَيْ لَا يُهَانَ مُدَرِّبَانْ

19- يَا {فَيْرَسَ} الْأَبْطَالِ حِنَّ وَلَا تُمَارِ الْكُلُّ فَانْ

20- وَانْقُشْ عَلَى عَتَبِ الزَّمَانِ قَصَائِدَ الْحُبِّ الْيَمَانْ

21- واحْفَظْ تَكَافُلَ أَهْلِنَا = وَاكْفُلْ لَهُ أَحْلَى ضَمَانْ

22- .. {كُورُونَ} وَحِّدْ أَهْلَنَا= لَكَ هَيْبَةٌ فِي الصَّوْلَجَانْ

23- .. {كُورُونَ} حَفِّزْ جَمْعَنَا= يَتَوَحَّدُوا مِثْلَ{الْيُنَانْ}(3)

24- وَتَعُدْ مَهَابَةُ أُمَّةٍ= سُلِبَتْ وَكُتِّفَتِ الْيَدَانْ

25- يَا مِحْنَةً أَزَلِيَّةً = لَمْ يُعْلِ رَايَتَهَا الدِّهَانْ

26- أَتُكَافِحُونَ عَوَاذِلِي = .. {كُورُونَ} فِي تِلْكَ الدِّنَانْ ؟!!!

27- {كُورُونَ} قَدْ مَلَكَ الْفُؤَادَ وَمَا يُعَارِضُهُ اللِّسَانْ

28- يَا سَائِلِيَّ عَنْ الْحَقِيقَةِ دَسَّهَا مُسْتَوْطِنَانْ

29- إِنَّ الَّذِي يُخْفِي الدَّوَاهِيَ بِالتَّلَاعُبِ أُلْعُبَانْ

30- لَكِنَّمَا الْبَطَلُ الْمَهِيبُ وَجُنْدُهُ كَالدَّيْدَبَانْ

31- كَشَفَ الْجَرِيمَةَ وَ{الْكُورُونَا} فَرَّ مِنْهُ النَّاشِطَانْ

32- يَا أَيُّهَا{الْكُورُونَا} مَهْلاً قَدْ وَعَاكَ مُفَكِّرَانْ

33- حَجَبَاكَ عَنْ ظُلْمِ الْأَنَامِ فَهَلْ تَلَاقَى الْعَالِمَانْ

34- ثَغْرٌ أَطَلَّتْ مِنْهُ فِي ظُلَمِ اللَّيَالِي نَجْمَتَانْ

35- نَجْمُ {الْكُورُونَا} قَدْ أَطَالَ مُكُوثَهُ عَقَدَ الْقَرَانْ

36- مَنْ يَقْتَرِفْ وَصْلاً بِهَا = تَهْلَكْ فَهَلْ يَسْلُو الْمِرَانْ

37- نَامَ {الْكُورُونَا} فِي السَّرِيرِ عَرُوسُهُ الْحُلْوَى تُزَانْ

38- حَتَّى تَعَمَّدَ وَصْلَهَا = وَكَأَنَّهُمْ يَتَمَازَحَانْ

39- قَالَتْ لَهُ : ” اهْدَأْ أَوَّلاً = وَاسْحَبْ عَلَى قَلْبِي الدُّخَانْ

40- يََا مَنْ عَشِقْتَ صَبَابَتِي= وَغَرَامَ قَلْبِي يَهْدِلَانْ

41- كَيَمَامَتَيْنِ أَلِيفَتَيْنِ عَلَى الْغُصُونِ تُغَنِّيَانْ

42- قَدْ غَرَّدَا بِمَرَارَةٍ = أَتُرَى يَفُوزُ مُغَرِّدَانْ ؟!!!

43- اِرْحَلْ{كُرُونَا} إِنَّهَا = وَضَمِيرَهَا يَتَرَنَّمَانْ

44- هَامَتْ قَرِيحَتُهُمْ وَصَارَا فِي الْغَرَامِ يُدَنْدِنَانْ

45- اِرْحَلْ{كُرُونَا} فَالْعَرُوسُ وَأُمَّهَا يَتَنَاجَيَانْ

46- اِرْحَلْ {كُرُونَا} فَالْوُرُودُ وَطِيبُهَا يَتَعَانَقَانْ

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(1){الْبِبَانْ}:{الْبِيبَانْ}

(2){الْيَبَانْ} : {الْيَابَانْ}

(3){الْيُنَانْ}:{الْيُونَانْ}

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائتي معلقة}

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