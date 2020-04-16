الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه: الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائتي معلقة}

مُعَلَّقَاتِي الْمِائَتَانْ {112} مُعَلَّقَةُ كُورُونَا مَنْ كَسَبَ الرِّهَانْ
الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائتي معلقة}
1- أَأُرِيكَ مَنْ كَسَبَ الرِّهَانْ؟!!! = {كُورُونَ} يَعْدُو كَالْحِصَانْ
2- خَضَعَ الْجَمِيعُ لَهُ بِحُبٍّ وَاحْتِرَامٍ وَامْتِنَانْ
3- وَتَعَجَّبَ الْعَاتُونَ مِنْهُ وَأَدْمَنُوا طَلَبَ الْأَمَانْ
4- رُحْمَاكَ {كُورُونَا} تَعِبْنَا نَلْتَمِسْ وَرْدَ الْجِنَانْ
5- رُحْمَاكَ أَدْمَنَّا النَّحِيبَ وَلَمْ نَذُقْ حَلْوَى الزَّمَانْ
6- إِنَّا سَئِمْنَا نَفْسَنَا = وَالْقَلْبُ قَدْ مَلَّ الْمَكَانْ
7- هَلْ تَرْحَلَنَّ وَتَتْرُكَنْ =غَدَنَا؟!!! وَرَبِّي الْمُسْتَعَانْ
8- تَاهَتْ مَعَالِمُنَا ضَلَلْنَا دَرْبَنَا الْوَاهِي الْمُهَانْ
9- تَاهَتْ مَعَالِمُنَا رَسَبْنَا – يَا أَخِي – فِي الِامْتِحَانْ
10- فَالْوَقْتُ فَاتَ وَلَا مُعَلِّمَ فِي أَسَالِيبِ الْمُدَانْ
11- فَيْرُوسُ {كُورُونَا} عَتِيٌّ فِي صَحِيفَتِهِ أَذَانْ
12- اَلْقَلْبُ شَاخَ وَأَقْفَلَتْ = أَنْفَاسُنَا كُلَّ {الْبِبَانْ}(1)
13- وَتَسَارَعَتْ دَقَّاتُهُ = فَقَدَ الْجَمِيعُ الْاِتِّزَانْ
14- أَغَضَاضَةً .. فَيْرُوسَنَا = يَا مُلْهِماً فِي الْمَهْرَجَانْ ؟!!!
15- يَا سَاحِراً وَبَهَاؤُهُ = وَصَفَاؤُهُ يَتَرَبَّعَانْ
16- ..{كُورُونَ} يَنْبُوعُ الْمُنَا= وَالْمُسْتَبَاحُ يُصَفِّقَانْ
17- {كُورُونَ} أَوْفَدَ بَعْثَةً= عَاثَتْ فَسَاداً فِي {الْيَبَانْ}(2)
18- كُرَةُ الْقَدَمْ غَنَّتْ لَهُ = كَيْ لَا يُهَانَ مُدَرِّبَانْ
19- يَا {فَيْرَسَ} الْأَبْطَالِ حِنَّ وَلَا تُمَارِ الْكُلُّ فَانْ
20- وَانْقُشْ عَلَى عَتَبِ الزَّمَانِ قَصَائِدَ الْحُبِّ الْيَمَانْ
21- واحْفَظْ تَكَافُلَ أَهْلِنَا = وَاكْفُلْ لَهُ أَحْلَى ضَمَانْ
22- .. {كُورُونَ} وَحِّدْ أَهْلَنَا= لَكَ هَيْبَةٌ فِي الصَّوْلَجَانْ
23- .. {كُورُونَ} حَفِّزْ جَمْعَنَا= يَتَوَحَّدُوا مِثْلَ{الْيُنَانْ}(3)
24- وَتَعُدْ مَهَابَةُ أُمَّةٍ= سُلِبَتْ وَكُتِّفَتِ الْيَدَانْ
25- يَا مِحْنَةً أَزَلِيَّةً = لَمْ يُعْلِ رَايَتَهَا الدِّهَانْ
26- أَتُكَافِحُونَ عَوَاذِلِي = .. {كُورُونَ} فِي تِلْكَ الدِّنَانْ ؟!!!
27- {كُورُونَ} قَدْ مَلَكَ الْفُؤَادَ وَمَا يُعَارِضُهُ اللِّسَانْ
28- يَا سَائِلِيَّ عَنْ الْحَقِيقَةِ دَسَّهَا مُسْتَوْطِنَانْ
29- إِنَّ الَّذِي يُخْفِي الدَّوَاهِيَ بِالتَّلَاعُبِ أُلْعُبَانْ
30- لَكِنَّمَا الْبَطَلُ الْمَهِيبُ وَجُنْدُهُ كَالدَّيْدَبَانْ
31- كَشَفَ الْجَرِيمَةَ وَ{الْكُورُونَا} فَرَّ مِنْهُ النَّاشِطَانْ
32- يَا أَيُّهَا{الْكُورُونَا} مَهْلاً قَدْ وَعَاكَ مُفَكِّرَانْ
33- حَجَبَاكَ عَنْ ظُلْمِ الْأَنَامِ فَهَلْ تَلَاقَى الْعَالِمَانْ
34- ثَغْرٌ أَطَلَّتْ مِنْهُ فِي ظُلَمِ اللَّيَالِي نَجْمَتَانْ
35- نَجْمُ {الْكُورُونَا} قَدْ أَطَالَ مُكُوثَهُ عَقَدَ الْقَرَانْ
36- مَنْ يَقْتَرِفْ وَصْلاً بِهَا = تَهْلَكْ فَهَلْ يَسْلُو الْمِرَانْ
37- نَامَ {الْكُورُونَا} فِي السَّرِيرِ عَرُوسُهُ الْحُلْوَى تُزَانْ
38- حَتَّى تَعَمَّدَ وَصْلَهَا = وَكَأَنَّهُمْ يَتَمَازَحَانْ
39- قَالَتْ لَهُ : ” اهْدَأْ أَوَّلاً = وَاسْحَبْ عَلَى قَلْبِي الدُّخَانْ
40- يََا مَنْ عَشِقْتَ صَبَابَتِي= وَغَرَامَ قَلْبِي يَهْدِلَانْ
41- كَيَمَامَتَيْنِ أَلِيفَتَيْنِ عَلَى الْغُصُونِ تُغَنِّيَانْ
42- قَدْ غَرَّدَا بِمَرَارَةٍ = أَتُرَى يَفُوزُ مُغَرِّدَانْ ؟!!!
43- اِرْحَلْ{كُرُونَا} إِنَّهَا = وَضَمِيرَهَا يَتَرَنَّمَانْ
44- هَامَتْ قَرِيحَتُهُمْ وَصَارَا فِي الْغَرَامِ يُدَنْدِنَانْ
45- اِرْحَلْ{كُرُونَا} فَالْعَرُوسُ وَأُمَّهَا يَتَنَاجَيَانْ
46- اِرْحَلْ {كُرُونَا} فَالْوُرُودُ وَطِيبُهَا يَتَعَانَقَانْ
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(1){الْبِبَانْ}:{الْبِيبَانْ}
(2){الْيَبَانْ} : {الْيَابَانْ}
(3){الْيُنَانْ}:{الْيُونَانْ}
الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائتي معلقة}
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