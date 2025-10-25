ملا شاخوان: الپارتي.. رؤية واضحة لمستقبل شنگال

الپارتي.. رؤية واضحة لمستقبل شنگال

ملا شاخوان

من نضالات الزعيم الخالد مصطفى بارزاني إلى قيادة الرئيس مسعود بارزاني، كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني دائماً إلى جانب المظلومين. شنگال ليست استثناءً، بل هي تجسيد حي لمبادئنا الراسخة في الدفاع عن المستضعفين.

اليوم، هناك أكثر من نصف اهالی شنگال ما زالوا نازحین في المخيمات، ينتظرون العودة إلى ديارهم. البنية التحتية في ديارهم مدمرة، والمدارس والمستشفيات بحاجة إلى إعادة بناء. لكن الأهم من كل ذلك: الحاجة إلى الأمن والاستقرار الدائم. هنا تأتي رؤية الحزب الديمقراطي الكوردستاني واضحة وعملية.

نسعى لعودة الأمن الدائم من خلال قوات محلية مدربة تعمل تحت إشراف الدولة. نعمل على إعادة إعمار شاملة تشمل المدارس والمستشفيات والطرق وشبكات الكهرباء والمياه. نلتزم بحماية الهوية الإيزيدية ودعم ثقافتهم وتقاليدهم. نطالب بمحاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية وتحقيق العدالة. ونهيئ الظروف لعودة آمنة وكريمة لجميع النازحين.

شنگال موطن للإيزيديين وبقية أبنائها من مختلف الأديان. ننظر بعين واحدة إلى الجميع، والتعايش السلمي ليس شعاراً نرفعه، بل ثقافة نحميها في جميع أنحاء البلد. هذا النهج ينبع من فهمنا لطبيعة مجتمعاتنا المتنوعة، ومن إيماننا بأن القوة الحقيقية تكمن في الوحدة والتسامح.

برامجنا ليست أحلاماً بعيدة المنال، بل أهداف نعمل على تحقيقها يومياً بالتزامنا الراسخ. نريد شنگال آمنة ومستقرة ومزدهرة، يعود إليها أبناؤها ليعيشوا بكرامة وحرية، يمارسون معتقداتهم وطقوسهم دون خوف، ويبنون مستقبلهم بأيديهم.

وعهدنا: سنبقى معهم حتى تعود شنگال كما كانت أرض الحرية والكرامة.

معاً سنبني مستقبلاً يليق بتضحيات الشهداء وصمود الناجين.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية