زيدو باعدري: التصويت للقائمة 275 تصويت للحزب الذي صان كرامة الإنسان وحمى وحدة كوردستان

التصويت للقائمة 275 تصويت للحزب الذي صان كرامة الإنسان وحمى وحدة كوردستان

زيدو باعدري

انطلاقًا من المسؤولية القومية والإنسانية التي يجب ان نحملها جميعًا تجاه مستقبل كوردستان والعراق الاتحادي، وإيمانًا راسخًا بقيم التعايش السلمي والعدالة الاجتماعية التي ضحّى من أجلها أجيال من أبناء هذا الشعب الكريم، أود أن أتوجه بنداء إلى الرأي العام، وإلى وسائل الإعلام، وإلى جميع أبناء المكونات الدينية والقومية في كوردستان والعراق عامة.

لقد شهدت الأقليات الدينية والعرقية في العراق، منذ تأسيس الدولة العراقية، تاريخًا طويلًا من التهميش والإقصاء المتعمد، سواء في التمثيل بالمناصب الرسمية أو في الخدمات العامة والتنمية. هذا التهميش الممنهج ترك آثارًا عميقة في البنية الاجتماعية، وأدى إلى تراجع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وفي المقابل، كانت تجربة إقليم كوردستان، بقيادة النهج البارزاني الأصيل، استثناءً مشرّفًا في تاريخ المنطقة، حيث وجد الجميع — من الإيزيديين والمسيحيين والكاكائيين والتركمان والشبك والعرب والكورد — ملاذًا آمنًا يحترم إنسانيتهم وحقوقهم وكرامتهم.

لقد كانت عدالة و فلسفة القيادة البارزانية قائمة على مبدأ أنّ كوردستان للجميع، وأنّ حماية الأقليات واجب وطني قبل أن تكون التزامًا سياسيًا.

ومن مسؤولیتي كباحث لشؤون المناطق المستقطعة، ومتابعين لشؤون أهلنا في هذه المناطق التي عانت من النزاعات والإهمال، نؤكد أنّ المرحلة المقبلة تتطلب دعم القوى التي تمتلك سجلًا واقعيًا في بناء الثقة وحماية النسيج الاجتماعي، وفي مقدمتها قائمة البارزاني (275) التي تمثل استمراريةً لنهجٍ قوامه السلام، التعايش، والعدالة في توزيع الحقوق والفرص.

وعليه، فإننا نعلن دعمنا الكامل والمبدئي لهذه القائمة في الانتخابات المقررة في الحادي عشر من الشهر القادم (11/11/2025)، وندعو جميع المواطنين إلى المشاركة الواسعة والمسؤولة في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم، من أجل مستقبلٍ مستقرٍ ومزدهرٍ لكوردستان، يسوده العدل والمساواة واحترام التعددية.

إنّ صوتنا في هذه المرحلة ليس مجرد اختيارٍ انتخابي، بل هو تجديدٌ للعهد مع من صان كرامة الإنسان وحمى وحدة كوردستان.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية