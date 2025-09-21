مهند محمود شوقي: مشاريع استراتيجية في دهوك: طريق لالش ومتـنزه سرهلدان نموذج للتعايش والتنمية

مشاريع استراتيجية في دهوك: طريق لالش ومتـنزه سرهلدان نموذج للتعايش والتنمية

مهند محمود شوقي

شهدت محافظة دهوك افتتاح مشروعين استراتيجيين بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يعكسان الالتزام الحقيقي للحكومة بتطوير البنية التحتية وتعزيز قيم التعايش السلمي. المشروع الأول كان طريق شيخان – لالش المزدوج، الذي يمتد بطول يقارب 8.2 كيلومترات وبعرض قياسي، وقد أنجزته شركة نورث لايت بجودة عالية وقبل الموعد المقرر بشهرين.

هذا الطريق لا يربط الزوار فقط بمعبد لالش، أقدس موقع ديني للإيزيديين، بل يمثل رمزاً للتسامح والتعايش بين جميع مكونات كوردستان، حيث يلتقي المسلمون والإيزيديون والمسيحيون وغيرهم في مساحة واحدة من الاحترام المتبادل، ليصبح الطريق أكثر من مجرد مسار للنقل، بل رسالة إنسانية وسياسية في آن واحد. وقد وصف محافظ دهوك علي تتر المشروع بأنه “رمز لاستمرار التعايش واحترام التنوع”، وأكد أن حكومة الإقليم بصدد تنفيذ مشروع آخر لتحويل الطريق الرابط بين جسر باعدرة ودهوك إلى طريق مزدوج، ما سيقلص زمن الرحلة إلى النصف ويعزز التواصل بين المناطق.

في نفس اليوم، افتتح رئيس الحكومة متنزه سرهلدان في شرق وسط مدينة دهوك، بمساحة 122 ألف متر مربع (48 دونماً)، وبتكلفة بلغت 4 مليارات دينار من ميزانية الإقليم. الحديقة صُممت وفق معايير عالمية، وتضم آلاف الأشجار والورود ونوافير مياه حديثة، بالإضافة إلى مطاعم وكافيتريات ومرافق صحية وأماكن للصلاة وساحات واسعة لوقوف السيارات. كما تحتوي الحديقة على ملاعب مصغرة لكرة القدم والطائرة ومسارات للركض واللياقة البدنية ومدرج روماني الطراز لإقامة الفعاليات، إضافة إلى نافورة مائية تُدشَّن لأول مرة في كوردستان. المهندس المشرف على المشروع، صالح محمد، أوضح أن تحويل الموقع من منطقة صناعية مليئة بالأنقاض والملوثات إلى متنزه حضاري تطلب جهداً كبيراً، مضيفاً: “بذلنا جهداً كبيراً لتحويل هذا المكان من أرض ملوثة إلى متنزه يليق بمدينة دهوك”. من جانبه، أكد المتحدث باسم بلدية دهوك، شيروان حسن، أن الحديقة “مختلفة عن باقي المتنزهات، وربما الأولى من نوعها على مستوى العراق، وقد أضافت حوالي 2% من المساحات الخضراء لوسط المدينة”. ورغم أن مدة المشروع كانت محددة بثلاث سنوات، فقد أنجزته شركة نورث لايت في أقل من عشرة أشهر، ما يعد إنجازاً مهماً في سرعة التنفيذ وجودته.

مشروع طريق لالش ومتـنزه سرهلدان يعكسان جزءاً من إنجازات الكابينة التاسعة التي يقودها مسرور بارزاني، والتي تمكنت خلال خمس سنوات من تنفيذ 1,314 مشروعاً متنوعاً في محافظة دهوك، دخل 1,249 مشروعاً منها الخدمة، فيما بقي 65 مشروعاً ضمن خطة إعادة الإعمار أو القطاع الخاص، بتكلفة إجمالية تجاوزت 3.1 تريليون دينار. وفي قطاع الطرق، تم تنفيذ 595 مشروع طريق لمسافة إجمالية تزيد على 1,295 كيلومتراً بتكلفة حوالي 883 مليار دينار، إضافة إلى 517 كيلومتراً من الطرق الرئيسة خارج المدن، و677 كيلومتراً من طرق القرى، و550 كيلومتراً من الشوارع الداخلية، ليصل مجموع الطرق المنفذة إلى 1,744 كيلومتراً. أما على صعيد المشاريع الكلية في محافظة دهوك، فقد تم تنفيذ 617 مشروعاً في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والماء والإسكان، بتكلفة إجمالية تزيد عن 2.2 تريليون دينار، مما يعكس شمولية رؤية الحكومة وحجم الإنجاز الكبير رغم كل التحديات.

افتتاح طريق لالش، الذي يعكس روح التسامح والتعايش، إلى جانب متنزه سرهلدان كمساحة حضرية خضراء نابضة بالحياة، يؤكد أن رؤية حكومة كوردستان لا تقتصر على بناء الطرق أو الحدائق فقط، بل تشمل بناء مجتمع متماسك ومتعايش، وتحسين جودة الحياة، وضمان مستقبل أكثر استقراراً للأجيال القادمة. هذه المشاريع تمثل مثالاً حيًّا على الجمع بين النهضة العمرانية والرسالة الإنسانية، لتبقى كوردستان نموذجاً للتقدم والتنمية والتعايش السلمي.

