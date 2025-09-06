زيدو باعدري: الإيزيديون.. هوية كوردية أصيلة لا تُحجب بالغربال

الإيزيديون.. هوية كوردية أصيلة لا تُحجب بالغربال

زيدو باعدري

الإيزيديون ليسوا جماعة طارئة ولا هوية غامضة تبحث عن انتماء، بل هم جزء أصيل من الأمة الكوردية، حملوا لغتها وثقافتها وتاريخها عبر قرون طويلة. كوردية الإيزيديين حقيقة ساطعة مثل الشمس، لا يمكن حجبها بالغربال مهما حاول البعض من أجل مصالح آنية أو حسابات سياسية ضيقة، فالموضوع لا يحتاج للمناقشة بقدر حاجته لتفكير بعقلانية حيث انه أينما يوجد الكورد توجد اثار الايزيدية وهذا دليل على اصلنا المشترك فعشائرنا وقبائلنا متداخلة مع بعضها والدم يجمعهم.

الهوية في تفاصيل الحياة

كوردية الإيزيديين تتجلى في أدق تفاصيل حياتهم اليومية:

لغة الأم: من لحظة الميلاد، لغة حليب الأم هي الكوردية، وهي الوعاء الأول الذي يتشرب منه الطفل وجدانه وانتماءه.

المراسيم الدينية والاجتماعية: طقوس الولادة والزواج والوفاة تُمارس بالكوردية، وهو ما يعكس أن الهوية ليست شعاراً سياسياً، بل جزء من الممارسة الحياتية.

المؤسسات الثقافية: مركز لالش الثقافي والاجتماعي خير دليل على عمق الوعي القومي الإيزيدي الكوردي، حيث يعمل على نشر الثقافة وحماية التراث.

المهجر: في أوروبا وأمريكا، أسس الإيزيديون جمعيات وبيوتات ومراكز تحمل هويتهم الكوردية وتنقلها للأجيال الجديدة.

الأدب والفكر شاهدان

في الأدب الكوردي الحديث والمعاصر، برزت أسماء إيزيدية كبيرة تركت بصمة لا تُمحى: قناتي كوردو، عربي شمو، الجليلين، تيمور خليل، حاجي جندي، بير خدر، وغيرهم. هؤلاء لم يكونوا “استثناءً”، بل كانوا أبناء بيئتهم الكوردية، وأدلوا بشهاداتهم الأدبية على أصالة الانتماء.

السياسة دليل قاطع

من يقول إن الإيزيديين ليسوا كورداً، يتجاهل الحقيقة الأوضح: الانتخابات العراقية والكوردستانية. في كل دورة انتخابية، كانت أصوات الإيزيديين تذهب بأغلبية ساحقة لصالح كوردستان، مما يؤكد أن خيارهم السياسي ينبع من هويتهم القومية، لا من أي هوية مصطنعة. إن صندوق الاقتراع كان ولا يزال مرآة صادقة للانتماء.

مواجهة التشويه

كل المحاولات لتسجيل الإيزيديين كعرب أو آشوريين، أو لاختراع قومية “يزيدية” منفصلة، ليست سوى جريمة سياسية تهدف إلى ضرب وحدة الكورد. وكما قال الرئيس مسعود بارزاني في التسعينات:

“إما أن يكون الإيزيديون هم أكثر الكورد أصالة، أو لا يوجد شعب باسم الكورد.”

الواجب القومي والدولي

إصرار الإيزيديين على كوردية هويتهم ليس موجهاً ضد العرب أو الآشوريين أو أي مكون آخر، بل هو ببساطة دفاع عن الحقيقة. وعلى المنظمات الدولية أن تتعامل مع الإيزيديين ضمن هذا الإطار، وألا تسمح بتحويلهم إلى ورقة ضغط أو أداة تقسيم.

كلمة أخيرة

نقولها بوضوح: كلا، كلا، وألف كلا لأولئك الذين يساومون على هوية الإيزيديين من أجل مصالح شخصية، وينجرّون وراء جهلاء التاريخ مهما كانت مكانتهم الاجتماعية أو الدينية.

وكما لا يمكن حجب الشمس بالغربال، لا يمكن أيضاً طمس هوية كوردية الإيزيديين.

اعرف ان الكثيرين سيحاولون الطعن في موضوعنا اما جهلا متاثرين بافكار الكُتاب والمؤلفين الذين كانوا ولازالوا يحاولون تعريب كل شيء وأخرون سيطعنون بموضوعنا كونهم مندفعين سياسياً لغرض في نفس يعقوب، حيث التقت مصالحهم بمصالح اعداءهم في الامس بعد ان عجزو على تعريب الايزيدية قالوا واكدو اننا اشوريون وبعد ان فشلوا في هذه المحاولة ايضاً وللطعن في كوردية الايزيديين نراهم توجهوا نحو اختراع فكرة القومية الايزيدية وهم يتغاضون النظر عن ان كل حملات الانفال والابادات التي قد حصلت بحقنا كان بسبب ديننا وليس بسبب القومية التي هي مفهوم حديث فهم يسيئون كثيرا للديانة الايزيدية بحجة حمايتها فنحن يجب ان نمنع محاولاتهم لخلط الدين بالسياسة، وكما ان الاسلام والمسيحية والزرادشتية والهندوسية والبوذية ليست قوميات فالايزيدية ايضا مثلهم فكر وايمان لكن لظروف خاصة انعزلوا عن محيطهم محافظين على عقيدتهم وتراثهم بفخر واعتزاز مفضلين ان لا يكون دينهم تبشيرياً لكي يبقوا محافظين على نقاء دينهم.

بعيداً عن التحزب والسياسة سنطرح سؤالاً له جواب وحيد، بما إن جميع الايزيديين يؤكدون دوماً ان اصل اكثر الكورد كانوا ايزيديين قبل الاسلام فهذا يعنى ان اصلنا مشترك وتربطنا روابط الدم والفارق هنا فقط هو المعتقد والفكر الذي يستطيع الشخص ان يغيره كما يشاء لكنه يظل مرتبطاً باصله وعرقه.

واختم موضوعي بالقول ان العلم قد تطور كثيراً وعلم الجينات نراه كيف يفرز الشعوب والمجتمعات ولا حاجة للمزيد من التجارة بهذه القضية.

