خيري إبراهيم كورو: نحو رؤية جديدة للتاريخ والدين الايزيدي

نحو رؤية جديدة للتاريخ والدين الايزيدي

(مشروع كتابة التاريخ الايزيدي) و( مشروع أعداد الكتاب الايزيدي المقدس)

خيري ابراهيم كورو

تعد الديانة الأيزيدية من أقدم الديانات واعرقها في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في العراق وسوريا وتركيا وايران، إلا ان الجزء الأكبر من تاريخ هذه الديانة مازال غامضا ومجهولا ومبتورا، وما تحت أيدينا من مصادر ومراجع، من مخطوطات وكتب وبحوث ومقالات، لا تقدم لنا معلومات موثوقة وإجابات حاسمة عن تاريخ هذه الديانة وأصولها.



من ناحية أخرى ونتيجة حملات الابادات المستمرة والظروف القاسية والمعقدة التي مرى بها الايزيديون فقد تعرض قسم كبير من نصوصهم الدينية المقدسة والمراسيم والشعائر الدينية للكثير من التحريف والتشويه والالتباس مما أدى إلى ضهور الكثير من التفسيرات المتضاربة حول الكثير من المسائل والقضايا الدينية.

لذلك وفي ظل الظروف الراهنة وانتشار الأيزيديين في شتى بقاع المعمورة واختلاطهم وتفاعلهم مع شعوب واديان ومعتقدات مختلفة وثقافات متنوعة، فان الحاجة ماسة إلى رؤية جديدة للتاريخ والدين الأيزيدي بعيدة عن النظريات الخرافية والفرضيات الارتجالية والتصورات والآراء والاجتهادات الشخصية من خلال بحوث و دراسات جادة وجريئة وحاسمة للوقوف على أصول هذه الديانة وتطورها التاريخي وتحديد مساحات التحريف والتشويه التي طالت النصوص المقدسة والأعياد والمراسيم والشعائر الدينية الايزيدية. وهنا نطرح مشروعين الأول عن التاريخ الايزيدي والثاني عن الدين الايزيدي وهي كالاتي:

المشروع الأول: كتابة التاريخ الايزيدي

إحدى أهم الإشكاليات والمعوقات التي تواجه الباحثين عند دراسة تاريخ المجتمع الأيزيدي هي عدم وجود بنية تاريخية موثقة وموثوقة عن هذا المجتمع يمكن الاستناد عليها باطمئنان، حيث أن جزءًا كبيرا من التاريخ الأيزيدي تم تداوله شفويا عبر الأجيال، مما جعله عرضة لضياع الجزء الأكبر منه خاصة في مرحلة ما قبل مجيء ال(شيخادى)، أما المصادر والمراجع المكتوبة المتوفرة فمعظمها من كتاب وباحثين غير أيزيديين اغلبهم مناوئين للأيزيديين وفي احسن الظروف غير محايدين.

هذ الوضع المعقد جعل رؤية الكٔتاب والباحثين المعاصرين خاصة الأيزيديين منهم للتاريخ الايزيدي رؤية عاطفية جعلت من دراساتهم وبحوثهم وكتبهم مجرد سرد عشوائي لمعلومات تاريخية اغلبها غير موثوقة عن شعوب وحضارات ومعتقدات قديمة، هناك احتمال ان تكون اغلبها ان لم نقل معظمها ليس لها أي علاقة بالتاريخ الايزيدي.

على سبيل المثال: تطالع بحث أو كتاب أو حتى أحيانا مقالة ما عن التاريخ الايزيدي، فترى الكاتب يتحدث عن السومريين والبابليين والأكديين والأشوريين والفراعنة والأريين واليونانيين والهنود والميتانيين والكاشيين والخوريين والزردشتيين والميثرائيين والميديين وعشرات الشعوب والمعتقدات القديمة الأخرى قبل الاف السنين، وتنتهى من قراءة الكتاب دون ان تقرأ أي شيء عن الأيزيديين أو من أي من هذه الشعوب ينحدر الايزيديون، لأن معظم هذه الكتب والبحوث والمقالات تفتقر إلى (الهدف) والذي هو الغاية الأساسية من تأليف أي كتاب أو بحث أو مقالة عن التاريخ الايزيدي.

لذلك هناك ضرورة ماسة لرؤية جديدة للتاريخ الايزيدي مجردة من العاطفة لإجراء بحوث ودراسات جريئة وهادفة تعتمد على منهجية علمية صارمة لتحديد المسار التاريخي للأيزيديين وأصولهم لضمان استمراريته كمكون أساسي من مكونات التاريخ والثقافة في الشرق الأوسط والعالم.

ما اقصده بالضبط (بالرؤية الجديدة للتاريخ الايزيدي) أوجزها في نقطتين:

الأولى، هي تتبع المسار التاريخي للأيزيديين من الحاضر إلى الماضي، صحيح ان المنهج الاكاديمي الدارج لدراسة التاريخ ( تاريخ أي شيء) يبدأ بدارسة الماضي، ولكن الحالة الأيزيدية استثنائية بسبب ندرة المعطيات التاريخية الموثوقة عن تاريخ الأيزيدية وبالتالي صعوبة إيجاد فترة تاريخية ارتكازية يمكن البدء بها للوصول إلى الحاضر.

والثانية، هي عند الكتابة عن التاريخ الايزيدي يجب التركيز على الأيزيديين فقط وليس عن أقوام وشعوب وطوائف ومعتقدات أخرى، لان ذلك يشتت الموضوع وبذلك يضيع الهدف والذي هو التاريخ الايزيدي فقط لا غير.

وهنا اطرح مشروعا لكتابة التاريخ الايزيدي حسب هذه الرؤية الجديدة…

مشروع كتابة التاريخ الايزيدي:

1- اسم المشروع: مشروع كتابة التاريخ الايزيدي.

يغطي هذا المشروع 3000 سنة من التاريخ الايزيدي في ستة مراحل تاريخية

المرحلة الاولى: من 2020الى 1500 ميلادية

المرحلة الثانية: 1500 الى 1000 ميلادية

المرحلة الثالثة: 1000 الى 500 ميلادية

المرحلة الرابعة: من 500 الى 0 ميلادية

المرحلة الخامسة: من 0 الى 500 قبل الميلاد

المرحلة السادسة: من 500 الى 1000 قبل الميلاد

2- الفترة الزمنية لإنجاز هذا المشروع: 6 أعوام

3- عدد الأشخاص العاملين في هذا المشروع: من 15-20 شخص من اختصاصات مختلفة وعلى النحو التالي (4 كتاب وباحثين شغوفين بالعمل في هذا المجال، 4 مؤرخين حصلين على شهادات عليا، 2 جغرافيين حاصلين على شهادات عليا، 2 آثاريين، 2 رجال دين مشهود لهم بالثقافة العالية والقدرة على العمل في مجموعة، 2 لغويون يجيدون عدد لغات منها ( الكردية، العربية، الفارسية، التركية، الإنكليزية)، واي اختصاصات أخرى يمكن الاستفادة منها لإنجاز هذا العمل. على ان يتفرغ كل من يعمل في هذا المشروع تفرغا كاملا لهذا المشروع.

4- الميزانية المقترحة: ميزانية كبيرة تغطي ستة سنوات من العمل ل 15-20 شخص متفرغ، محاولة الحصول عليها من ( حكومة الإقليم، الحكومة المركزية، حكومات الدول الغربية المتعاطفة مع الأيزيديين، منظمات دولية، رجال أعمال أيزيديين).

5- مكان تنفيذ المشروع: مكتب في إقليم كردستان– مكتب في المانيا ( مكاتب في مناطق او دول أخرى ان دعت الحاجة لها)

6- الجهة التي ستنفذ المشروع: أي شخص أو (مجموعة من الأشخاص) أو مركز أو مؤسسة في مقدورها القيام بهذا العمل والأشراف عليه.

(وهنا ادعوا كل المهتمين بالشأن الايزيدي افراد او جماعات او مؤسسات التفكير بهذا المشروع، وكل من يجد في نفسه القدرة على القيام بهذا الأمر ان يبادر للقيام بهذا العمل، قد يبدو الأمر صعبا او ربما مستحيلا بالنسبة للبعض، ولكن تنفيذ هذا المشروع لا يحتاج إلا ان تخطو الخطوة الأولى، وهو التفكير بهذا المشروع بشكل جدي…)

المشروع الثاني: مشروع اعداد الكتاب المقدس الايزيدي:

معلوم ان البنية الأساسية والواجهة الرئيسية لأي دين او معتقد هي النصوص الدينية والمقدسات والأعياد والمراسيم والشعائر الدينية بالإضافة إلى العادات والتقاليد الاجتماعية التي غالبا ما تصبح جزء من الموروث الديني خاصة في الأديان والمعتقدات الصغيرة.

الديانة الأيزيدية أيضا كأحد المكونات الدينية العريقة في الشرق الأوسط والعالم تملك بنية ثرية من النصوص الدينية والمقدسات والأعياد والمراسيم والشعائر الدينية والعادات والتقاليد الاجتماعية، ولكن بسبب كل ما تعرض له الايزيديون من حملات الإبادة والتهجير والترحيل فقد تعرضت ديانتهم أيضا بكل العناصر التي ذكرنها إلى الكثير من الضرر. فبسبب النقل الشفاهي التي اعتمدوها في نقل معارفهم الدينية وخاصة نصوصهم المقدسة لمئات السنين فقد تعرضت هذه النصوص والمراسيم والشعائر الدينية للكثير من التحريف والتشويه والالتباس بالإضافة إلى تأثر هذه الديانة بمحيطها من أديان ومعتقدات مختلفة أدت إلى إدخال أفكار ومراسيم دينية دخيلة لا تنتمي إلى الأصل الأيزيدي. هذا التداخل أدى إلى خلق حالة من التشويش في فهم العقيدة والممارسة الدينية. من هنا تأتي الحاجة إلى رؤية جديدة للدين الايزيدي ومراجعة شاملة للنصوص والمراسيم الدينية لتحديد ما هو أصيل وما هو دخيل.

إن وجود هذه العناصر الدخيلة يشكل تهديدًا للهوية الدينية الايزيدية، لذلك فان اجتثاث هذه الأفكار والممارسات الدخيلة يتطلب جهودا كبيرة، حيث يجب أن تكون هناك إرادة لإعادة النظر في الموروث الديني واستعادة الهوية الأصلية للدين. هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على نقاء الدين الأيزيدي وتجنب الالتباسات والتأويلات التي قد تؤدي إلى طمس التراث الأيزيدي، وسيسهم في تعزيز الفهم الصحيح للدين الأيزيدي بين الأجيال الحالية والمستقبلية.

ما اقصده بالضبط (بالرؤية الجديدة للدين الايزيدي) أوجزها ب نقطة واحدة فقط:

وهي اجتثاث كل ما هو متعلق بالديانات والمعتقدات الأخرى من نصوص وأفكار وأشخاص ومراسيم وشعائر دخيلة من الدين الايزيدي.

وهنا اطرح مشروعا لاعداد الكتاب المقدس الايزيدي حسب هذه الرؤية الجديدة…

مشروع أعداد الكتاب المقدس الايزيدي:

1- اسم المشروع: مشروع اعداد الكتاب المقدس الايزيدي.

يتألف الكتاب المقدس الايزيدي من خمسة فصول وهي كما يلي:

الفصل الأول: كتاب الأدعية، ويشمل الأدعية اليومية بالإضافة إلى الأدعية الأخرى مثل دعاء الطعام، دعاء على الميت، دعاء السفر، الأدعية العلاجية…الخ.

الفصل الثاني: كتاب الأقوال، ويشمل جميع الأقوال في النصوص الايزيدية المقدسة على ان تصنف حسب الموضع. مثلا ان تبدا بالنصوص التي تتحدث عن الخلق، ومن ثم الأخلاق والنصائح والمواضيع الأخرى، وتنتهي بالأقوال التي تتحدث عن القيامة او الآخرة.

الفصل الثالث: كتاب الخاصين(الاولياء والصالحين)، ويشمل الأقوال والنصوص التي تتحدث عن الشخصيات الدينية الايزيدية المقدسة. مع مراعات حذف واستبعاد واجتثاث كل الفقرات او النصوص التي تمجد او تقدس اشخاص او أفكار أو مناطق غير ايزيدية.

الفصل الرابع: كتاب المقدسات، ويشمل ذكر كل ما هو مقدس عند الايزيديين من اشخاص وأماكن وأشياء مع مراعات حذف واستبعاد واجتثاث كل ما هو غير ايزيدي.

الفصل الخامس: كتاب الأعياد والمراسيم الدينية، ويشمل جميع الأعياد والمناسبات والمراسيم والشعائر الدينية الايزيدية وشرح تفاصيل كل واحدة منها وأسبابها ومواعيدها خلال العام مع مراعات حذف واستبعاد واجتثاث كل الأعياد والمناسبات والمراسيم والشعائر الدخيلة.

2- الفترة الزمنية لانجاز الكتاب: اربع سنوات

عدد العاملين في المشروع: من 10 إلى 15 شخص من اختصاصات مختلفة، ( 6 كتاب وباحثين واكاديميين شغوفين بالعمل في هذا المجال،6 رجال دين مشهود لهم بالثقافة العالية والقدرة على العمل في مجموعة، 2 لغويون يجيدون عدد لغات منها ( الكردية، العربية، الفارسية، التركية،)، واي اختصاصات أخرى يمكن الاستفادة منها لإنجاز هذا العمل. على ان يتفرغ كل من يعمل في هذا المشروع تفرغا كاملا لمدة اربع سنوات.

3- الميزانية المقترحة: ميزانية كبيرة يتحملها المجلس الروحاني الايزيدي ( من تبرعات وخيرات الايزيديين، الايزيديين الميسورين او من أي جهة أخرى مستعدة لدعم هذا المشروع )

3- مكان تنفذ المشروع: أنشاء مكتب او مركز لهذا الغرض في إقليم كوردستان.

4- الجهة المشرفة على المشروع: المجلس الروحاني الايزيدي.

( وهنا ادعوا المجلس الروحاني الايزيدي” وخاصة الأمير” إلى مناقشة هذا الأمر مع مستشاريه، وتشكيل لجنة مشرفة تكون مهمتها اختيار الأشخاص المناسبين للعمل في هذا المشروع، مع مراعات عدم عمل أي من مستشاري الأمير ضمن فريق العمل وتكون مهمتهم الأشراف ومتابعة تنفيذ المشروع فقط).

في حالة عدم قدرة المجلس الروحاني على القيام بتنفيذ هذا المشروع، فإنني ادعوا كل المهتمين بالشأن الايزيدي افراد او جماعات او مؤسسات وكل من يجد في نفسه المؤهلات والقدرة على تنفذ هذا الأمر أي يبادر بتنفيذ هذا المشروع.

هەکە خودێ کر ئەم ئێزدینە

سەر ناڤێ سلتان ئێزینە

ئەم ب ئۆل و ئەرکانێت خوە د رازینە

