محمد حنون: التريث الحكيم للبارزاني

التريث الحكيم للبارزاني

محمد حنون

تتواصل بشكل غير مبرر التوترات الأمنية المتكررة نتيجة الاستهدافات عبر المسيرات على منشأت اقتصادية في إقليم كوردستان، جاء تصريح رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني ليعكس مرة أخرى النهج العاقل الذي يتبناه إقليم كوردستان في مواجهة الأزمات، ففي تعليقه على الهجمات بالطائرات المسيرة التي طالت منشآت نفطية في اقليم كوردستان أكد السيد مسرور بارزاني أن الجهة التي تقف وراء هذه الاعتداءات معروفة لكنه شدد في الوقت ذاته على أفضلية التريث لحين اكتمال نتائج التحقيقات الجارية.

تصريح السيد مسرور بارزاني لا ينم عن ضعف أو تردد، بل يعكس سياسة ناضجة ترتكز إلى الحكمة وضبط النفس، خصوصاً في لحظات قد يسهل فيها الانزلاق نحو تصعيد خطير قد يتسبب بمشاكل اقليمية ودولية، رغم الاستهدافات الممنهجة، لكنه يفضل التروي والعمل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، مراهناً على قوة القانون وشرعية الموقف لا على ردود الأفعال المتسرعة.

خلال السنوات الماضية أثبت الكورد في اقليم كوردستان قيادة وشعباً، أنهم قادرون على إدارة الأزمات بأعصاب باردة دون التخلي عن حقهم المشروع في الدفاع عن أمنهم واستقرارهم في وجه الضغوط السياسية والعسكرية ولطالما فضّل اقليم كوردستان لغة الحوار والتفاهم مؤمناً بأن الاستقرار في كوردستان هو مصلحة وطنية عليا تصب لصالح استقرار العراق.

تكرار استهداف البنى التحتية الحيوية في اقليم كوردستان ومنها الحقول النفطية لا يمكن فصله عن محاولات عرقلة التقدم الاقتصادي والسياسي الذي يشهده كوردستان، ومع ذلك يظل يبقى تصرف الاخوة في اقليم كوردستان هادئاً وعقلانياً متمسكاً بمسار التحقيق وجمع الأدلة والتعاون مع المركز قبل توجيه الاتهامات أو اتخاذ أي موقف قد يتسبب في مشاكل تفسد جو العلاقة الاخوية او تربك الاستقرار الامني والسياسي .

موقف السيد مسرور البارزاني يعكس نضج شعب اختار البناء بدلاً من الرد بالعنف في ظل تعقيدات المشهد العراقي والإقليمي، ومن ذلك تتضح سياسة كوردستان المتزنة وكأنها دعوة مفتوحة لبقية الأطراف لاتباع نهج مماثل قائم على احترام القانون وسيادة المؤسسات.

أخيراً لابد وأن يتضح للجميع أن هذه السياسية لا تنم عن ضعف، بقدر ما هي اتزان وعدم مراهقة سياسية وهو خيار ذكي ومدروس نابع من الإيمان بأن الهدوء في اتخاذ القرارات وعدم التعجل في إعلان نتائج التحقيقات، إنما نابع من رغبة في عدم قطع خيط الود التي تريده كوردستان أقوى من أجل مواصلة الاستقرار وأن القوة الحقيقية تكمن في القدرة على التريث حين يكون الانفعال هو الأسهل.

* محمد حنون – الناطق باسم وزارة التجارة العراقية.

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