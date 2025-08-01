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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بذكرى الأنفال.. السوداني: دماء البارزانيين أثمرت نظاماً ديمقراطياً

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فى :أراء ومقالات
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بذكرى الأنفال.. السوداني: دماء البارزانيين أثمرت نظاماً ديمقراطياً

استذكر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، مرور 42 عاماً على حملات الأنفال التي شنها النظام السابق ضد إقليم كوردستان، مؤكداً أن دماء “البارزانيين” أثمرت نظاماً ديمقراطياً.

وكتب السوداني، في تدوينة له على منصة إكس: “تحلّ علينا الذكرى الثانية والأربعون لحملات الأنفال الوحشية، التي استهدفت الشيوخ والأطفال والنساء والشباب من الأُسر البارزانية الكريمة، تلك الحملات التي غيّبت 8 آلاف منهم، بشكل إجرامي ولا إنساني، مثّلت دليلاً واضحاً على دكتاتورية وإجرام النظام البائد”.

وأضاف: “‏بهذه المناسبة، نتقدّم إلى الإخوة البارزانيين، وفي مقدمتهم مسعود بارزاني، بأصدق عبارات التضامن والعزاء بتلك الدماء الطاهرة التي أثمرت، مع دماء جميع العراقيين، عن الخلاص من تلك الحقبة المظلمة نحو الحرية والعدالة، في ظلّ نظامنا الديمقراطي”.

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