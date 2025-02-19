خيري بوزاني: استراتيجية النجاة في الشرق الأوسط.. كيف يمكن للعراق وكوردستان تجاوز التحديات؟

استراتيجية النجاة في الشرق الأوسط.. كيف يمكن للعراق وكوردستان تجاوز التحديات؟

خيري بوزاني

لا يخفى على أحد أن منطقة الشرق الأوسط تتميز بعدم الاستقرار وبداخله نزاعات وصراعات سياسية واقتصادية اجتماعية والتي وللأسف لا يبدو أن لها نهاية قريبة. ونتيجة للأحداث المتسارعة التي تحدث كمثل انهيار حكومات وظهور عناصر غير حكومية غريبة بالإضافة إلى الحروب الأهلية والنزاعات ومشاكل الاقتصادية، باتت اتخاذ قرارات استراتيجية حلاً فورياً. في خضم ذلك تبقى أسئلة حول كيف ستتداخل العوامل الوطنية، الإقليمية والدولية في سير وزمان الأحداث؟ وما مصير عاصمة إقليم كوردستان العراق وباقي المنطقة.

ما بات معلوماً لدى الجميع، هو أن الاضطراب السائد في منطقة الشرق الاوسط لم يعد قاصراً على كل دولة بمفردها، فقد أصبح جزءاً من شبكة معقدة تتقاطع بها صراعات وتحديات عديدة. وعليه، فان التركيبة الداخلية الهشة للمجتمعات، ونشاطات تضخيم الابرازات الداخلية، فضلاً عن عدم وجود سياسات تنموية فعالة ساهمت في بروز حالة من انعدام الاستقرار السياسي، ومن جانب اخر، أدت هذه التطورات الي جعل بعض من القوى الاقليمية هي الآن لاعب رئيس في تلك الصراعات، وفي الوقت ذاته حيث تتفاعل فيها مصالح الدول العظمى.

يُعتبر إقليم كوردستان والعراق نموذجاً حياً يعكس هذا التعقيد، حيث يعاني العراق من أزمة نظام سياسي غير مستقر منذ سقوط النظام السابق في عام 2003. فقد أدت الخلافات العرقية والطائفية، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية، إلى خلق بيئة غير مستقرة يصعب التنبؤ بمستقبلها. ورغم أن إقليم كوردستان يتمتع بنظام فيدرالي، إلا أنه لم يكن بمنأى عن هذه التحولات، بل واجه تحديات داخلية وخارجية تهدد استقراره السياسي والاقتصادي. فقد شهد الإقليم أزمات مالية متكررة، إلى جانب توترات مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن قضايا الميزانية والنفط، مما وضعه في موقف حرج يتطلب رؤية استراتيجية للخروج من هذا المأزق.

على الصعيد الإقليمي، فإن العلاقات بين الدول المجاورة تسهم بشكل كبير في تحديد ملامح المرحلة المقبلة. فالتوتر المستمر بين إيران وتركيا يترك أثراً مباشراً على استقرار العراق وكوردستان، حيث تسعى كل من طهران وأنقرة إلى توسيع نفوذهما عبر دعم فصائل مختلفة، وهو ما يعرقل جهود إرساء الاستقرار. كما أن الأوضاع في سوريا، والتوترات الحاصلة في الخليج، والتنافس السعودي الإيراني، كلها تلعب دوراً في رسم المشهد العام، مما يجعل اتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة أمراً لا بد منه لتجنب الوقوع في دوامة الصراع المستمر.

أما على الصعيد الدولي، فهناك تحول في مواقف القوى الكبرى تجاه الشرق الأوسط، حيث لم تعد الولايات المتحدة منخرطة بنفس القوة التي كانت عليها في الماضي، في حين تسعى الصين وروسيا إلى تعزيز نفوذهما من خلال الاستثمارات الاقتصادية والدعم السياسي. هذه التغيرات تفرض على دول المنطقة إعادة تقييم تحالفاتها وسياساتها الخارجية، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على العلاقات الثنائية والإقليمية بدلاً من الاعتماد على القوى الغربية بشكل مطلق.

في ظل هذا الواقع المتشابك، تبدو القرارات الاستراتيجية السبيل الوحيد للخروج من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة. فالعراق وإقليم كوردستان بحاجة إلى رؤية جديدة ترتكز على معالجة الأزمات الداخلية، وإعادة هيكلة النظام السياسي ليكون أكثر استجابة لتطلعات الشعوب. كما أن المنطقة ككل بحاجة إلى حوار إقليمي واسع يهدف إلى تقليل التوترات وإيجاد حلول مستدامة للقضايا العالقة.

إن مستقبل الشرق الأوسط، بما في ذلك مستقبل العراق وكوردستان، يتوقف إلى حد كبير على قدرة الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين على اتخاذ قرارات جريئة مبنية على المصالح المشتركة وليس المصالح الضيقة. فلا يمكن لأي طرف أن يحقق استقراراً منفرداً دون مراعاة التوازنات القائمة، كما أن استمرار الأزمات دون حلول جذرية سيؤدي إلى مزيد من التدهور الذي قد يجر المنطقة إلى سيناريوهات أكثر تعقيداً.

هنا، يبقى الشرق الأوسط في مفترق طرق، حيث تتداخل العوامل المحلية والإقليمية والدولية لتشكل مستقبله. وإذا لم يتم العمل بجدية على تطوير استراتيجيات جديدة للخروج من حالة الفوضى، فإن المنطقة ستظل تعيش في حالة من عدم اليقين، مع ما يحمله ذلك من تبعات خطيرة على شعوبها واقتصاداتها وعلاقاتها الدولية.

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