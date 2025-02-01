قاسم مرزا: أربعينية الشتاء في ظاهرة الانقلاب الشتوي

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الصوم هي عبادة من قبل الانسان لخالقه، يعرف الانسان فيها نفسه, ويدرك بقيمة الحياة, ويتعلم الصبر والتحمل والشعور والإحساس بآلام الآخرين, ويدخل فيها رجل الدين الايزيدي نحو الاتجاه الصادق لنقاء نفسه كروحه, ولا يجوز قطع الصوم في الاربعينية تحت مسميات كثيرة, ومنذ القدم الديانة الإزدائية تختص بهذه الطريقة في العبادة لوحدانية الخالق.

اربعينية الصيف والشتاء هي أشارة إلى حركة الكواكب والأفلاك في الكون وفي الطبيعة لهما علاقة متواصلة مع حركة النظام الشمسي والنجوم في المجرة والى دوران الكون النهائي، حيث ان الرقم اربعين يأتي كثيرا في النصوص والمراسيم الدينية الإيزيدية, وكذلك في جوانب اخرى منها أربعينية الولادة واربعينية الموت، وأربعينية المرأة وغيرها.

يبدأ فصل الشتاء في ظاهرة فلكية تعرف بـ (الانقلاب الشتوي) في (21/ 22) ديسمبر/ كانون الاول من كل عام، ويستمر90 يوما او اكثر بقليل, حيث تكون الشمس عمودية تماما على مدار الجدي الذي يقع جنوب خط الاستواء، في الانقلاب الشتوي يكون أطول ليل واقصر نهار في السنة في نصف الكرة الشمالي، وبالعكس يكون في النصف الجنوبي من الارض. وبعد يوم الانقلاب الشتوي تبدأ الشمس بالصعود إلى الشمال الارضي في حركتها الظاهرية بالنسبة الى الرائي من الارض، لان كوكب الارض يتراجع في حركته المدارية حول الشمس, وهذه الحركة التي نراها للشمس هي في الواقع حركة كوكب الأرض, حيث يتناقص طول الليل يوما بعد الاخر ويزداد طول النهار حتى يتساوى الليل والنهار في الاعتدال الربيعي.

أن الفترة الزمنية لأربعينية الصيف تساوي وتقابل الفترة الزمنية لأربعينية الشتاء في حركة الارض المدارية, والقوس التي ترسمه كوكب الأرض في حركتها المدارية في هاتين الأربعينيتين, هما قوسان متساويان ويقعان على مجالين متقابلتين في الانقلابين، وفي نقطتين متقابلتين تقسمان دائرة دوران كوكب الارض الاهليجي حول الشمس الى نصفين متساويين, ويقسمان السنة الى زمنيين متساويين 360/ 2 =180 يوماً.

أن اليوم الأول لكل من الاربعينيتين يقعان على طرفي قطر المدار البيضوي لدوران كوكب الارض حول الشمس, وهكذا بالنسبة لبقية الايام الى اليوم الأربعين يوم العيد, فكل يوم من أربعينية الصيف يقابلها يوماً من أربعينية الشتاء، ولكن ان اربعينية الصيف والشتاء في حسابي المركةهـ والفقراء لا يطابقان، رغم أن حساب المركةهـ اكثر قرباً من حساب الفقراء الى الحساب الفلكي، وكلا الحسابين لابد ان يمران في مرحلة التصحيح، ليصبحا حساباً واحداً ويوازي الحساب الفلكي.

يفصل بين بداية الاربعينيتين (180) يوماً، او بعد (140) يوم من نهاية اربعينية الشتاء تأتي اربعينية الصيف (140×2)=280 يوم +(98) ساعة +(80) يوم و(28) ساعة =365 يوما وربع اليوم وتساوي السنة الشمسية, وهو الحساب الفلكي الدقيق لدوران كوكب الأرض حول الشمس

وهكذا يتناوب اربعينية الصيف والشتاء من خلال دوران كوكب الارض حول الشمس، فيصبح مجموع عدد الايام في السنة تساوي (360) يوما اضافة الى (4) ايام للمواقع الفلكية في الانقلابين والاعتدالين, زائداً يوم وربع اليوم وهي 24+6=30 ساعة وهي مقسمة الى اربعة اقسام موزعة بالتساوي على المواقع والظواهر الفلكية الاربعة، ولكل حالة (7،25) ساعة خلال دوران كوكب الارض حول الشمس في حركتها المدارية.

بعد يوم الانقلاب الشتوي تبدأ الشمس بالصعود إلى الشمال الارضي في حركتها الظاهرية بالنسبة الى الرائي من الارض، لان كوكب الارض يتراجع في حركته المدارية حول الشمس, وهذه الحركة التي نراها للشمس هي في الواقع حركة الأرض الحقيقية, وتزداد طول النهار الى مرحلة الانقلاب الصيفي ويتراجع كوكب الارض في حركته مرة اخرى.

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