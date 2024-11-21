زيدو باعدري: الكابينة الكوردستانية العاشرة وآمال المكونات

الكابينة الكوردستانية العاشرة وآمال المكونات

زيدو باعدري

اننا على يقين تام بان جميع الاحزاب الكوردستانية وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة الرئيس مسعود بارزاني يضمن حقوق المكونات كافة ولكن ما سنسطره ادناه هي آمال وطموحات نضعها على طاولة الأحزاب الكوردستانية المعنية بتشكيل الحكومة القادمة تتعلق بمراعاة وانصاف اهالي المناطق المستقطعة ، الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) ، فهم كانوا دوماً الخط الاول في مواجهة اعداء كوردستان ولهذا تعرضوا لأبشع الجرائم ومن كل أنواع القمع والاضطهاد ، وتعريب مناطقهم واسكانهم ضمن مجمعات قسرية تفتقر لابسط مقومات المعيشة ولازالوا يدفعون الثمن غالياً من جراء السياسات الشوفينية المتعاقبة.

لذلك تعيين ابناء هذه المناطق في الوظائف والمناصب الادارية يجب ان يكون من اولويات الكابينة القادمة وهذا بكل تأكيد سيكون عاملاً محفزا لهم للتمسك بكوردستانيتهم واستمرارهم بالنضال المقدس.

وهنا سنقدم بعض الاقتراحات وهي مناشدات من اهالي هذه المناطق للكابينة القادمة وكوني معني ومهتم اتخذت على عاتقي كتابتها وتقديمها وهي:

1- تخصيص وزارة خاصة في الكابينة القادمة تحت مسمى وزارة المناطق الكوردستانية المستقطعة ، لكي تكون معنية بأدارة ومتابعة شؤون مواطني هذه المناطق ومشاكلهم والتخفيف من معاناتهم.

2- ان يكون لجميع المكونات دون استثناء حضور ووجود في توزيع الحقائب والمناصب تطبيقاً لعدالة بارزان المعروفة في احتضان الجميع.

3- استحداث وزارة خاصة تحت مسمى وزارة شؤون الهجرة والمهجرين كون كوردستان تضم العدد الاكبر من النازحين والمهجرين واللاجئين باعتبارها الملاذ الآمن لجميع العراقيين.

4- حماية حقوق الطفل والمرأة والمكونات الدينية والعرقية وحقوق الانسان وجعلها على رأس الأولويات وهي تعتبر الان المقياس في مدى التقدم الحضاري في العالم المتمدن.

5- فتح قنوات اعلامية موجهة خاصة بالمناطق الكوردستانية المستقطعة والتركيز عليها من مسميات وفلكلور وتاريخ حفاظاً على اصالة تلك المناطق.

6- دعم التعليم في تلك المناطق والتركيز على اللغة الام وفتح المراكز الثقافية هناك لتعويضها عما لحق بها من عمليات التعريب بل ولازالت بعض المناطق تئن من هذه السياسات رغم زوال البعث والنظام الصدامي.

7- تقديم وزيادة الخدمات حسب المستطاع لتلك المناطق فهي لازالت مهمشة من جهة الحكومة المركزية.

واخيراً نذكر ان قبول وتنفيذ هذه المقترحات هي جزء بسيط من الوفاء تجاه التضحيات الجسام التي قدمها اهالي هذه المناطق من قبل جميع الاحزاب الكوردستانية.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية