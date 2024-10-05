ناصر علي: كيف عثرتُ على “فوزية” في غزة؟

كيف عثرتُ على “فوزية” في غزة؟

ناصر علي

في نيسان 2022، وعن طريق فتاة إيزدية كانت قد نجت منذ أشهر، حصلت على رقم هاتف (فوزية سيدو)، فبعثت لها رسالة عن طريق تطبيق واتساب فأجابت باللغة العربية، عرفت عن نفسي وقلت: “أنا صحفي أعمل لشبكة رووداو الإعلامية”، فردت “التحدث إلى الرجال حرام، لذا لا أستطيع أن أتحدث معك”.

فكان أن حدثتها عن طريق فتاة في مكتب رووداو بدهوك، وأخبرتنا أنها في مدينة غزة بفلسطين، وطلبنا منها حواراً فلم توافق أول الأمر لكنها اتصلت بعد خمسة أشهر وأبدت موافقتها.

اشترطت فوزية أن يكون من يحاورها أنثى، فأجرت واحدة من مكتبنا حواراً مقتضباً معها في (13 أيلول 2022) وقالت إنها لا تستطيع العودة إلى إقليم كوردستان.

بعد نشر الحوار، اتصل بي أحد أقارب فوزية فأعطيته رقم هاتفها. ثم في مطلع آب 2023، بعثت إلي فوزية برسالة قالت فيها: “أريد التحدث لرووداو لكي يصل صوتي إلى العالم كله”، فأجريت معها حواراً في (3 آب 2023) ونشر بكل اللغات في رووداو.

بعد نشر الحوار، تلقيت اتصالات من وزارة الخارجية العراقية، مكتب إنقاذ المختطفين التابع لمكتب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، حكومات ألمانيا وروسيا واليابان، 16 منظمة دولية، والعديد من الشخصيات الكوردية الإيزدية في الخارج، وطلب الجميع رقم هاتف فوزية. أما أنا وكصحفي فبدأت جهودي للوصول إلى غزة للمشاركة في إنقاذ فوزية وتوثيق قصة هذه الفتاة الكوردية الإيزدية، لكن لم أتمكن من الوصول إلى غزة.

كان هاتف فوزية متاحاً بين الحين والحين فقط، وقبل أربعة أشهر بعث برسالة وتحدثت إليها وقالت: “قررت العودة إلى كوردستان”، فأعطيتها رقم هاتف مكتب إنقاذ المختطفين من قبل داعش، واتصلت بعدد من المنظمات والشخصيات الكوردية الإيزدية في ألمانيا، وأبلغتهم بقرار فوزية، وطلبت منهم المساعدة في إعادتها إلى كوردستان.

عندما سمعت خبر تحرير فوزية في الثالث من الشهر الجاري، اتصلت برقمها الفلسطيني عن طريق واتساب، وقلت: “أنت الشخص الذي تم تحريره؟” فقالت أجل. رحبت بها في كوردستان وبين أحضان أهلها.

كان لفوزية أختان وخمسة إخوة، وفي (3 آب 2014) عندما هاجم داعش سنجار وأطرافها، كانت في العاشرة من العمر، وكانت مع أخوين لها في الثامنة والثانية عشرة من العمر، في بيت خالهم، وتم أسرهم من قبل مسلحي التنظيم المتطرف.

بعد نقل فوزية وع أقاربها من الأسرى إلى تلعفر وبادوش في محافظة نينوى، تم فصل الإناث عن الذكور، وأخذوا فوزية وعشرات أخريات من الكورديات الإيزديات إلى سوريا.

عندما بلغت فوزية 12 سنة من العمر أجبرت على الزواج من مسلح داعشي فلسطيني، وولدت بنتاً وابناً، وفي 2018 قتل زوجها فذهبت مع مساء وأولاد دواعش آخرين إلى تركيا باستخدام جوازات سفر مزورة، ثم ساعدها حمواها على السفر من تركيا إلى مصر ومنها إلى غزة حيث يقيم حمواها.

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