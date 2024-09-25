رعد طارق الياس: لغد افضل ولكوردستان امنة ومستقرة ومستقبل اكثر اشراقا صوتوا لقائمة الحزب الديموقراطي الكوردستاني 190

لغد افضل ولكوردستان امنة ومستقرة ومستقبل اكثر اشراقا صوتوا لقائمة الحزب الديموقراطي الكوردستاني 190

رعد طارق الياس

مع بدء الحملة الدعائية لانتخابات برلمان اقليم كوردستان والتي ستجري في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل ادعو جميع فئات وشرائح شعبنا ومجتمعنا وناسنا واهلنا في داخل اقليم كوردستان للتصويت لقائمة حزبنا المناضل الحزب الديموقراطي الكوردستاني 190 ، وحيث يعلم الجميع فنحن في مناطق المادة 140 لا يحق لنا التصويت والمشاركة وهذا لا يعني في الوقت ذاته ان نكون متفرجين مكتوفي الايدي فحسب ، فواجبنا الحزبي والقومي يدعونا جميعا كل من موقعه وحسب مكانه للتثقيف والترويج والدعاية لقائمة الحزب الديموقراطي الكوردستاني مؤمنين وواثقين ان لا بديل للحزب الديموقراطي الكوردستاني في دفع دفة التقدم والتطور والازدهار والنمو في اقليم كوردستان نحو الامام منطلقين من رؤيا واحدة ان البارتي العتيد وبقيادة الرئيس مسعود بارزاني يملك القدرة والفكر والارداة لبقاء كوردستان قوية مقتدرة محافظة على كيانها الدستوري ووضعها السياسي والدبلوماسي عراقيا واقليميا ودوليا ، ومن هذا المنطلق فالواجب يحتم على جميع الاخوة والاخوات ممن يحق لهم التصويت الذهاب الى المراكز الانتخابية والتصويت للقائمة 190 ، فان اردتم كوردستان يستتبها الامن والامان والاستقرار صوتوا الى 190 وان اردتم الحفاظ على الكيان الدستوري لاقليم كوردستان صوتوا لقائمة البارتي 190 ، صوتوا لتلك البطولات العظيمة والتضحيات الجسام للبيشمركة الابطال .. صوتوا لكي تنعموا بما انتم فيه الان ، فالكابينة القادمة سيتراسها البارتي بقيادة جناب برا گەورە مسرور. امر واقع لا محال .

لسنا بصدد المديح والاطراء فحسب وانما تلك هي الحقيقة الواضحة الناصعة البياض وهذا هو الواقع فكونوا بقدر المسؤولية الواقعة على عاتقكم وتلك الامانة التاريخية التي تحملوها بين ايديكم في التصويت الى الرقم 190 ..

الحزب الديموقراطي الكوردستاني يعمل وفق مبدا واحد وسياسة ثابتة رصينة لا تتغير فهو لا يساوم على حقوق ومصالح الشعب الكوردي ، غايته ومبتغاه واهدافه الغد الافضل والمستقبل الواعد الاكثر اشراقا ..

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