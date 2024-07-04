قاسم ميرزا الجندي:ربط تاريخ اربعينية الصيف بتاريخ الانقلاب الصيفي

ربط تاريخ اربعينية الصيف بتاريخ الانقلاب الصيفي

قاسم ميرزا الجندي

شهد النصف الشمالي من الكرة الارضية (الانقلاب الصيفي)، وهي بداية فصل الصيف فلكيا، حدث الانقلاب الشمسي، واصبحت متعامدة على مدار السرطان عند خط عرض (23.44) في يوم الجمعة 21/6/2024.

إن الانقلاب الصيفي يشهد وصول الشمس إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء وتكون عمودية على خط العرض، وفي هذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي وهو يمثل أطول نهار وأقصر ليل في السنة.

وبالعكس تماماً أن هذا اليوم يشهد ذروة فصل الشتاء فلكيا الانقلاب الشتوي في النصف الجنوبي للكرة الارضية، وهي بداية فصل الشتاء في النصف الجنوبي لكوكب الارض، ويمثل أطول ليل وأقصر نهار في السنة.

ان لأربعينية (الصيف ــ الشتاء) علاقة وثيقة بالأحداث الفلكية, وهي طريقة الايزيدية نحو العبادة والصوم للخالق منذ القدم, في مربعانية (الصيف ـ الشتاء) وهي اشارة إلى حركة كوكب الارض في افلاك الكواكب والنجوم واقتراناتها في المجموعة الشمسية وفي الكون المرئي.

بدأ الانقلاب الصيفي فلكياً في يوم الجمعة بتاريخ (21 /6/2024 ) والمفروض هي البداية الحقيقية و الفلكية لأربعينية الصيف، ولكن نجد ان صوم مربعانية الصيف قد بدأ في (24/6/2024), ومن الضروري ان يبدأ انطلاقة أربعينية الصيف بعد يوم من الحدث الفلكي (الانقلاب الصيفي)أي في اليوم الذي يلي الحدث الفلكي مباشرة, لان هذا اليوم يعرف في النصوص والطقوس الايزيدية وحتى في الحساب المناخي الايزيدي, بأن الشمس في هذا اليوم يبدأ في حركته التراجعية المعروفة لدى الايزيدية (يدير الشمس وجهتها نحو الشتاء).

وبعد مرور(180) درجة من دوران الارض حول مدارها يبدأ مربعانية الشتاء وهي ايضا يختلف الان مع يوم الانقلاب الشتوي بفترة بسيطة, وهنا يقال( ان الشمس يدير وجهتها نحو الصيف) في(22ــ 23/12) تمتاز هذه الفترة بالبرد القارس وتساقط الامطار والثلوج.

يستمر أربعينية الصيف لمدة اربعين يوما, وعيد الأربعينية هو اليوم الذي يأتي بعد صوم (40) يوماً، وليس بعد صوم (39) يوماً، إن قسمة عدد ايام السنة الشمسية الايزيدية على اربعين تساوي = 9، اثنان منهما هي لأربعينية الصيف والشتاء. ويبقى سبعة اربعينية (7×40)=280+4=284 يوم يفصل بين المربعانيتين من الجهتين ، يقسم على قسمين يصبح (142) يوم، يعني بعد أربعينية الصيف بـ (142) يوم تكون بداية أربعينية الشتاء مع مرعاة الاحداث الفلكية لكوكب الارض.

وهكذا يتناوب مربعانية(الصيف ـ الشتاء) من خلال دوارن كوكب الارض حول الشمس. فيصبح مجموع عدد الايام في السنة تساوي (360) يوما اضافة الى (4) ايام للمواقع الفلكية في الانقلابين والاعتدالين, زائداً يوم وربع اليوم وهي مدة (30)ساعة وهي مقسمة الى اربعة اقسام موزعة بالتساوي على المواقع والظواهر الفلكية الاربعة (7،25) ساعة خلال دوران كوكب الارض حول الشمس في حركتها المدارية.

أن العلاقة الفلكية بين مربعانية (الصيف ــ الشتاء) تشبه العلاقة الفلكية والمناخية بين الانقلاب الصيفي في (21/6)والانقلاب الشتوي في(22/12)والصحيح ان نجعل بداية مربعانية (الصيف ـ الشتاء) بعد فترة الانقلابين الصيفي والشتوي بيوم واحد, وهي المواقع الفلكية الرئيسية التي تمر بها كوكب الارض في حركتها المدارية .

ولهذه الاسباب مجتمعة لا يجوز التغيير في مواعيد أربعينية (الصيف ـ الشتاء), لأننا نغير في معناها دون معرفتنا وإدراكنا بقيمة هذا الحساب الفلكي والمناخي الايزيدي القديم.

ينبغي على المجلس الروحاني الايزيدي متابعة حساب أربعينية الصيف والشتاء، وكذلك تحديد تاريخها الفلكي الدقيق، بعد دراسة وتعديل تاريخ التقويم الشمسي الايزيدي, ومقارنتها مع التقاويم الاخرى وتوافقها مع تاريخ الاقترانات والاحداث الفلكية، لوضع تاريخ أربعينية (الصيف ــ الشتاء) الصحيحين متوافقاً مع التطور التكنولوجي وكذلك الاحداث الفلكية لحركة الارض التراجعية خلال دورانها حول الشمس .

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