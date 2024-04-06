قاسم مرزا الجندي:الحدث الفلكي وظاهرة كسوف الشمس في ابريل 2024

الحدث الفلكي وظاهرة كسوف الشمس في ابريل 2024

قاسم مرزا الجندي

الاقتران الفلكي بين الشمس والقمر والارض على خط مستقيم، الذي سيحدث يوم الاثنين في 8 نيسان الكسوف الكلي للشمس، وإزاء ذلك تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم ادّعاءات مغلوطة حول هذا الكسوف المرتقب.

يقول علماء الفلك هناك بعض الأشياء الغريبة التي تحدث أثناء كسوف الشمس الكلي وهي، ملاحظة حلقة من الضوء تظهر حول القمر، وانخفاض درجات الحرارة

وتغيير في اتجاه الرياح، ويحدث حالة من الارتباك للكائنات عندما تصبح السماء مظلمة فجأة، وتشويش الموجات الراديوية، وتحدث ظلال غريبة على كوكب الارض اثناء الكسوف، ويمكن رؤية النجوم والكواكب اثناء الكسوف هذ من الناحية العلمية.

اما من الجانب الباراسايكولوجي فإن ظاهرة الكسوف، قد تحدث تغيرات سياسية واقتصادية … في العالم في كلا الاتجاهين الايجابي والسلبي، وقد تحدث طفرات وتطورات علمية في مختلف العلوم وخاصة في علم الفلك.

وفقا لوكالة (ناسا)، سيبدأ الكسوف يوم الثامن من أبريل فوق جنوب المحيط الهادئ، ويصل مساره إلى ساحل المكسيك على المحيط الهادئ في حوالي الساعة 11:07 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ قبل دخول الولايات المتحدة في ولاية تكساس، ويمر مساره بعد ذلك عبر أوكلاهوما وأركنسو وميزوري وجزء صغير جدا من تنيسي وإيلينوي وكنتاكي وإنديانا وأوهايو ومساحة صغيرة من ميشيغان، وبنسلفانيا ونيويورك وفيرمونت ونيوهامشير ومين.

يدخل مسار الكسوف بعد ذلك كندا في أونتاريو وينتقل عبر كيبيك ونيوبرونزويك وجزيرة الأمير إدوارد وكيب بريتون، ويخرج من أميركا الشمالية على ساحل نيوفاوندلاند على المحيط الأطلسي بكندا، الساعة 5:16 مساء بتوقيت نيوفاوندلاند.

عند كسوف الشمس الكلي، يمر القمر بين الشمس والأرض، وعندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا في منطقة الكسوف، ليغطي سطح الشمس بالكامل بطول مسار صغير من سطح كوكب الارض، وتتحول السماء نهاراً إلى ظلام شبيه بالمغيب أو الفجر.

بالرغم من أن القمر يتواجد مرة كل مطلع شهر قمري بين الشمس وكوكب الأرض، وقد يكون القمر في طور المحاق، ولكن أن ظل القمر يصبح خارج الارض في الفضاء الكوني، وبعيد من كوكب الأرض فلا يحدث الكسوف، ولكن الكسوف حدث في فضاء المجموعة الشمسية وهو الفضاء الكوني، وايضاً في كل شهر قمري قد يكون القمر في طور البدر وبعيدًا في مداره عن الأرض بحيث لا يحدث الخسوف للقمر، عندما تكون الشمس والارض والقمر على استقامة واحد وبينهما الارض، ولكن يحدث خسوف القمر ولكن في الفضاء الكوني، لان مدار القمر حول الارض إهليجي للقمر، قد لا تتواجد الأجرام الثلاثة على مستقيم واحد بالضرورة مطلع ومنتصف كل شهر قمري حول كوكب الأرض، ولكن الكسوف والخسوف يحدثان في الفضاء الكوني، ولا يمكن أن يرى من الارض.

إن مدار القمر يتقاطع في دورانه حول الأرض مع المستوى الكسوفي في موضعين يسميان العقدتين(الصاعدة والنازلة)، فلو كان مستوى مدار القمر حول كوكب الأرض منطبقا على المستوى الكسوفي لحصل كسوف نهاية كل شهر قمري، ولحدث خسوف قمري منتصف كل شهر قمري لكن ظل القمر لا يسقط على الأرض إلا عندما يكون القمر في إحدى هاتين العقدتين أو قريبا منهما، بحيث تحدث أطول فترة للكسوف الكلي عندما يكون القمر في الحضيض (الأقرب إلى الأرض) وتكون الأرض في الأوج (الأبعد عن الشمس).

بشكل عام قد تستمر عملية الكسوف الكلي من بدايتها إلى نهايتها قرابة (3:30) ساعة، أما المدة الزمنية للكسوف الكلي، أي حجب قرص الشمس كاملاً، فهي تتراوح من (2 ــ 😎 دقيقة في أفضل الأحوال، ويعود السبب إلى أن قطر بقعة ظل القمر على الأرض قد يصل الى من 270 كيلومتر، وبما أن سرعة حركة ظل القمر على الأرض تبلغ قرابة 2100 كيلومتر في الساعة فان المسافة 270 كم تقطع خلال مدة تقارب السبع دقائق او أكثر بقليل.

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