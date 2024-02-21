شيماء شمو:العنف ضد المراهقين

العنف ضد المراهقين

شيماء شمو

قسم علم النفس/جامعة زاخو

كثيرون يعتقدون ان العنف هو الحل الوحيد لضبط المراهق، وهو اعتقاد خاطئ وليس له أي مبرر لدى علماء التربية لما له من عواقب نفسية وخيمة على المراهق، وينصح في هذا الإطار بتجنب استخدام العنف على المراهق وتفادي الدخول في صراع معه وتقديره واحترامه وفهم حاجياته، وفي هذه الحالة سيتفاهم المراهق مع المحيطين به ويحبهم ويحترمهم.

إن مرحلة المراهقة تتميز بالكثير عن غيرها، والمراهقة تأتي حين ينتقل الطفل من فضاء سيكلوجي وإجتماعي معين إلي فضاء سيكلوجي وإجتماعي مختلف تماما بكل ما فيه من دلالات وعلاقات وتصورات، كما أن مرحلة المراهقة تتميز بالكثير عن غيرها سواء كان بيولوجيا أو نفسيا وأيضا إجتماعيا.

فمرحلة المراهقة هي مرحلة انتقالية بين مرحلة الطفولة ومرحلة النضج والبلوغ وتتميز بخصوصية بنيتها البيولوجية والنفسية والاجتماعية، كما تتميز بتغيرات بيولوجية ونفسية واجتماعية. ومرحلة المراهقة تختلف جذريا عن مرحلة الطفولة، إذ ينتقل فيها الطفل من فضاء سيكولوجي بدلالاته وسيميائيته ومن فضاء اجتماعي في بنيته الاجتماعية وتأويلاته وتصوراته الدلالية إلى فضاء جديد بعلاقاته وتأويلاته وتصوراته.

تتميز مرحلة المراهقة بمتغيرات على كافة المستويات البيولوجية والنفسية والاجتماعية، موقع صحتي يلقي الضوء على هذه التغيرات الحاصلة وعلى مخاطر استخدام العنف مع المراهقين.

لاتحدث لكم هذهِ المرة عن تأثير العنف الأسري على المراهقين

تأثير العنف الاسري على المراهقين

ان اي تأثير سلبي للعنف الاسري على المراهقين سيظهر أولاً في ميدان الدراسة، ويظهر ذلك جلياً من خلال المشاكل المتعلقة بصعوبة التعلم، وصعوبة الانتباه والتركيز، إضافة الى رفض القيام بالواجبات المدرسية، وإذا فعل لا يقوم بها إلا بشق الأنفس، بعد خوض حرب مع والديه.

ومن علامات التأثير السلبي للعنف الاسري على المراهقين إهمال أشيائه، وعدم الالتزام بمسؤولياته واللامبالاة، إضاف الى ضعف انتمائه إلى عائلته، وصعوبة التعامل مع الزملاء وأساتذته والأهل والأقارب.

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