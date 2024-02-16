كامل خديدا يزدين:خدر – لياس(دراسة – مقارنة) في الاديان

خدر – لياس(دراسة – مقارنة) في الاديان

كامل خديدا يزدين

تمهيد/

البحث ودراسة الشخصية الاسطورية (خدر- لياس) عبر التاريخ وفق ميثولوجيا الشعوب والاديان المهتمة بهذه الشخصية ليس سهلا ً وبسيطا ً ويحتاج الى الكثير من الجهد والمزيد من المطالعات في بطون الكتب التاريخية والدينية المختلفة.

ولقلة المصادر والبحوث المختصة بهذه الشخصية، لا نعرف بالضبط مكان وزمان ظهور (خدر- لياس)، وهل ان (خدر- لياس) اسم مركب ام لا ؟ او ان (لياس) هو والد (خدر)، وان لم يكن كذلك ما هي اوجه الترابط بينهما ولماذا مرادفان للبعض ؟!.

والشيء الملفت للنظر هو ان ذكر هذه الشخصية وممارسة بعض الطقوس الخاصة بهما مشترك في الايزيدية والمسيحية والاسلام وتاثيرها واضح أيضا ً في الكثير من الاديان وشعوب العالم الاخری، وهذا ما دفعني الى البحث في هذا الموضوع ومحاولة فك اللغز والوصول الى جذور هذه الشخصية في مختلف الاديان. فعسى ان اكون قد طرقت بابا ً مهما ً في مجال التراث والادب الديني القديم .

المقدمة/

(خدر – لياس) من الشخصيات الاسطورية المعروفة ذو الدور البارز في المجتمع البشري والمذكور في الاديان باسماء واشكال مختلفة، حيث تجري طقوس ومراسيم دينية مختلفة في مواسم وأعياد (خدر – لياس) خاصة عند الايزيدية والمسيحية والمرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بالحياة الزراعية و الرعوية، وان لهذه الاعياد طابع ديني مميز عن بقية الاعياد التي تمارس في تلك الاديان.

وعلى الرغم من اختلاف اسماء هذه الشخصية في الاديان وبين شعوب العالم والامم وكذلك في الكتب التاريخية والكتب المقدسة وفي الحكايات والاساطير، الا ان اغلبها تتفق على انه ذو صفات مشتركة، حيث كان في بداية الامر وفي المعتقدات الدينية القديمة يمثل اله المطر والزراعة وتغير الاسم بمرور الزمن الى ان اصبح يسمى عند العرب ب (الخضر الحي)، اما الاكراد المسلمون فيسمونه (خدر زه نده)(١)، والمسيحيون واليهود يسمونه النبي (ايليا )، والايزديون يسمونه (خدر – لياس ) و (خدرنه بي)، اما الهنود المسلمون فيسمونه (خواجه خضر )(٢).

ولشهرة هذه الشخصية ومكانتها الكبيرة لدى الشعوب لم يستطع الزمان الغاء دوره والتقليل من مكانته، لذا نلاحظ تسمياته على الكثير من الاماكن والمناطق وبالاخص في الاديرة والجوامع والكثير من المقامات والمزارات وحتى على اسماء الناس خاصة في منطقة الشرق الاوسط.

(خدر – لياس ) في السومرية والبابلية/

لو حاولنا الخوض في دهاليز التأريخ وتصفحنا في ثنايا أوراقها لوجدنا ان الحضارة التي يفتخربها العرب الان والتي تسمى بحضارة وادي الرافدين قد بدأت في كوردستان والتي تمتد الى جذور موغلة في القدم. هذا ما أكده الكثير من الاثاريين والمنقبين الذين أوجدوا اثار استيطان الانسان الاول في كوردستان وبالضبط في كهف ( شانه ده ر) في محافظة اربيل(٣)، ذلك الكهف الذي أصبح موطأ قدم للوصول الى مراحل الزراعة وسير الحضارة وتطورها.

ومن ناحية الدين والعبادة وكما يقول(شارل ديوبيوي)(٤)، ان عبادة الطبيعة في الكهوف كانت الديانة البدائية الفطرية العاملة والشاملة سواء ً في العالم القديم او الجديد، وان جميع الهة الاديان القديمة وليس فقط الالهة بل حتى الابطال الاسطوريين وابطال الملاحم ما كانوا سوى تجسيد للشمس والقمر والظواهر السماوية الاخرى.

ولكي يستطيع الانسان العيش وتحدي الظروف الطبيعية القاسية ( في تلك الفترة)، عبر عن افكاره ومعتقداته بشأن مظاهر الكون والخليقة ودورة الطبيعة فآمن بالقوي الطبيعية التي تسبب في خصب الارض ونمو النباتات عبر اقامة الطقوس والاعياد بشأنها.

فاصبح هذا الاعتقاد يسير بصورة اعتيادية جيلا ً بعد جيل فاخذ ياخذ طابعا ً دينيا ً يشمل كافة الناس الذين تذوقوا طعم الحياة وفي مراحل متقدمة من عصر اكتشاف الزراعة. لذا فالعقيدة الدينية اكتسبها الانسان على سطح الارض منذ قديم الزمان وفي كل الاماكن التي عثر عليها المنقبون الاثريون على مواقع استيطان الانسان(٥).

حيث اكد الكثير من الباحثين، ان السومريين الذين نزحوا من المناطق الجبلية في كوردستان آمنوا بالقوى الطبيعية واتخذوا آلهة لها صفات خاصة. وتذكر بعض الاساطير السومرسة بان هناك العديد من الالهة المهمة والتي لعبت دورا ً مهماً في العقائد الدينية القديمة مثل اله المطر، لكون المطر ظاهرة طبيعية وذات فائدة عظيمة في الحياة الزراعية والمزروعات.

ومنذ عهد السومريين كان يسمى اله المطر باسم (أنليل) ونسبوا اليه السيطرة على الجو وتحريك الرياح وسقوط المطر(٦) .

اما الحيثيون فعبدوا الها ً أخر للمطر والعواصف سموه بالالــه (تشوب) والذي كان عبادته منتشرة بين الحوريين(٧).

وكان اله الجو والامطار عند الاموريين باسم (أدد) وباسم (رمانو) الخالق للصاعقة وباسم (بعل) ونتيجة لهذا التاثير تم بناء معبد للالــه (أدد) و (بعل) في مدينة بابل وبورسيبا، وياتي ذكر مدينة كركوك كمركز لعبادة الاله (أدد) الــه الرعد والامطار في الكثير من المصادر الاشورية(٨).

وانتشرت هذه العبادة بصورة كبيرة حيث ورث الكنعانيون من الاموريين كثيرا ً من معتقداتهم الدينية من ضمنها الطقوس الخاصة بالالــه (أدد) و (بعل) وبعدها تم نقل معظم هذه العبادات الى الاراميين والذي يسمى عندهم أيضا ً ( أدد و ريمون ) الذي كان يمثل المبدأ المهم للتكاثر والذي يتجسد باله الاشجار والىنابيع وأيضا ً يمثل العضو في الجماعة الاصلية للالهة(٩).

وكان شعار ورمز الالــه (أدد) قد تم تصويره على انه واقفا ً فوق ثور ويحمل بيده الفأس والبرق ويشبه فأسه الرمح المثلث والاسنان المقوسة وكان احدى صفات الاله ( ادد ) هو معرفة المستقبل وأيضا ً لعب دورا ً بارزا ً في السحر البابلي( ١٠)، وبقيت صفات الالــه ( ادد ) المرتبطة بالامطار ثابتة تقريبا ً ولكن تغير الاسم بمرور الزمن الى ان اصبح يمثل ب ( ايليا) – الياس في النهاية وارتبط مع ال(خدر) وقد ذكرت ذلك في موضع اخر من هذا البحث.

اما الجانب الاخر والمهم في المظاهر الطبيعية للحياة السومرية والبابلية والتي تركزت عليها عباداتها هو الــه الخصب والاراضي وما يتعلق به من زراعة وخضرة (١١)، حيث سمي اله الخصب باسم (تموزي) والذي يمثل روح الزراعة (١٢).

وتذكر الاساطير والمصادر السمومرية والبابلية ان الالهة (أنانا – عشتار) التي اصبحت زوجة للاله (دموزي) (تموز) قد عقد العزم ولسبب ما يزال غير واضح على القيام برحلة الى العالم السفلي اي عالم الاموات والذي كان تحت سيطرة اختها الكبرى( ايرشكيجال)(١٣) وكانت تجري مواكب الحزن على الاله (تموزي) المتوفي وتقام مراسيم البكاء وتحمل فيها المشاعل (١٤)، وفي ثلاثة ايام الاخيرة يجري طقوس الاحتفال ويجري خلالها عرض ودفن طقسي لدمية تمثل تموز المتوفي(١٥). وهو أمر اعتاد عليه الشعوب للتخيف من التوتر الذي يسيطر على مشاعر الالهة (عشتار) وذلك باطلاق العنان عليها في الحزن والبكاء، حيث لاقي هذ الطقس أي (دموزي ، تموزي) انتشاراً واسعاً بين الشعوب الاخرى.

وبرز مفهوم الالــه (تموز) عبر النقوشات المكتشفة في المعابد منذ الالف السابع قبل الميلاد وفي رسم (شتال حيوك) جنوب الاناضول، واصبح (تموز) في الاسطورة النيوليتية (عصر الزراعة) الهاً للقمح بشكل خاص بل كان القمح جسده وكان هو للقمح روحا ً(١٦).

وصفات الاله تموز البابلي ابن الام الكبرى عشتار وكما اكد الكثير من الباحثين والصفات التي يتميز بها (الخدر) في الميثولوجيا الايزيدية مشابه تماما ً مع بعضها البعض، حيث ان (الخدر) ليس الا استمرار في الخيال الشعبي للاله الزراعي (تموز) والذي تتجدد صفاته في كل عام بالموت وبالبعث وهو مثله السيد الحي في كل زمان ومكان(١٧).

لذا فاستمرار الاهتمام بالامطار والزراعة في مختلف الشعوب التي كانت تاخذ طابعا ً دينيا ً عبر اقامة معضم الطقوس والمراسيم سنويا ً اخذت اسمائها تتغير باستمرارالى ان استقرت في النهاية ب (خدر – لياس) أي الــه المطر والزراعة.

( خدر – لياس) في اليهودية/

في الكتاب المقدس (التوراة) لم يذكر لا اسم خدر ولا لياس كمرادفين والمذكور فقط هو اسم النبي (ايليا) والذي يسمى باليونانية الياس كما جاء في سفر الملوك الاول(١٨).حيث تصف التوراة النبي (ايليا) بانه من مستوطني (جلعاد) وانه رجل غريب ومجهول الاصل وان الله اختاره ليكون نبيا ً عظيماً على اسرائيل في ايام الملك آخاب الذي حكم اسرائيل عام ٨٧٥ ق . م (١٩).

وفي اعتقاد العبرانيين ان النبي ايليا (لياس) اقامه الخالق ليخلص البلاد من عبادة البعل وذلك عبر عدة معجزات اهمها استنزال المطر وكذلك اقامة رجل ميت من القبر وبعدها صعود النبي ايليا الى السماء في مركبة نارية تجرها خيول من نار وخلوده(٢٠).

وكانت عبادة الاله (تموز) أي (الخدر) منتشرة بين العبرانيين وفي عهود متأخرة، حيث ترد الاشارة الى الحزن على (تموز) في العهد القديم بالقول (ثم اتي الى مدخل باب بيت الرب الذي هو جهة الشمال فاذا بنساء جالسات يبكين على تموز)(٢١).

فاذا لاحظنا العلاقات التي كانت سائدة آنذاك ما بين مملكة بابل واسرائيل نرى قيام ملك بابل نبوخذ نصر (بخت النصر) كما يسمى في الايزيدية باحتلال القدس مرتين وذلك في الاعوام ( ٥٨٦ و ٥٩٧ ) ق.م، وجري تدمير معبد القدس ونقل الكثير من اليهود الى بابل بما فيهم معظم الوجوه والكهنة كاسرى (الاسر البابلي)(٢٢). وترك الاسر البابلي تاثيرا ً كبيراً في فحوي المعتقدات اليهودية الدينية، حيث نجد الكثير من الامثال والقصص والاشعار والشرائع الواردة في التوراة مستقاة من الادب الديني البابلي القديم.

وبعد انتصار كورش الفارسي واحتلاله بابل سمح لليهود بالعودة الى ديارهم واعاد بناء بيت المقدس عام ٥٣٨ ق.م (٢٣) ، علما ً انه في زمن الرومان حول الامبراطور (هارديان) مدينة اورشليم بعد ان استولى عليها ودمرها سنة ١٣٥(م) الى مستعمرة رومانية وبدل اسمها الى (ايليا كبيتولينا) حيث ان ايليا هو الاسم الاول ل (هارديان)، ثم أعاد لها – قسطنطين – اسمها القديم اورشليم بعد اعتناق المسيحية(٢٤) .

فمثلاً عيد الفصح الذي يجري حاليا ً لدى اليهود فيه سمات واضحة مربوطة بالعبادة الزراعية والتي تمتد الى ايام السومرية والبابلية(٢٥)، على الرغم من المحاولات التي قام بها ملوك اسرائيل بازالة أدوات عبادة كافة الالهة الاخرى باستثناء الالــه (يهوه) خالق الكون من معبد القدس تم توقف الاحتفال بعيد الفصح خلال سنوات عديدة لكنه أعاد عيد الفصح القديم بشكل رسمي لعدم التمكن من السيطرة على الناس من ممارسة تلك الطقوس الدينية القديمة.

اذا ً دخول العبادة الزراعية الى اليهودية وكذلك الدور البارز ل (لياس – ايليا) فيها وعلاقة (تموز) المذكور في التوراة بها، لذا فلا يستبعد ان يكون عيد الفصح والذي يمارس لحد الان وعلاقته بالحياة الزراعية القديمة، هو نفس العيد الذي يحتفل به عند الايزيدية والمسيحية بذكرى (خدر – لياس) في شهر شباط الشرقي علما ً ان عيد الفصح المقام عند اليهودية في ١٤ نيسان على التقويم الشرقي. ومن المحتمل ان يكون تاثير (خدر – لياس) كبيرا ً على اليهودية حيث نلاحظ وجود بلدة صغيرة غربي بيت لحم باسم (الخضر) وفيها حصن للقديس (ماركوركيس) يسمى ب (دير الخضر)(٢٦).

(خدر – لياس ) في المسيحية/

في المسيحية نلاحظ تطور شخصية (ايليا – لياس) دون ال (خدر)، حيث يعتقد بان النبي عيسى عندما كان مع بطرس ويوحنا يذهبون الى جبل التجلي للصلاة، تجلت هيئة وجه السيد المسيح وصارت ثيابه بيضاء لماعة، واذا برجلان يتحدثان معه وهم (لياس وموسى) وقد ظهرا بمجد وتكلما عن رحيل السيد المسيح الذي كان على وشك اتمامه في اورشليم(٢٧).

حيث تبين من مضمون هذه القصة ان لياس هو ملاك ذو روح خالدة ظهر مع النبي موسى عند جبل التجلي ليبلغا النبي عيسي (ع) عن وقت رحيله، وهذا ما يتطابق مع صفات (خدر – لياس) في الايزيدية والذي يظهر مرات عديدة على هيئة (درويش) وخاصة في مواسم أعياد (خدر- لياس).

وعلى الرغم من عدم وجود ذكر شخصية (الخدر) في الانجيل الا انه نلاحظ ان اسم (الخدر) مرتبط دائما ً مع شخصية لياس في عيد خاص وله مراسيم وطقوس مميزة عند الكثير من المسيحيين وتشبه الى حد ما ما تمارس عند الايزيدية، حيث يسمى هذا العيد أيضا ً (باعوثا ننواي) عند المسيحية. وتجري في هذا العيد طحن حبات القمح والشعير المقلية والتي تسمى بالسويق بواسطة البنات البكر ويعمل منه حلاوة خاصة(٢٨). وهذا العيد يقع في يوم الخميس بعد ٢١ يوما ً من عيد الذنح (٢٩) أي تقريبا ً في ٧٢/ ك٢ من كل سنة ويتم الصوم ثلاثة ايام قبل العبد مباشرة.

بالاضافة الى هذا نلاحظ اسم (خدر والياس) يطلق على الكثير من المسيحيين وكذلك على بعض الاديرة والكنائس نخص بالذكر كنيسة خضر لياس في شمال شرق مدينة نمرود الاثرية في الموصل (٣٠) والتي اخذت طابعا ً شرقيا ً في فن عمارتها مع امتلاكها نزعة واضحة لاقامة المحراب باتجاه بزوغ الشمس بالاضافة الى وجود نحت التنين ( الافعى ) على مداخل كنيسة (خدر – لياس) والذي يشبه تقريبا ً نحت الحية القائم على معبد لالش ويشبه أيضا ً المنحوتة الموجودة على بوابة العمادية (٣١) وبوابة قلعة حلب وبوابة الطلسم ببغداد (٣٢)، والجدير بالذكر ان أجراس الكنيسة تدعوا الاتباع ثلاث مرات في اليوم الى الصلاة عند شروق الشمس وعند الظهر وعند الغروب.

ولو نرجع الى الايام الاولى في العبادة المسيحية نلاحظ انها كانت في غاية البساطة ولم تكن هناك طقوس تقريبا ً وان البساطة والسهولة بين الناس والطقوس غير المجزأة كونت الشروط الضرورية لتأمين نصر المسيحية على غيرها من العبادات وقد رأى (أنجلز)(٣٣)، أن احدى الجوانب الثورية في المسيحية كانت في الغائها شكل الطقس الديني القديم الذي فرق الناس. وبمقدار انتماء اتباع الاديان الاخرى الى الجماعات المسيحية كان يجري ادخال عناصر مختلفة من الطقوس القديمة الى الدين الجديد(٣٤)، فمثلا ً عيد الفصح انتقل الى المسيحية بدون أي تبديل تقريبا ً والذي كان يمثل قربان الاله (ميثــرا)، وان هذا قد امتزج مع نفس عيد الفصح اليهودي القديم.

(خدر – لياس) في الإسلام/

ياتي ذكر النبي (الياس) في القرآن في سورتين هما سورة الصافات وسورة الانعام بالشكل التالى (وان الياس لمن المرسلين، اذ قال لقومه الا تتقون، أتدعون بعلا ً وتذرون احسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الاولين ….) وكذلك ( وزكريا ويحيي وعيسي والياس كل من الصالحين، اسماعيل واليسع ويونس ولوطا ً وكلا ً فضلنا على العالمين ….)(٣٥).

حيث نلاحظ في هاتين السورتين ياتي ذكر(لياس) كنبي مثل النبي عيسى واسماعيل ويحيى وزكريا ولكن دون ذكر الافعال والصفات التي يتميز بها (لياس).

اما ال (خدر) فلن يأتي ذكره في القرآن، ولكن مفسري القرآن يعتقدون بان القصة الواردة في سورة الكهف التي كانت تدور بين النبي موسى واحد العباد الصالحين كانت تدور بين النبي موسى والخضر(الخدر) وذلك باعتبار ان النبي موسى كان قد أعطاه الله من العلم دون غيره، فقال موسى يا رب هل أتيت أحدا ً من عبادك مثل ما أتيتني، فاوحي الله الىه ان لي عبداً اتيته من العلم ما لم ياتك به، فقال موسى يا رب أسألك ان تجمعني به، وبعد ان اجمع الله النبي موسى بالعبد الصالح ( الخدر)، ( فوجد عبدا ً من عبادنا آتيته رحمة من عندنا وعلمته من لدنا علـــما ً….)(٣٦).

بدى من مضمون القصة ان ال(خدر) كان في درجة عالية من العلم والذكاء لم يصل الىها النبي موسى، حيث كان النبي موسى معجبا ً جدا ً بافكار وافعال هذا العبد الصالح.

وفي اعتقادي ان (الخضر) في هذه القصة هو احد الملائكة أمره الله سبحانه وتعالى ان يجتمع بالنبي موسى لكي لا ياخذه الغرور والكبرياء أمام رب العالمين ولكي يكون النبي موسى على علم بان الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يمنحه بما يشاء.

ان وجود الملاك على الارض على هيئة انسان (درويش) لمهمة بعث به الرب أمر وارد في العقيدة الايزيدية.

والاحتفال بعيد (خدر – لياس) وممارسة طقوسه بصورة رسمية غير موجودة في الاسلام، ولكن المسلمون في بعض المناطق يقومون باجراء مراسيم معينة ل (خدر – لياس) كمنطقة الموصل (تلعفر، سنجار) وكذلك عند البعض من مسلمي الشيعة. وكانت تمارس طقوس عيد (خدر- لياس) من قبل الاكراد المسلمين الى وقت ليس ببعيد.

كما نلاحظ ان تأثير (الخدر) قي الاسلام قد وصل الى حيث تكونت طريقة تسمى ب (الطريقة الخضرية)، أصبحت لهذه الطريقة الكثير من الاتباع والمريدين أمثال (سيد طه النعيمي) وكذلك (السيد علي) من وادي الحجر في الموصل بالعراق(٣٧).

ومن الايام المستحبة لدى المسلمين الشيعة للامام المهدي هو يوم الاربعاء، نفس اليوم المستحب لديهم عند ذكر عبدالله الصالح (الياس)(٣٨).

وفي اعتقاد الكثير من المسلمين ان المكان الذي كان يجلس عليه (الخدر) كان يتلون باللون الاخضر ولهذا سموه بالخضر(٣٩).

وتمجيدا ً لـ (خضر لياس) نلاحظ اطلاق اسم خضر والياس على الكثير من الاشخاص وكذلك على الكثير من الجوامع الاسلامية مثل ( جامع خضر لياس ) الواقع على شاطئ نهر دجلة في الكاظمية ببغداد بالاضافة الى وجود شريعة باسم شريعة (خضر الياس)(٤٠).

يوجد حي باسم (حي خضر الياس) في مدينة الكرخ ببغداد، وهناك ايضاً مقام باسم( خضر الياس) في (مكة) بالقرب من بيت الله الحرام، وكذلك يوجد مقام ل(خضر الياس) في مدينة (الدير) التابعة لمحافظة البصرة وايضاً في مدينة (كربلاء) بالقرب من مقام المهدي(٤١)، وبلدة باسم (الخضر) في محافظة (المثنى) في جنوب العراق، ومزار أيضا ً في منطقة عقرة فيها شجرة تسمى بشجرة (النبي خدر)، وقلعة في منطقة (ماردين) بتركيا تسمى ب (كه لا خدر لياس).

(خدر – لياس) في الايزيدية/

تعتبر الديانة الايزيدية من الديانات الآرية القديمة ذات الترابط المتين مع الطبيع ، وذلك لكون أغلب الاعياد والمناسبات والطقوس وخاصة عيد رأس السنة (سه رسال) وعيد (خدر- لياس) الايزيدية مرتبطان ومنسجمان بشكل كبير مع دورة الطبيعة وحركة فصول السنة ومع دورة الزراعة التي تعلمها الانسان في أول الامر كما ظهر من خلال أحدث المكتشفات الاثرية.

وبالرغم من حدوث الكثير من التغيرات على طقوس واوقات هذا العيد (خدر- لياس) الا أن المضمون الرئيسي لهذا العيد لم يتغير ولم تستطع الاديان الاخرى من محو وازالة هذا الطقس القديم من فكر أغلب الشعوب خاصة في الشرق الاوسط .

والايزيدية من اكثر الديانات التي تهتم بشخصية (خدر- لياس) وتقدره بدرجة عالية جدا ً، لهذا نري في الكثير من المناطق الايزيدية مقام ل(خدر- لياس) وايضاً في معبد لالش المقدس ويتم ايقاد واشعال الشموع فيها. والكثيرين من الايزيدية يحملون اسم خدر او لياس.

وان عيد (خدر – لياس) في كوردستان ( العرق، سوريا، تركيا) يقع في يوم الخميس الاول من شهر شباط الشرقي بعد صيام (خدر – لياس) لمدة ثلاثة أيام ( الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء) وهذه الصيام اجبارية للناس الذين يحملون أسماء خدر ولياس وأختيارية للاشخاص الاخرى. وفي بعض الاماكن يتم أجراء هذا العيد في يوم الجمعة ويسمون بيوم (خدر نبي). في أرمينيا وجورجيا وروسيا يتم أجراء هذا العيد في يوم الجمعة بعد الصيام ثلاثة أيام ( الثلاثاء، الاربعاء، الخميس)، وتكون الصيام اجبارية لكافة الايزديين وتجري هناك العديد من الطقوس في هذا العيد بعضها مشابهه وبعضها مختلفة عن الطقوس الذين يمارسون في هذا العيد في كوردستان، ويعتبر هذا العيد من الاعياد المهمة عند الايزيدية في تلك البلدان(٤٢).

وتجري طقوس ومراسيم خاصة في هذا العيد مثل قلي محصولات الحبوب في يوم الاثنين وبعدها يتم طحنها في آلات خاصة في يوم الاربعاء ليعمل منه ما يسمى ب(بيخون) السويق وبعدها يعمل منها ربة البيت حلاوة( خدر- لياس) بعد خلطها مع الدبس ويسمى أيضا ً ب(الخبيسة). في يوم الاربعاء تضع ربــة البيت صحن من البيخون في احدى زوايا غرفة في البيت، على أمل ان يزورها (خدر- لياس) ليضع علامة عليها. وفي صباح العيد يتم عمل أكل خاص من البرغل المقلي لتصبح طعام العيد تسمى (جه رخوس). ويقوم الفلاحون برش ال(بيخون)على مزروعاتهم اعتقادا ً منهم بزيادة البركة والخيرعلى محاصيلهم(٤٣).

في أيام صيام (خدر- لياس) وأيضا ً في يوم العيد يمنع أصطياد الحيوانات أو ذبحها لغرض القربان. في نفس الوقت على الايزيدي قدر الامكان عدم السفر في مشاوير طويلة. وهناك أعتقاد في ليلة العيد ان يتحقق حلم الشباب والشابات عندما يحلموا انهم قد شربوا الماء في احدى البيوت فتكون نصيبهم في الزواج في تلك البيت(٤٤).

في يوم العيد وعند مزار (خدر- لياس) في ناحية (باعه دري) موقع الامارة الايزيدية يتم اجراء طقوس ومراسيم خاصة بهذه المناسبة ويحتفل الايزديون باقامة (طواف) وحفل كبير بالطبل والزرنا يشارك فيها الكثير من الناس.

الطقوس والمراسيم المرتبطة بالحياة الزراعية التي تجري في هذا العيد يتطابق مع صفات (تموزي) المسؤول عن الزراعة والخصب في السومرية وما بعدها.

والخميس في كتب التنجيم هو يوم المشتري والذي يصفه البيروني بانه شاب بيمناه سيف مسلول وبيسراه قوس يسبح وهو راكب برذون، وصورته الاخرى رجل جالس عللي كرسي غليظ عليه ثياب مختلفة الالوان (الوان الطبيعة) وبيده خرز(٤٥).

ولم ينسي (نوسترداموس) الباراسايكولوجي الشهير(٤٦) ذكر المشتري كأحد الكواكب الشمسية المهمة والذي اعتمد عليها في تنبؤاته وذلك في رباعيته المشهورة الاتية :

الزمن الحاضر هو الماضي

سوف يحكمه الرجل العظيم للمشتري

سوف يمل منه العالم بعد فوات الاوان

وسيخونه من خلال رجال الدين المحلفين.

بالاضافة الى هذا يأتي ذكر (خدر- لياس) في الكثير من النصوص الدينية الايزيدية بصفة ملاك كما اعتقد مثل (قه‌ولێ پیر شه‌ره‌ف)(٤٧) والتي تنص :

شەرەف دەنگ دکوت ژ ئەساسە

شرف ينادي من الأساس

فه‌همێ من زۆر قياسه فهمي عظيم القياس

تو خدری ئانی لياسه

أأنت خدر أم الياس

* * * *

خدرۆ يا خدری

يا خدر الخدري بر هيمه‌تا قادری (٤٨) أنت قوي وقادر ل هه موو جه وابا يی حازری

حاضر بكل مكان وجواب

وكذلك في سبقات (قه ولێ ئيمانێ)(٤٩) والتي تنص:

ئه ز برمه به ر كه رامه تا وی مه ولايی أخذني لأمام كرامة ذلك المولى

برمه به ر حوكمه تا وی پەدشايی أخذني لأمام حكمة ذلك الملك

ژمه را كری خۆشی وشايی

جعل لنا الفرح والسرور

* * * *

خۆشی وشايی ژ مه را كری الفرح والسرور جعل لنا

برمه سه رته ريقا مه لکێ فاخری أخذني الى طريق الملك الفاخر

من نزانی تو خدری بن خدری لم أعرف بأنك خدر إبن خدر

ويتبين من هذه النصوص اعلاه ظهور (الخدر) الخالد بصورة دائمية أمام الرب لتنفيذ أوامره، وهذه من واجبات الملائكة.

اذا ً في الاقوال الدينية الايزيدية نجد فصل (الخدر) عن (لياس) كما كان في السومرية والبابلية ( آدد و تموزي)، وكما قلنا سابقا ً بان التربط الشديد بين ( الخدر) و(لياس) وعدم فصلهما عن بعضهما البعض قد جاء نتيجة الترابط القوي بين الامطار والزراعة والمنتوجات الزراعية، حيث تم دمـــج طقوس آلـــه الزراعة (تموزي -خدر) مع آلـــه الامطار (أدد – لياس) في عيد خاص تسمى بعيد (خدر- لياس) في الايزيدية والمسيحية وقدره الاسلا م فيما بعد.

اذا ً فصل (خدر) عن ( لياس) أي انه ليس أسم مركب يذكرنا بالاسطورة التي تتحدث عن (إسكندر المقدوني ) مع شخصية الخدر (٥٠)، حيث كان الاسكندر والذي يسمى ايضاً (ئه سكه ند ه ری چارقورنه ت) قد طلب من الناس في مملكته باحضار (ماء الحياة) له(٥١) فجاء الدور الى (الخدر) لاحضار تلك الماء (ماء الخلود)، فكان (الخدر) رجلا ً صالحا ً وابلغ عمه ( لياس) بالقصة وكان (لياس) كبير السن ومفكر السيد(الخدر ) في كل أعماله، وكان (لياس) على علم بان (الخدر) فقط يستطيع جلب ذلك الماء فنصحه بالذهاب لجلبه …الخ، والقصة طويلة لامجال هنا لسردها. الا ان ما نريد الاشارة الىه هو ان (الخدر) و( لياس) شخصين منفصلين وليس شخصية واحدة ولكن العلاقة بينهما متممة وقوية. الجدير بالذكر ان ما يمارس عند الايزيدية في عيد (خدر – لياس) من طقوس وممارسات مشابه الى حد ما لما يجري عند المسيحية. حيث يمنع ذبــح الحيوانات والصــيد وتقديم القرابين في عيد (خدر- لياس)، وهذا يذكرنا بالعادات التي تمارس في الديانة الزرادشتية بتحريم تقديم القرابين وذبــح الحيوانات الاليفة.

وفي الاغانـــي الشعبية الكردية يأتي ذكــر شخصية (خدر- لياس) بصفة الـــه الرزق والنصيب والسعادة بين الحبيبين، حيث ترد ذكرهم في الاغاني التالىة: (سترانا خه‌ج وسيامه‌ند، سترانا له‌يل ومه‌جروم، سترانا ده‌روێشێ عه‌ڤدی …..الخ)(٥٢).

الاستنتاجات/

نستنتج من هذا البحث النقاط التالىة :

١. ان الايزيدية من الاديان المهتمة بشخصية (خدر- لياس) الاسطورية والتأريخية.

٢. ان مراسيم عيد (خدر- لياس) من الطقوس القديمة جدا ً والمرتبطة بالحياة الزراعية ودورة الطبيعة.

٣. يوم الخميس هو يوم (خدر- لياس) وهو يوم المشتري في كتب التنجيم، والذي يعتبر المشتري أحد الكواكب المهمة في دورة الفلك.

٤. كان (لياس) في المعتقدات القديمة تسمى (أدد) الــــه المطـــر، أما (الخدر) فكان يسمى ( تموزي) الـــه الزراعة، ولقوة العلاقة بين الامطار والزاعة ( آدد وتموزي ) (بمرور الزمن) الى ان أصبح في الاخير يسمى ب (خدر – لياس) الـــه المطر والزراعة.

٥. جرى على اسم (خدر- لياس) الكثير من التغيرات بمرور الزمن ولكن صفاتهما المرتبطة بالحياة الزراعية لم تجري عليها تغير تقريبا ً.

٦. لتأثير شخصية (خدر- لياس) القوية في تاريخ الشعوب لم تستطع الكثير من الاديان من محو وازالة هذه الشخصية بل أصبحت ممارسة طقوسها جزءً من عاداتها وتقاليدها.

٧. لــ (خدر- لياس) عيد خاص له مراسيم معينة عند الايزيدية والمسيحية مع الصيام ثلاثة أيام قبل العيد، ولها مكانة مرموقة لدى الإسلام.

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١٩. النبي ايليــا / د. القس منيس عبد النور.

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٢٣. نفس المصـــدر.

٢٤. العرب واليهود في التأريخ / د. أحمد سوسة.

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٢٦. دير مار كوركيس / د. يوسف حبي / موصل – العراق.

٢٧. انجيل لوقا /العهد الجديد ص١٠٠.

٢٨. من لسان السد أميل غانم، رئيس الهيئة الادارية لنادي نوهدرا الاجتماعي في دهوك، في ٢٣/٦/١٩٩٩.

٢٩. الذنح: أحد أعياد المسيحية والتي تقع بعد عيد ميلاد السيد المسيح ويسمى أيضا ً عيد عماذ المسيح والذي يوافق في ٦ كانون الثاني وبعد ٢١ يوما ً تقع عيد ( خدر – لياس ) اليوم الثالث من صوم الباعوث أي ليلة الخميس.

٣٠. المباني الاثرية في شمال بلاد وادي الرافدين / كونراد برويسمر، ترجمة على يحيي منصور / بغداد ١٩٨١.

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٣٧. عن لسان السيد محمود السيد أحمد خلال لقاء معه في ١٦/٦/١٩٩٩بدهوك.

٣٨. عن لسان السيد ( أحمد محمود الجزائري) من سكنة محافظة البصرة خلال لقاء معه في ١٥/٨/١٩٩٨ بدهوك.

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٤٠. أطلس بغداد / أحمد سوسة / بغداد سنة ١٩٥٢.

٤١. عن لسان السيد ( أحمد محمود الجزائري) من سكنة محافظة البصرة خلال لقاء معه في ١٥/٨/١٩٩٨ بدهوك.

٤٢.لمزيد من المعلومات راجع مقالة د. خالا ئومرخالا/ جه ژنا خدرنبي وخدر لياس.

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٤٤. المصــــدر السابق.

٤٥. اليزيدية بقايا دين قديم / جورج حبيب / بغداد سنة ١٩٧٨.

٤٦. نوسترداموس ( أحد المتنبئين المشهورين الذي ولد في سنة ١٥٠٣ في ايطالىا وكان ينتمي الى سلسلة الاطباء اليهود الايطالىين المشهورين وحقق الكثير من تنبؤاته منذ العام ١٥٥٥ ولحد الان. ( من كتاب تنبؤات نوسترداموس / ترجمة جميل حمادة/ الدار الوطنية، بغداد سنة ١٩٨٩).

٤٧. ئيزدياتى/ خدرسليمان، خليل جندي / بغداد ١٩٧٨.

٤٨. قادري(القادر): أحد اسماء الله الحسنى.

٤٩. حسب قول الرجل الديني الايزيدي (مروان خليل) في ٢٣/١/١٩٩٨ بدهوك.

٥٠. هذه القصة رواها الوالد (خوديدا يزدين) في ٢٠/٦/١٩٩٩ في شاريا بدهوك.

٥١. ماء الحياة تسمى بالكورية ( ئافا هيوانێ).

٥٢. أخذت هذه المعلومات من الفنان ( خلف شنكالي) في ١/٦/١٩٩٩ بدهوك.

– ملاحظة/

. نشر هذا البحث لاول مرة باللغة العربية في مجلة لالش الصادر عن مركز لالش الثقافي والاجتماعي في مدينة دهوك/ العدد ١١/ سنة ١٩٩٩.

. تم تقديمها كمحاضرة في كونفراس (الاعياد والمناسبات الايزيدية) في البيت الايزيدي في مدينة اولدنبورك، ألمانيا في يوم ١٩/١١/٢٠١١.

. المشاركة في برنامج( يافته) في( ليسك تي في) التابع ل(أ‌نستيتو فرهنگی یارسان) في يوم ١٧/٢/٢٠٢٢، مع السادة: د. فرهاد عزه‌تیزاده‌، السيد ئاكو شاوه‌یس حول (عيد خدر- لياس وپیر شالیار) داب ونه‌ریت وفولكلور رۆژمێر كوردی گه‌رمسیری والنقاط المشتركة بينهما، البرنامج من تقديم د. زريان كاكه‌ی.

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