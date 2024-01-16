مهند محمود شوقي: مسرور بارزاني يحمل البيت الكوردي إلى دافوس

مسرور بارزاني يحمل البيت الكوردي إلى دافوس

مهند محمود شوقي

للمرة الثانية على التوالي تشارك حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني في أعمال المنتدى الاقتصادي في منتجع دافوس السويسري بدورته الرابعة والخمسين، وسط حضور يعد الأهم دولياً بمشاركة عدد من المسؤولين في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم.

مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان كان قد شارك العام الماضي في هذا المنتدى الاقتصادي المهم ليضع حينها الأساس المتين لبناء البيت الكوردي في دافوس وليكون في هذه الدورة حاضراً وجسراً من إقليم كوردستان إلى العالم لزيادة المشاريع الاستثمارية في الإقليم، سيما وأن إقليم كوردستان يعد مكاناً مستقراً وصار أرضية مناسبة للتجارة والاستثمار، وسط جملة النجاحات والإنجازات المبهرة التي حققتها الكابينة التاسعة والتي لفتت أنظار العالم ككل.

إلى ذلك فقد أكد عدد من المشاركين الكورد في منتدى دافوس الاقتصادي دور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ودعمه المتواصل لبناء البيت الكوردي في دافوس الذي يعد اليوم الخطوة الأهم والتي ستدعم بدورها الشركات العالمية للاستثمار في إقليم كوردستان.

إلى ذلك ومن المقرر أن تشهد زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى دافوس لقاءات عديدة تجمعه وعدد من الرؤساء ورؤساء الوزراء وكبار المسؤولين في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم إضافة إلى مشاركته في حلقة نقاشية تخص الصراعات والتوترات التي يشهدها الشرق الأوسط.

ويتألف وفد إقليم كوردستان المشارك في منتدى دافوس الاقتصادي السويسري بدورته الرابعة والخمسين من عدد من المسؤولين الحكوميين وكبار المستثمرين ورجال الأعمال، وبمبادرة وتوجيه رئيس حكومة إقليم كوردستان سيتم افتتاح (بيت كوردستان) في دافوس.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية