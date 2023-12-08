رعد طارق الياس: واثقون ان البارتي العتيد سيتصدر الانتخابات وسيكون الحزب الاول ..

واثقون ان البارتي العتيد سيتصدر الانتخابات وسيكون الحزب الاول ..

رعد طارق الياس

تعتبر الانتخابات احد الركائز المهمة للانظمة الديموقراطية ومن بين اعمدتها الراسخة ، يعبر فيها الفرد عن ذاته وما يجول في خاطره من افكار وطموحات ويمنح وفق هذا الاساس صوته لمن يعتقد بانه سيمثله في البرلمان او في المجالس المحلية او ما الى ذلك من محافل ديموقراطية اخرى، وبالنظر الى هذه النقطة علينا ان نفكر ملينا في منح ذاك الصوت المهم الذي سنعطيه فيما اذا سيذهب لشخص او لكتلة تستطيع ان تلبي طموحاتك ورغباتك وتطلعاتك الشخصية والعائلية ام سيذهب ذلك الصوت سُدا .. فلقد خضنا العديد من التجارب وشَتت اصواتنا واصوات مجتمعاتنا بين احزاب لم تكن جزاءا من المعادلة السياسية الادارية او الحكومية غاياتها بعثرة الاصوات وتشتيتها ليس الا ..

لقد اثبتت التجارب بان الحزب الديموقراطي الكوردستاني وعلى الدوام رقمُ مهم في تلك المعادلة التي نتحدث عنها منذ العام 2003 ولحد يومنا هذا ،فلا حكومة مركزية تشكلت بلا الحزب الديموقراطي الكوردستاني دون الاتفاق والتوافق معه ولا حكومة محلية

وفي خضم الحديث عن انتخابات مجالس المحافظات وعند قراءتنا للمشهد السياسي في محافظة نينوى فان المحافظة شهدت الاستقرار والاعمار والخدمات من خلال حكومة محلية متجانسة بعيدة عن الصراعات والمزايدات والاختلافات والتوترات واليوم نتطلع الى مرحلة جديدة ، مرحلة مهمة وحساسة في تاريخ محافظة نينوى ، تحتاج الى نقلة نوعية في العديد من المجالات والقطاعات .. نقلة في عودة الامن والامان والاستقرار لمناطق منكوبة مشتملا مثلا واعادة ناسها واهلها اليها ، فمن يستطيع ذلك ومن سيعمل على ذلك فلا بديل لنا نحن الايزديين على وجه الخصوص سوى التصويت لقائمة الحزب الديموقراطي الكوردستاني ( 197 ) ، ولتكن تلك التجربة الفريدة لاقليم كوردستان في الحرية والديموقراطية في التعايش والتاخي وفي الاعمار والنمو والتطور والاستثمار والازدهار تجربة ومثالا يحتذى به وهذا ما اكد عليه محافظ نينوى الجديد في اول تصريح له بعد استلامه لمهام محافظ نينوى .. واثقين من ان الحزب الديموقراطي الكوردستاني وبالاتفاق مع من يؤمن بتلك التجربة سيخطو بمحافظة نينوى وباقضيتها ونواحيها نحو غدا افضل ومستقبل اكثر اشراقا .. امنحوا صوتكم لقائمة حزبنا المناضل الحزب الديموقراطي الكوردستاني ( 197 ) ..

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