رعد طارق الياس: قائمة الحزب الديموقراطي الكوردستاني ( 197 ) مفتاح الازدهار والاستقرار لمحافظة نينوى ..

قائمة الحزب الديموقراطي الكوردستاني ( 197 ) مفتاح الازدهار والاستقرار لمحافظة نينوى ..

رعد طارق الياس

عصفت الازمات الواحدة تلو الاخرى بمحافظة نينوى ، ومرت المحافظة منذ العام 2003 بظروف عصيبة جدا ، شتتها الصراعات والتجاذبات السياسية تارة والمزايدات والشعارات الرنانة الغير مفضية تارة اخرى ، كما حاولت بعض القوى والاطراف على تمزيق نسيجها الاجتماعي الذي يشكل طيفا فسيفسائيا جميلا قل نظيره من مختلف الاديان والقوميات والمذاهب ،

وعلى الدوام عمل الحزب الديموقراطي الكوردستاني على اشاعة روح ومفاهيم وقيم التآخي والتسامح والمحبة وبذل البارتي جهودا مضنيا من اجل استقرار وازدهار المحافظة وتطورها وبناءها ، وكان اقليم كوردستان باستمرار ملاذا امنا لناسها واهلها وعمقا استراتيجيا لادارتها المحلية وامنها .. اليوم وبفعل الادارة المتجانسة والتي يشكل الحزب الديموقراطي الكوردستاني عاملا رئيسيا اساسيا فيها شهدت المحافظة تطورا ملحوظا في البناء والاعمار والنمو الاقتصادي ، هذا التطور والنمو الذي لابد ان يستدام ولابد لعجلته ان تستمر دون توقف ، وبكل تاكيد فان الاستمرار والتطور بالصورة التي يسعى اليها مجتمع هذه المدينة بمختلف مكوناته سيكون نتيجة حتمية لما ستتمخض عنه نتائج انتخابات مجالس المحافظات القادمة المزمع إجراءها في الثامن عشر من شهر كانون الاول القادم ، وهنا لنفكر مليا قبل ان نمنح صوتنا لمن سيمثلنا ويكون عاملا اساسياً ورقما صعبا للمعادلة الادارية والسياسية الجديدة للمحافظة في المرحلة القادمة والحقبة المهمة في تاريخ نينوى ، وبكل تاكيد يتجلى كل ذلك واضحا في برنامج وايديولوجية ومنهاج قائمة الحزب الديموقراطي ( 197 ) الشامل والحافل في مختلف المجالات وعلى جميع الاصعدة ، فليكن صوتك الثمين وصوت عائلتك وكل من تستطيع ان تاثر عليه من حولك لمرشحي قائمة الحزب الديموقراطي الكوردستاني ( 197 ) ، قائمة الارادة والتاخي ، قائمة البناء والتطور والنمو والاستقرار والازدهار .. لغد افضل ومستقبل اكثر اشراقا