زيدو باعدري: على الكوردستانيين في المناطق “المستقطعة” الزحف نحو صناديق الاقتراع

على الكوردستانيين في المناطق “المستقطعة” الزحف نحو صناديق الاقتراع

زيدو باعدري

ونحن على أبواب انتخابات مجالس المحافظات ، التي من المقرر أن تجرى في 18 كانون الأول المقبل ، وبعد أن أصبحت الصورة واضحة لدينا ولديكم من حيث معرفة المرشحين والقوائم الانتخابية ، ليكون صوتنا المطالبة بالحقوق الواجب توفيرها، وتجنب العزوف عن المشاركة الانتخابية ، فتغيير المسار لن يكون بالتفرج والجلوس في المنزل وعدم المشاركة، بل بالمشاركة الفعلية والذهاب الى صناديق الاقتراع والادلاء باصواتنا لمن نراهم اهل للمسؤولية القومية والوطنية.

ومن هنا اناشد جميع الكوردستانيين في المناطق المستقطعة (الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ “المتنازع عليها”) ان يتوجهوا الى صناديق الاقتراع ويدلوا باصواتهم لاحدى القوائم الكوردستانية ، خصوصا قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني حامل راية كوردستان ، ومن خلاله تعود الحقوق المسلوبة في المناطق المستقطعة .

فالحزب الديمقراطي الكوردستاني والاحزاب الكوردستانية الاخرى جميعهم ناضلوا بالبندقية لعشرات السنين واليوم يتوج نضالهم بهذه العملية الديمقراطية ، وهي الانتخابات ، فالانتخابات هي الحالة النضالية السلمية التي تخص القضايا الديمقراطية ونيل الحقوق بعيدا عن البندقية ، كون فوز القوائم الكوردستانية في انتخابات مجالس المحافظات سيضع حدا للتعريب القسري والتغييرات الديموغرافية.

لذا فعلى الكوردستانيين ان يدركوا جيداً ان صوتهم في الانتخابات هو وفاء لدماء شهداء حركة التحرر الكوردستانية ، تلك الدماء التي سالت من اجل حرية كوردستان ، لتصل الى ما وصلت اليه ، كما هو وفاء للمباديء التي تحملونها في التآخي والتعايش والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والتعددية ونيل حقوق المكونات. فالانتخابات هي الطريق السليم نحو نيل الحقوق عبر العملية الديمقراطية الحقيقية ، كما ان مجالس المحافظات هي برلمانات مصغرة لاتقل اهمية عن مجلس النواب كونها مفتاح التقدم والتطور وانهاء الفساد والظلم في المحافظات.