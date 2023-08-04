ديارين خديدا خلف: في الذكرى السنوية التاسعة للابادة .. شنكال جرح لم يلتام والم يتجدد وابادة قائمة مستمرة

في الذكرى السنوية التاسعة للابادة .. شنكال جرح لم يلتام والم يتجدد وابادة قائمة مستمرة

ديارين خديدا خلف

مع حلول الذكرى السنوية التاسعة على الابادة الايزدية في شنكال نستذكر بحزن والم عميقين ذلك اليوم الاسود المشؤوم حين اقدم تنظيم داعش الارهابي على احتلال شنكال وقتل ناسها واهلها الطيبين وسبى نسائها وبناتها واختطف اطفالها في جريمة نكراء وحشية ، ابادة حصلت بينما وقف العالم اجمع ساكنا متفرجا .. تمر علينا الذكرى التاسعة والابادة الايزدية لا زالت مستمرة واهل شنكال مثقلين بالمآسي والجراح ، نحيي ذكرى الابادة والاف المختطفات مصيرهن مجهول ولا زلن تحت وطاة التعذيب في سجون داعش ،

فبعد تسع سنوات من النزوح والتهجير ، ماذا فعلت الحكومة العراقية لمواطنيها الشنكاليين ، هل اهتمت بهم وهل عوضتهم عما حصل لهم اسوة بباقي المكونات العراقية الاخرى التي تعرضت الى جرائم وتهجير ، هل عملت على تحرير المختطفات ووفرت لهم العناية والاهتمام اللذان يستحقونها ، هل سعت لتوفير مقومات العودة الامنة واعادة اعمار سنجار وتوفير الضروف الامنية المناسبة وانهاء المظاهر المسلحة الغير شرعية ، لماذا لا تعمل الحكومة العراقية بجد من اجل تطبيق اتفاقية سنجار ، لماذا لم يعتبر البرلمان والحكومة العراقية ان ما حصل للايزديبن في شنكال ابادة جماعية جينوسايد اسوة ببرلمان كوردستان وباقي البرلمانات الاخرى ، على الحكومة العراقية ان تكون بقدر المسؤولية الانسانية والاخلاقية تجاه ابناء شعبها ومواطنيها ومن تعتبر نفسها مسؤولة عنهم .. كل الشكر والتقدير على الدعم اللامحدود لجهود رئيس اقليم كوردستان نيجرفان ومن خلال مكتب تحرير المختطفات على تحريرهم الالاف من المختطفين والمختطفات الايزديات

رحم الله شهداء الابادة الايزدية ، اولئك الابرياء الذين قتلوا بدم بارد لا لشيء سوى لاختلافهم في الفكر والدين والعقيدة ، رحم الله شهداء الصمود والمقاومة والتحدي ، رحم الله شهداء البيشمركة الابطال الذين روت دماءهم الطاهرة الزكية ارض شنكال الحبيبة ، كما وكل التحية والتقدير والاحترام للرئيس مسعود بارزاني على اشرافه المباشر وقيادته للبيشمركة في عمليات تحرير شنكال وتطهيرها من دنس الارهابيين الدواعش