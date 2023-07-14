قاسم مرزا الجندي:توحيد وتعديل تاريخ اربعينية الميركَه والفقراء وربطها بالأحداث الفلكية

توحيد وتعديل تاريخ اربعينية الميركَه والفقراء وربطها بالأحداث الفلكية

قاسم مرزا الجندي

شهد النصف الشمالي للكرة الارضية الحدث الفلكي في الانقلاب الصيفي بتاريخ 21/6/2023 وهي ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي، وهو يمثل أطول نهار وأقصر ليل في السنة، حيث يميل الأرض نحو ‎الشمس حتى تصبح متعامدة على مدار السرطان، أما في النصف الجنوبي لكوكب الارض يشهد هذا اليوم ذروة فصل الشتاء فلكيا، والانقلاب الشتوي بعكس النصف الشمالي لكوكب الارض، وهي أطول ليل وأقصر نهار في السنة.

ان لأربعينية (الصيف ــ الشتاء) علاقة وثيقة بالأحداث الفلكية, وهي طريقة الديانة الايزيدية نحو العبادة والصوم لخالق الاكوان منذ القدم, التي تختص بها الايزيدية في الاستقامة والعبادة لوحدانية للخالق، وإن اربعينية الصيف و الشتاء هي اشارة إلى حركة كوكب الارض واقتراناتها الفلكية في نظام المجموعة الشمسية ضمن الكون المرئي.

إن مفهوم الصوم والتصوف في الاربعانية الذي يدخل فيه رجل الدين الايزيدي للصوم نحو الاتجاه الصادق لنقاء نفسه كروحه, ولا يجوز اطلاقا قطع الصوم وعدم إكماله, وبأي شكل من الاشكال وتحت أي مسميات, وان وجد فهو بدعة من بدع الزمان, لان الاربعينية فيها عيداً واحداً فقط ، وليس كل ايامها أعياداً، و يستمر الاربعينية لمدة اربعين يوما, وعيد الاربعينية هو اليوم الذي يأتي بعد صوم (40) يوماً، وليس بعد صوم (39) يوماً كما يحدث الان.

أن بداية اربعينية (الصيف ــ الشتاء) لدى الفقراء يتقدم على حساب اربعينية (الميركه) بسبعة أيام، وهذا التاريخ قبل تاريخ الحدث الفلكي بـ (5) ايام او اكثر في بعض السنين، وايضاً هذا يخالف تقويم الفصول المناخية في التقويم الايزيدي الشمسي، وهو بعيد عن الحدث الفلكي ايضاً.

اما بداية اربعانية (الصيف ــ الشتاء) في حساب الميركة فهو بعد الحدث الفلكي بـ (يومان) وهو الاقرب الى تقويم الفصول المناخية في التقويم الشمسي، وايضاً هو الاقرب الى الحدث الفلكي، وعلى هذا الاساس نجد أن حساب اربعانية (الميركه) هو الاقرب من حساب الفقراء الى الحسابات الفلكية والمناخية.

إن الاربعانية في الحالتين، لدى حساب الميركه والفقراء يحتاج الى تعديل وتوحيد تاريخ انطلاقة الاربعانية في تاريخ موحد، لتشير الى معناها الموحد في الصوم والعبادة، وكي يطابق تقويم الفصول في التقويم المناخي الايزيدي الشمسي، وكذلك لكي يطابق الحدث الفلكي في الانقلابين الصيفي والشتوي، وفق المعتقدات والتقاليد الإيزيدية القديمة والمرتبطة بالأحداث الفلكية وحركة الفصول، و بعناصر الطبيعة في تحديد أعيادها وطقوسها.

في حساب الميركه ينبغي أن تتقدم يوم او يومان في بعض السنين، لتكون البداية الحقيقية و الفلكية لأربعينية (الصيف ــ الشتاء) في اليوم الذي يلي الانقلاب الصيفي والشتوي مباشرةً، لتشير الى معنى الحدث الفلكي، وقدسية بداية انطلاقة الاربعينية في اليوم الذي يلي يوم الحدث الفلكي (الانقلاب الصيفي)، بدلا من بدايتها في (24/6/2022).

حيث إن هذا اليوم يعرف في الحساب الطقس والمناخ الايزيدي, بأن الشمس يدير وجهتها نحو الشتاء، أي أن طول النهار بلغ ذروته، وفي اليوم الذي يلي الانقلاب الصيفي، تقل النهار بـ (1.10) دقيقة وعشر ثواني، ويبدأ النهار بالتناقص، ويعرف فلكياً في هذا اليوم، إن كوكب الارض يبدأ في حركته التراجعية حول الشمس المعروفة لدى الايزيدية.

اما في حساب اربعينية الفقراء فهم يصومون قبل اربعينية الميركه بأسبوع(7) ايام فقط الآن، فينبغي أن تتأخر حساب اربعينية الفقراء بـ (5) خمسة ايام لتكون مطابقة مع الحدث الفلكي ومطابقة مع حساب الطقس والمناخ الايزيدي، وبهذه الصورة والطريقة الفلكية الدقيقة يجمع اربعينية الميركه واربعينية الفقراء في انطلاقة واحدة، ويجمعهما تاريخ واحد هو اليوم الذي يلي الحدث الفلكي.

أي يجب أن تكون انطلاقة الاربعينية مطابقة للحساب المناخي الايزيدي، وأن لا يخالف الحساب الايزيدي للمناخ والطقس سواء كان في الصيف اوفي الشتاء، اما الان فان بداية الاربعينية ليس صحيحاً لا في حساب الميركه، ولا في حساب الفقراء، ولكن حساب الميركه هو الاقرب الى الحساب الفلكي .

وبعد مرور(180) درجة وكل درجة تساوي يوماً من دوران كوكب الارض حول مدارها، يبدأ اربعينية الشتاء في(22ــ 23/12), وهي البداية الحقيقية لتحرر الشمس وبدء الحركة التراجعية لكوكب الارض، وازدياد طول فترة النهار يوما بعد الاخر على حساب الليل، وهنا يقال في الحساب الايزيدي المناخي ( إن الشمس يدير وجهتها نحو الصيف).

في حساب معرفة الطقس والمناخ لدى الايزيدية، كانت توجد طريقة حسابية يبدأ الحساب فيها، في بداية اربعينية الصيف الى نهاية الاربعينية، ومن خلالها يعرف احوال الظقس والمناخ في فصل واربعينية الشتاء، وكان يوجد أناس صالحون في المجتمع الايزيدي يعرفون هذه الطريقة بصورة جيدة في حساب الطقس والمناخ.