ديارين خديدا خلف: حكومة مسرور بارزاني حكومة اصلاحات وانجازات .. حكومة عمل مؤسساتية

حكومة مسرور بارزاني حكومة اصلاحات وانجازات .. حكومة عمل مؤسساتية

ديارين خديدا خلف

اربع سنوات من العمل الدؤوب دون كلل او ملل من اجل خدمة شعب كوردستان ورقيه وتطوره ، اربع سنوات من النضال منقطع النظير في سبيل تحقيق اهداف وتطلعات هذا الشعب ،

فعلى الرغم من الصعوبات والمعوقات وعلى الرغم من كل التحديات الا ان حكومة جناب برا كورا مسرور بارزاني استطاعت ان تحقق نجاحات متميزة في مختلف المجالات والقطاعات ، حكومة رفعت شعار الاصلاح منطلقا لها وكان على راس اهتماماتها وفي مقدمة اولوياتها ، حكومة تخفيف العبئ عن كاهل المواطن من خلال برنامج التحول نحو الحكومة الالكترونية ، حكومة خدمات وبناء واعمار .. حكومة تنمية واستثمار .. حكومة مفاوضات واتفقيات وتفاهمات ثابتة.. حكومة علاقات متوازنة عراقيا ودوليا واقليميا .. حكومة امن وامان واستقرار ، حكومة استطاعت تخطي الازمات ومن بينها وباء كورونا الذي عصف بالعالم اجمع بخطى ثابتة حكيمة بامكانياتها البسيطة المحدودة ، كما وايضا حكومة تنوع موارد الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد دون الاعتماد على النفط كمصدر اساسي ..

في مثل هذا اليوم قبل اربع سنوات نالت حكومة السيد مسرور بارزاني ثقة برلمان اقليم كوردستان .. مبروك لكم سيادة برا كورا ما حققتموه من انجازات ونجاحات برغم الصعوبات والتحديات .. واثقون من ان جنابكم الكريم وبحنكتكم ستخطون بالاقليم وبشعبه العظيم نحو الغد المشرق والمستقبل الواعد .