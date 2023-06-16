قاسم مرزا الجندي: دراسة حول تأسيس وتشكيل المجلس الايزيدي الأعلى

دراسة حول تأسيس وتشكيل المجلس الايزيدي الأعلى

قاسم مرزا الجندي

إن فكرة تشكيل مجلس ايزيدي أعلى يضم نخبة من المثقفين والاكاديميين والقانونيين والباحثين والشخصيات الايزيدية تعود الى زمن الامير الخالد تحسين سعيد رحمه الخالق، إلا ان الظروف لم يساعد الامير الراحل في تشكيل وصياغة ذلك المشروع ليرى النور، لكن المشروع ظل يراود ويشغل فكر سمو الامير حازم تحسين سعيد امير الايزيديين في العالم، و كل المهتمين بالشأن الايزيدي لتحقيق ذلك الحلم، والغاية من تأسيسه هو نيل حقوق الايزيديين، والمطالبة الجادة بها لدى مختلف الجهات الحكومية والاقليمية والدولية، للحفاظ على عراقة وقدمية وتاريخ واستقلالية وحقوق الديانة الايزيدية، بما يحقق أهداف وتطلعات الشعب الايزيدي.

ينبغي أن يتمتع المجلس الايزيدي الأعلى بنظام داخلي متين ومتماسك يتضمن جوانب ونواحي عديدة تحفظ حقوق الايزيدية في جميع نواحي الحياة، مع الاحتفاظ و مراعاة حقوق رموز الديانة الايزيدية المير و المجلس الروحاني الايزيدي … )، يجب ان يوضع هذا النظام بكل دقة و دراسته ومناقشته بصورة شفافة يشترك فيها القانونيين والمثقفون والباحثين والاكاديميين … في مجالات شتى، مع الرموز الايزيدية و مشاركة ممثلي كل الاطراف في المناطق الايزيدية، ومن ثم اعتماده رسمياً من قبل أعضاء المجلس الايزيدي الأعلى، ودراسته بصورة دورية قد يحتاج بعض فقرات نظامه الداخلي الى تعديل او تغيير حسب التطور الثقافي والعلمي والتكنولوجي، وحسب متطلبات الواقع الايزيدي والظروف الراهنة.

أن كل الامم والشعوب والدول تطورت وتقدمت بمثل هذه الانظمة والقوانين والتعامل معها بكل شفافية، هي من اهم سمات التطور واحترام حرية الرأي الايجابي، ونأمل أن يكون ذلك السمات السبب الرئيسي والداعم لتشكيل المجلس الايزيدي الاعلى ونجاحه وترقيته وتقدمه.

ينبغي أن تتكون أعضاء المجلس الايزيدي الأعلى واللجان التابعة له من جميع اطياف الشعب الايزيدي ومن ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص بعيداً عن الميول، وان اقتضى الضرورة فليكن مشاركتهم بنسبة محددة، يعتبر المجلس الايزيدي الأعلى هي الهيئة التداولية الرئيسية للشؤون المتعلقة بالشعب الايزيدي من امور دينية ودنيوية .. ، وهي بمثابة السلطة العليا والمرجعية لكل الامور المختصة بالايزيدية يترأسها الرموز الايزيدية.

الاطياف والمناطق والبلدان المتواجدة فيها الايزيدية هي: (1) ولات شيخ. (2) بةربنى و بنكةندى. (3) منطقة (خانك وقباغا) القادية والدنانية والهويرية. (4) ايزيدية شنكال (قبلتي). (5) ايزيدية شنكال(شمالي). (6) ايزيدية بعشيقة وبحزاني. (7) ايزيدية ارمينيا وجورجيا. (😎 ايزيدية تركيا وايران. (9) ايزيدية المانيا وأروبا . (10) ايزيدية سوريا ولبنان. (11) ايزيدية روسيا والدول الاخرى في العالم.

مثل كل المجالس العالمية، ينبغي أن يتكون المجلس الايزيدي من لجان رئيسية و فرعية لتنفيذِ مهام متنوعة، بما في ذلك مراجعة ودراسة المشاريع والقوانين والإشراف والادارة وتنفيذ الاعمال، ودراسة امور الايزيدية في جميع النواحي، و كل لجنة في مجال اختصاصها، والنظر في مشاريع القوانين التي تقع ضمن حدودها وإعداد التقارير بشأن عملها ورفعها للمجلس ألأعلى لتقييمه.

وأهم هذه اللجان هي كما يلي :ـ

(1) اللجنة التاريخية والاثار : دارسة تاريخ الديانة الايزيدية وعراقتها وأصالتها، في التاريخ القديم، وعزل الامور والرموز الدخيلة التي دخلت الى الديانة في فترات زمنية مختلفة، وتعميمها لجميع رجال الدين والقوالين لتجنبهم من الاختلاف في الآراء، لأنها تسئ الى اصالة وعراقة الديانة الايزيدية، و دراسة تاريخ الاقترانات الفلكية وعلاقتها بالطقوس والاعياد الايزيدية، ودراسة تاريخ وإصلاح التقويم الايزيدي الشمسي. تدوين تاريخ وجغرافية المناطق والمزارات الايزيدية.

(2) اللجنة القانونية : دراسة القوانين والقضايا المتعلقة بالايزديين … والمقترحات والمقررات من الناحية القانونية، وتقديم المشورة بشأن المسائل القانونية الموضوعية وخاصة في الدول المتواجدة فيها الايزيديين وفي المحافل الدولية، ومن مهامها لإدارة ومصادقة عمل المجلس من الناحية القانونية.

(3) اللجنة الدينية : يتكون من علماء الدين الايزيدي وباحثين ايزيديين لهم دراية في تاريخ وعراقة الديانة الايزيدية، لمتابعة كل الامور المتعلقة بالدين الايزيدي، ومتابعة النصوص الدينية (الاقوال) التي فيها النصوص الدخيلة وتصحيحها، وتصحيح تاريخ بعض الاعياد والمراسيم الايزيدية مثل عيد القربان وجعلها بالتاريخ الشمسي الايزيدي، وغيرها من الامور والتصريحات الخاطئة في اصل عقيدة الايزيدية.

(4) اللجنة المالية : ادارة الشؤون المالية لمعبد لالش والمزارات المتواجدة في لالش وكذلك المراسيم والطقوس الدينية المقامة في لالش، وادارة شؤون جميع المزارات الايزيدية في القرى والمناطق الايزيدية بالتعاون مع أهالي القرى لتلك المزارات، والمراسيم والطقوس المقامة فيها، بموافقة المجلس الايزيدي الاعلى وتحديد و وضع الية خاصة لذلك الغرض.

(5) لجنة ممتلكات الايزيدية والعلاقات الخارجية : الاقاليم والمناطق الايزيدية داخل وخارج الوطن وبيان جغرافيته في المدن والقرى، ودعم ثقافة الحفاظ على عقاراتهم واملاكهم، وتثبيت ملكية القرى الايزيدية والاراضي الزراعية لهم لدى الجهات المختصة.

(6) لجنة التربية و التعليم العالي : دراسة والبحث عن النصوص الدينية الاصيلة الغير المنحرفة، ومتابعة الكتب الدينية الايزيدية في المدارس وتصحيح، وفتح مدرسة دينية أو معهد في لالش النوراني لتخريج اكاديميين في فلسفة ونصوص الديانة الايزيدية.

(7) لجنة الثقافة والاعلام : تمثل لجنة الثقافة والاعلام مركزاً لانطلاقة الإشعاع الثقافي الايزيدي في المجلس، في نشر الوعي في شتى المجالات الفكرية والفلسفية للديانة الايزيدية والثقافية والعلمية والاجتماعية … وتشجيع وخلق الطاقات الكامنة لدى الطلبة والشباب المبدعين، وتكريم المتفوقين منهم ودعمهم والمطالبة بحقوهم لدى المؤسسات التعليمية داخل وخارج الوطن.

كذلك اصدار مجلة فصلية او نصف سنوية او سنوية تخص الايزيديين في نشر امورهم الثقافية والدينية والاجتماعية والتاريخية في مختلف الاصعدة .

(😎 لجنة الهجرة والمهجرين : اعادة المهجرين الى مناطقهم من قبل الحكومة، وتعويضهم وإعمار بيوتهم ومناطقهم من قبل الحكومة، وكذلك دعم المصالحة الوطنية والقومية والدينية والمجتمعية والمطالبة بإعادة الاسرى وبحقوق الشهداء والضحايا، ومحاكمة الجهات المتورطة، من قبل الحكومة الاتحادية و الحكومات المحلية والدولية.

(9) لجنة إعمار لالش : تثبيت وتحديد ملكية وجغرافية لالش، وبناء وترميم وبناء المزارات في المناطق والمدن والتجمعات والقرى الايزيدية، معتمداً على اصالة وعقيدة وعراقة المورث الديني التاريخي الايزيدي، والحفاظ على قدمية الطراز المعماري الايزيدي، لابد أن يتبناها المجلس الايزيدي الاعلى في بنود نظامه الداخلي.

(10) لجنة الاوقاف : إدارة شؤون معبد لالش والمزارات الايزيدية بعد طرح المشروع في المجلس ودراسته ومناقشته من كل الجوانب القانونية والاقتصادية والفنية والاثارية والادارية وبالصيغة التي يتفق عليها أغلبية أعضاء المجلس الايزيدي الاعلى.

(11) لجنة المناطق والقرى الايزيدية والعشائر: وحدة الايزيدية وتعاونهم في التجمعات والمناطق والقرى، في خلق مشاريع تخص مصالحهم المشتركة، ودعم المجلس الايزيدي الاعلى لهم, وكذلك حل وتصفية خلافاتهم الاجتماعية والاقتصادية إن وجدت في مختلف المناطق الايزيدية، وتحديد جغرافية المناطق والقرى الايزيديين في حدودها.

(12) لجنة التخطيط الاستراتيجي: المجلس الايزيدي الاعلى وكيفية ادارة شؤونه والمقترحات المقدمة اليه، و كيفية وآلية اختيار اعضائه، و وضع الاستراتيجية الخاصة لعمله ومستقبله، و وضع الية لعمل ومهام وإدارة كل لجنة من لجان المجلس الايزيدي الاعلى.

تعقد المجلس الايزيدي الاعلى اجتماعات دورية فصلية او شهرية في الظروف العادية، لتقييم ودراسة عملها وكذلك دراسة المهام الموكلة اليها اللجان، ودرجة الأعمال المنجزة فيها، و كذلك دراسة ومناقشة المشاريع المستقبلية والمقترحات المقدمة من قبل الاعضاء او المقدمة من قبل الافراد أو الاكاديميين في مختلف المناطق الايزيدية في العالم، باستثناء الظروف الطارئة والاستثنائية التي تمر بها الايزيدية التي قد تحتاج الى قرارات سريعة وحاسمة من المجلس الايزيدي الاعلى تخص تلك الظروف الطارئة والمستجدة.