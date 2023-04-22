 قاسم مرزا الجندي: الذكرى 125عاماً ليوم الصحافة الكردية

الذكرى 125عاماً ليوم الصحافة الكردية

قاسم مرزا الجندي

إن الصحافة والإعلام وأثرهما الكبير في تطوير الثقافة في جميع نواحي الحياة، ودورهما الأساسي في تاريخ وتطور البلدان والشعوب والأمم، عندما نتحدث عن الصحافة الكُردية لابد أن نتذكر دوماً دور عائلة البدرخانيين في تأسيس وإصدار أول جريدة كُردية في 22 نيسان عام 1898م باسم كُردستان في مدينة القاهرة على يد مقداد مدحت بدرخان، فكانت مبادرة شخصية منه، في أهمية الشعب الكُردي المحروم من أبسط الامور، وليعرف العالم هذا الشعب والمظالم التي يقع عليه، وتطوير الثقافة القومية.

قام مقداد مدحت بدرخان بإصدار العدد الأول من أول صحيفة كُردية وباللغة الكردية، بعيداً عن أرض كُردستان في مصر، وأصدر العد الاول من الجريدة بألفي نسخة، وكان يوزعها مجاناً ويرسلها عن طريق أكراد سوريا في دمشق وأوروبا إلى جميع مناطق كُردستان، وكان يقوم بنفسه بكتابة المواضيع والتحرير والإخراج والتوزيع.

كانت جريدة كُردستان باللغة الكردية وبالأحرف العربية التي صدرت منها (31) عدداً فقط، وبسبب اعتراض السلطان العثماني عبد الحميد على صدور الجريدة الكُردية توقفت صدورها، بعد ذلك بفترة استأنفت نشاطها في أوربا .

إن المؤسسات الفكرية والعلمية في الأوساط الثقافية والعلمية والقانونية وغيرها، ينبغي أن تتبنى المسؤولية المنوطة لها ، في أهمية الخوض في المجالات الثقافية والعلمية والمعرفية، لغرض المعرفة والتثقيف العلمي الحقيقي، والموضوعية في توجيه هذه المعرفة، واقصاء كل غاية وفكرة ضيقة أو خاصة او قبلية، نحو الحرية والانفتاح والايديولوجيات المختلفة في بناء صحافة صادقة لخدمة وتطور الشعوب والامم..

نهنئ الشعب الكُردي بعيد الصحافة الكُردية، وجميع العاملين في الصحافة والاعلام الكُردية، من الصحفيين والكُتاب والإعلاميين، والمؤسسات الإعلامية في الذكرى الخامسة والعشرين بعد المائة مع تمنياتنا للجميع بمزيد من التقدم والارتقاء نحو الصحافة الحرة.