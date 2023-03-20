مهند محمود شوقي: وفود العالم تحط في كوردستان احتفالا بنوروز

وفود العالم تحط في كوردستان احتفالا بنوروز

مهند محمود شوقي

اكثر من ثمانين دولة مثلها عدد من السفراء و البعثات الدبلوماسية حطت رحالها قاصدة اربيل في حدث هو الاكبر من نوعه لمشاركة الكورد في إقليم كوردستان اعياد الحرية ونوروز …

مشهد يضعنا في حجم اهتمام العالم ككل ومن خلال هذه الدول المشاركة في احتفالات نوروز بموقع الكورد واهميتهم بين الشعوب والامم … قطعا لم يأت هذا الاهتمام والتلهف للوصول إلى إقليم كوردستان لولا الدور النضالي الذي لعبه الكورد وقيادتهم في رحلة الكفاح والنضال والدفاع عن اقليم كوردستان والتي سجلها التاريخ بمختلف حقبه وازمانه التي مرت ومازالت حتى هذه اللحظة تحفر الصخر لتثبت وجودها قضية لا تقبل النقاش بين الشعوب والامم في كل العالم فعلى يد البيشمرگة الأبطال تسطرت هناك أروع صور الملاحم والبطولات نحو التحرير سواء اكانت في حقبة الوقوف بوجه اعتى انواع الدكتاتورية التي عرفها العالم قريب عام 2003 أو في تخوم و حدود إقليم كوردستان وحتى المدن العراقية عندما وقفت قوات البيشمركة بوجه ارهاب داعش لتحرر سهل نينوى وتساهم بشكل فعال في تحرير الموصل لتقدم اكثر من 1700 شهيد بل يزيد .

تلك هي الصور التي تناقلتها اخبار العالم من كوردستان … وتلك هي كوردستان تعيش السلام وتجعله أساسا لكل مكوناتها … يد تبني وتجعل من مدن الاقليم صورة لا تختلف من حيث التطور عن الدول المتطورة….ويد تقف عند حدود المدن لتؤمن لشعبها الامان.

نوروز والعالم والجميع يحتفل في إقليم كوردستان حيث القيادة الاولى التي وضع أسسها الخالد مصطفى بارزاني وحيث ما تلقفه منه نجله الرئيس مسعود بارزاني على ذات الخطى الأولى نحو التحرر والسلام بين الجميع .

بالنرجس والـ (الباشي) وكلمات الترحيب استقبل ممثلوا العالم في اربيل ليشاركوا فرحة الكورد عيد نوروز .