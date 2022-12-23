قاسم مرزا الجندي:الانقلاب الشتوي وبداية فصل الشتاء فلكياً

الانقلاب الشتوي وبداية فصل الشتاء فلكياً

قاسم ميرزا الجندي

الحدث الفلكي وبداية فصل الشتاء فلكياً في الانقلاب الشتوي لهذه السنة في هذه الليلة، ليلة يوم الأربعاء 21 / 22على يوم الخميس من شهر ديسمبـر لعام 2022م بعد منتصف الليل مباشرة، معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا والذي سيصل طوله إلى (89) يوماً، وينتهي في20/3 من شهر اذار.

حيث ستتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي تماما يوم غد الخميس (22/12/2022) ويبدأ فصل الشتاء فلكيا في نصف الكرة الأرضية الشمالي. وستشرق الشمس من أقصى نقطة في جهة الجنوب الشرقي وتغرب في أقصى نقطة من جهة الجنوب الغربي.

وبالعكس تماماً أن هذا اليوم يشهد بداية فصل الصيف فلكيا في الانقلاب الصيفي في النصف الجنوبي من الكرة الارضية، حيث بداية فصل الصيف في النصف الجنوبي لكوكب الارض، ويمثل أطول نهار وأقصر ليل في السنة في النصف الجنوبي للارض، حيث يقسم خط الاستواء الكرة الارضية الى نصفين، في النصف الشمالي يبدأ فيه فصل الشتاء. وفي النصف الجنوبي يبدأ فيه وفي نقس الفترة فصل الصيف.

وستكون هذه الليلة هي أطول ليلة في هذا العام بطول حوالي 14 ساعة مقابل أقصر نهار يوم الخميس بحوالي 10 ساعات، ليبدأ بعدها طول الليل بالتناقص وطول النهار بالازدياد في كل يوم دقيقة واحدة و 18 ثانية الى أن يتساوى الليل والنهار في يوم الاعتدال الربيعي في 21 نوروز من شهر آذار القادم .

يحدث الانقلاب الشتوي بسبب ميلان محور الأرض على مستوى دائرة الاستواء على مدارها بزاوية 23 درجة و 27 دقيقة، وكذلك دوران الأرض حول الشمس، وهي بنفس الزاوية التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران كوكب الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة.

وهي البداية الحقيقية لتحرر الشمس وبدء الحركة التراجعية لكوكب الارض، وازدياد طول فترة النهار يوما بعد الاخر، وكان من الضروري ان يبدأ انطلاقة أربعينية او مربعانية الشتاء بعد الحدث الفلكي (الانقلاب الشتوي )، أي يبدأ اربعينية الشتاء في تاريخ (23/12/2022) لأنه يوم تحرر الشمس, ولان هذا اليوم يعرف في النصوص والطقوس الايزيدية وحتى في الحساب المناخي الخاص للايزيدية, بأن الشمس في هذا اليوم يبدأ في حركته، والمعروفة لدى الايزيدية(إن الشمس يدير وجهتها نحو الصيف) وهب الحركة التراجعية للأرض المعروفة فلكياً

وهي الحركة الحقيقية لدوران كوكب الارض في مدارها حول الشمس، ولكن الرأي يشاهده من كوكب الارض وكأنها هي حركة الشمس، وهي الحركة الظاهرية للشمس.