قاسم مرزا الجندي: نجمة (Sirius – القرغ) في الحساب الايزيدي

نجمة (Sirius – القرغ) في الحساب الايزيدي

قاسم مرزا الجندي

نجم الشعرى اليمانية (Sirius) هي من النجوم الساطعة والمعروفة قديما عند الحضارات القديمة، كان يقدسها بعض الأقوام, ويعد رابع ألمع جرم في السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وهو أحد نجوم مجموعة (Orion) اريون، بجانب مجموعة نجوم برج الجوزاء، يبعد نجم سيروس (القرغ) عن مجموعتنا الشمسية بنحو 8.5 سنة ضوئية، ويبلغ حجمه ضعف حجم شمسنا .

نجمة (Sirius)‏(قرغ) هي أحدى أكبر النجوم لمعناً وفورانا وتغيراً في الألوان ، وتسميتها في المجتمع الايزيدي هي نجمة (قرغ) وهي تقع في مجموعة نجوم الكلب الاكبر لمجموعة نجوم فارس الفضاء (Orion), وتظهر في السماء في نهاية الصيف، أي في نهاية برج الاسد وبعدها بأسبوع تبدأ بداية الخريف في حساب التقويم الايزيدي، حيث إن فصل الصيف ينتهي في النصف الاول من شهر اب، أي ينتهي في (15/8 آب) حسب التقويم الشمسي الايزيدي.

إن ظهور القرغ في هذه الفترة هي دلالة على تغيير المناخ والطقس نتيجة لدوران كوكب الأرض حول الشمس، وتعني اسم القرغ للدلالة على النار القوية المشتعلة من بعيد بالنسبة الى الانسان والظاهرة في حركتها الضوئية المتلألئة وتغير الألوان فيها بين لحظة وأخرى على مدار السنة، وإن شدة لمعانها في بداية ظهور النجم في الأفق وكأنها مثل البركان، هي إشارة على الانقلاب وتغير المناخ نحو البرودة، حيث تنخفض درجات الحرارة يوما بعد يوم بعد ظهور نجمة القرغ، وكلما ارتفع نجمة (القرغ) في سماء الليل.

هناك حكمة أو مثل أيزيدي تقول، (لقد ظهر القرغ وذهب الحر) أي عندما يظهر القرغ يذهب الحرّ، وسوف تتغير المناخ الى البرودة يوما بعد يوم وكلما أرتفع نجمة الشعرى اليمانية (القرغ )في السماء و كلما أرتفع النجوم الثلاثة في (ميزان السماء)(بيرو ترازو) في مجموعة الجبار(Orion) كلما أصبح المناخ بارداً، وعند ظهور نجمة القرغ تقل مستوى مياه الآبار والعيون والمياه العميقة في جوف الأرض.

أن حساب ظهور واختفاء نجمة سيرس (قرغ) في السماء الليلي له حساب فلكي ترتبط في حساب تغيير المناخ، وإذا راقبنا حركة هذا النجم عند شروق الشمس في مجموعة (Orion) تختفي نجمة القرغ في فترة السماء الليلي وتظهر في سماء النهار، ولا تظهر نجمة (القرغ) ولا نجدها ليلاً فترة ستة أشهر تقريباً لان مجموعة الصياد(Orion) التي فيها نجمة القرغ تكون في الجانب الشمسي للأرض فلا نستطيع رؤيتها في هذه الفترة لأنها واقعة في سماء النهار الى أن يتحرك كوكب الأرض نصف دورة في مدارها حول الشمس، و دوران دائرة البروج الى الجانب الليلي في نصف دورة ثم تبدأ نجمة (قرغ) في الظهور في الفجر في نهاية برج الاسد (22/8)، وبعد هذا التاريخ بأسبوع ينتهي فصل الصيف.

إن حساب المناخ في جركة القرغ حساب ايزيدي قديم، أعتمد عليها في حساب السنة والمناخ وأدركوا حركته الفلكية، وإن البابليون هم الأوائل الذين وضعوا التقويم وتقسيم السنة الى (12) شهراً وبرجاً، وحسبوا فترات الأبراج وشروق الشمس في كل برج، وأدركوا حساب المناخ والابراج ، وما زال هذا الحساب نجده يستخدم لدى الشعب الايزيدي (الكُردي) مما يدل على عمق وأصالة وقدمية هذا الحساب في التقويم الشمسي الأيزيدي.

قاسم مرزا الجندي

28/8/2022

Qasim