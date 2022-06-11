 جمال کودي: احياء كارثة شنكال سنويا والواقع على الأرض

احياء كارثة شنكال سنويا والواقع على الأرض

جمال کودي

منذ سبع سنوات وتحديداً بتاريخ 3/8/2014 تعرض اهالي شنكال لأبشع كارثة مأساوية في القرن الحادي والعشرين، ومنذ ذلك الحين يتحمل أهالي شنكال من معانات ومصاعب كثيرة ويمرون في اصعب الظروف وخاصة النازحين منهم الذين ما زالوا يقيمون داخل المخيمات والهياكل ضمن محافظات اقليم كوردستان، للعلم الفترة المخصصة لبقائهم فيها من المفترض ان لايزيد عن عدة اشهر لأنهم كانو بأنتظار العودة الى مناطقهم وأمتداد هذه الفترة الطويلة غير المتوقعة، بالرغم ان سكان المناطق ألأخرى الذين نزحو الى محافظات أقليم كوردستان عادوا الی مناطق سكناهم، وحالياّ مناطقهم آمنة الى حد ما.

واضح للجميع، أن تأخير فترة بقاء النازحين في المخيمات والهياكل تنتج منها آلاف من المشاكل والحوادث بسبب سكنهم في أماكن لاتكفي لهم وليس فيها ادنی مقومات الحياة، وذلك لأنها لحد الآن مساكن وقتية وليس دائمية و لا تغطي حاجاتهم الملموسة والغير الملموسة. لذا نقول الى متى نقوم بأحياء الذكريات السنوية لهذه الابادة عن طريق اضافة رقم الى أرقام السنوات الماضية فقط وتعليق البوسترات واللافتات على جدران الأبنية والموْسسات والدوائر ولازال المئات مفقودين بيد افراد التنظيم الارهابي والعديد من المقابر الجماعية غير مكتشفة بعد وحتی المكتشفة منها لم تجري ازالة ما تبقی من جثثهم للعديد من تلك المقابر ودفنها في مراسيم لائقة، اضافة الی الكثير من المطالب الأخرى التي تخص ايزديي شنكال. كان من المفروض ان يتحقق مطاليبهم على الأرض بعد ألأحداث بفترة قصيرة وليس بالقول والأقناع فقط لأنهم يستاهلون حياة أكثر امناً و رفاهية، حسب حجم الكارثة التى تعرض لهم.

هل رغم كل هذه التضحية والتدمير من الناحية ألأجتماعية والنفسيية والعمرانية لايستحق ان تتحول شنكال الى وضع افضل وتلبية اهم مطاليبهم ومن ضمنهم منح حقوقهم الشرعية لكي يكون دافعا لحل ومعالجة الكثير من المشاكل التي تعرض لها ولازال يعانون منها نتيجة ذلك الأبادة البشعة لأن امتداد الفترة الزمنية وبقائهم في هذا الوضع وعدم العودة الى شنكال يؤدي الى ازدياد المشاكل والحوادث، لذا من اهم الخطوات المهمة الواجب على الحكومة المركزية وحكومة ألأقليم بالتعاون مع المجتمع الدولي؛ السعي الى تحويل قضاء شنكال الى محافظة مستقلة وتطبيق تلك الأتفاقية المشتركة التي نشأت بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان وبأسرع وقت ممكن والأهتمام بالأدلة والمواثيق التى تم جمعها وتوثيقها من قبل النشطاء ليكون دافعاّ ومصداقية لأعتبار ما حصلت كٳبادة جماعية (جينوسايد) على المستوى العالمي والتي تطبق عليها جميع شروط الابادة الجماعية حسب القوانين الدولية. ان تطبيق وانجاز وتنفيذ هذه المهام على الأرض والمتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية يسهل الأمر ويتجه وضع شنكال نحو الأفضل حيث يؤدي الى تخفيف معانات النازحين ومعالجة اغلبية المشاكل المتعلقة حالياّ ومنها القضاء على ظاهرة التغير الديموغرافي لمنطقة شنكال حين ان الخاسر الأكبر لهذا التغير هو المكون الأيزدي وله تاثير كبير على مستقبل الأيزديين بصورة عامة و شنكال بصورة خاصة وذلك لأن خصوصية المنطقة متٲثرة بتاريخ ومراقد والأماكن الأثرية والدينية الأيزدية التي يرجع الى آلاف السنين، حيث يعتبر منبع التراث والفن والتاريخ والفلكلور الأيزدي ألأصيل، ومن الناحية الأمنية ايضاَ ستكون في مصلحة جميع فئات المنطقة ولايستطيع القوات الغير الشرعية ممارسة تنظيماتهم داخل المنطقة لصالح مبادئهم الخاصة، ولابد الأشارة الى نقطة مهمة وهو فسح وتوسع المجال بالنسبة لأيصال الخدمات وتوفير المكان والجو الملائم لمنظات المجتمع المدني والدوائر المحلية للقيام بمهامهم وخاصة من الناحية الأنسانية في شتى المجالات يؤدون دورهم بشكل افضل وبمهام جديدة.