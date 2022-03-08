د. اسامة حيدر: تهديدات النووي المالي والعسكري ومستقبل العالم

تهديدات النووي المالي والعسكري ومستقبل العالم

د. اسامة حيدر

الاستعدادات الروسية للحرب النووية المالية:

قبل دخول روسيا الى اوكرانيا عسكريا كانت زيارة بوتن الى الصين في 4/ 2/ 2022 تم توقيع عقد بين الصين وروسيا . لتزويد الغاز والنفط الروسي الى الصين لمدة 30سنة ماقيمته 117 مليار دولار.

منذ عام 2014 بعد السيطرة على القرم من قبل روسيا. تم اصدار عدة اجراءات لحصار روسيا , فلتفادي مايمكن ان تكون العقوبات في حال السيطرة على الجانب الشرقي من اوكرانيا وقبل اي حرب مخطط لها وما اتخذته روسيا الاتي :

#عام 2014 بلغت حجم التعاملات بين روسيا والصين97% بالدولار الامريكي.و كانت احتياطيات الذهب والنقد الاجنبي 385 مليار دولار.

# في عام 2022 اصبحت المعاملات التجارية بين روسيا والصين 33% بالدولار الامريكي. بينما اصبحت احتياطيات الذهب والنقد الاجنبي 643 مليار دولار.

الاحترازات الروسية ماليا كانت بتخطيط يقلص اقل الخسائر الممكنة. والمهم هو ان التداول بالدولار الامريكي لايتعدى ال16% من الدولار الامريكي . واتجهت روسيا الى التعامل بعملات بديلة مثل اليورو والين والليوان الصيني.

وصف الحرب ونوعها:

أ.اعلن وزير المالية الفرنسي في 26 شباط 2022 ان حرمان الاتحاد الروسي من نظام “سوفت” هو بمثابة خيار نووي على المستوى المالي.

ب.في اليوم التالي اعلن بوتن ان تهديد الغرب المعادي لروسيا سيرد عليه بالسلاح النووي الحقيقي.

تهديد بوتن بناء على ء ما اقرة الدوما .اي برلمان الاتحاد الروسي لبند جديد عام 2020 استراتيجي عندما تتعرض الامة الروسية الى خطرا وجوديا وهو ترجمة تصعيد تصعيد بتصعيد. “Escalate to de escalate”

وهذ ماينطبق تماما على الحرب مع الغرب ودعمه المتنوع والشامل لاوكرانيا. التي يراد لها ان تكون الضحية في حرب نووية مالية. قد تتسع لاستخدام سلاح نووي محدد . بعد ان وجدت روسيا بان الصراع يتسع بشكل كبير وخطير .

نظام العقوبات المالية عليّ وعلى اعدائي:

نظام (SWIFT)

نظام “جمعية الاتصالات المالية العالمية “

نظام سوفت المالي دخل الخدمة عام 1973 يغطي 200 دولة وتساهم فيه 11الف مؤسسة مالية.

وهو نظام مالي تشرف عليه البنوك المركزية في : الولايات المتحدة الامريكية , اليابان , بلجيكا , كندا, فرنسا, المانيا , ايطاليا, السويد, هولندة , بريطانيا وسويسرة.عزل روسيا عن نظام سوفت يؤدي الى خسارة 5% من ناتجها المحلي ويمنع التبادلات التجارية مع روسيا والاضرار متبادلة بين الغرب وروسيا ومن يتعامل معها:

(النظام المالي الروسي البديل ) SPFS

وهو نظام مالي يشرف عليه البنك المركزي الروسي يتكون من 400 مؤسسة مالية وتتعامل معه 23 دولة.

الواقع المالي في التبادلات والمنافع المالية بمختلف الاصعدة بمنافعها واضرارها بحيادية من مؤشرات الواقع المالي الذي تتضرر منه جميع الاطراف وبدرجات متفاوتة:

اولا:الاصول التي تمتلكها اوربا داخل الاتحاد الروسي (اي استثمارا اوربية داخل روسيا) تبلغ 350 مليار دولار . اضافة 56 مليار روسيا مدانة الى البنوك الاوربية.

ثانيا : 230 مليون متر مكعب غاز روسي يصدر الى اوربا يشكل 40% من حاجة اوربا للغاز . علما بان اوربا بحاجة الى 600 مليون متر مكعب من الغاز سنويا.

#عام 2014 بلغت حجم التعاملات بين روسيا والصين97% بالدولار الامريكي.و كانت احتياطيات الذهب والنقد الاجنبي 385 مليار دولار.

# في عام 2022 اصبحت المعاملات التجارية بين روسيا والصين 33% بالدولار الامريكي. بينما اصبحت احتياطيات الذهب والنقد الاجنبي 643 مليار دولار.

الاحترازات الاقتصادية الروسية كانت بتخطيط يقلص اقل الخسائر الممكنة. والمهم هو ان التداول بالدولار الامريكي لايتعدى ال16% من الدولار الامريكي واتجهت روسيا الى التعامل بعملات بديلة مثل اليورو والين والليوان الصيني.

الاتحاد الروسي دولة كبرى واصبحت عظمى:

اولا: الديون الروسية في 2022 اقل من ثلثي احتياطياتها ومعظمها ديون بالروبل الروسي والمغطى بتنوع احتياطي العملات.

ثانيا: صندوق الثروة القومي الروسي 175 مليار دولار

ثالثا: روسيا ثاني اكبر منتج للغاز الطبيعي بالعالم . وثالث اكبر منتج للنفط بالعالم.

وقف الصادرات الروسية من الغاز تمثل فقدان 3% من الناتج المحلي فيها

ووقف صادرات النفط تمثل فقدان 1.2% من ناتجها المحلي.

وللعلم فان اوربا تستورد 40% من حاجتها من الغاز الروسي . و27% من حاجتها من النفط الروسي.

مجمل الناتج المحلي الاجمالي الروسي من صادراتها اعلاه تشكل 14%

و40% من موازنتها المالية . و60% من صادراتها. رغم قلة ناتجها روسيا المحلي البالغ 1.7 ترليون دولار وهو اقل من ايطاليا. الا ان لروسيا خصوصيات تختلف كثيرا عن غيرها فهي: اكبر دولة بالمساحة 17 مليون كيلومترمربع. اوربا تشكل 40بالمائة من مساحتها وفيها 120 نهر.واكبر منتج للماس بالعالم اضافة لانتاجها الاكبر من الفحم.

الاتحاد الروسي ضمن العشرين اقتصاد بالعالم. مصدر للحبوب بالعالم واكبر مصدر للسلاح رغم ان انفاقها العسكري ربع انفاق امريكا.

في روسيا مؤسسات دولة قوية وارثها متراكم من خلال الانضباط الموروث من الاتحاد السوفيتي . الحس الوطني والافتخار بالهوية الروسية جعلها امة منسجمة فيما بينها . فالاسرة والعلاقات الاجتماعية من بيئة شرقية والديانة الارثوذكسية متسامحة مع العشرين مليون مسلم فيها.مجتمع يحب الحياة برقي وليس ببذخ واسراف .

في الاتحاد الروسي 85 نظام اتحادي وفدرالية كموسكو وغيرها وفية مدن فدرالية واقاليم ومقاطعات وبها 21 جمهورية .

نفوسها 143 مليون نسمة ومعدل دخل الفرد 11الف دولار. جغرافيتها قاسية عليها بموانئها المتجمدة طيلة فصل الشتاء كعائق لنشاطها التصديري في السلع الاستهلاكية لتكون منافسة لبقية المنتجات كالسيارات والهواتف والاجهزة الدقيقة والكوميوتر وغيرها .رغم تطورها التكنولوجي ومنها اول من صعد الى الفضاء . وبها من حصل على جوائز نوبل. وبها اكبر قاعدة علماء بالعالم في علو الفيزياء والكيمياء وعلوم الفايروسات والبايولوجيا . وبها علماء اوبئة من كبار علماء العالم.

اهداف روسيا وطموحاتها الاستراتيجية:

اوراسيا اي اوربا واسيا العالم الجديد الذي تهدف الية روسيا الاتحادية والصين والهند ودول اسيا. لتكون محورر اقتصاديا يؤمن امنه بتفاهمات يمكن ان تشمل دول اخرى مع منظمة بريكس( روسيا الصين الهند البرازيل وجنوب افريقيا) ومنظمة شنغهاي لتكون كتلة سكانية واقتصاد مؤثر في الاقتصاد العالي اوربيا وامريكيا.

جميع الدراسات الاستراتيجية تؤكد بان الدولة الاقوى اقتصاديا وحربيا الولايات المتحدة الامريكية ستفقد مكانتها. كدولة اعظم عام 2025. كثير من المؤشرات الملموسة في هذا القرن تشجع على حدوث ذلك .

ولظهور دول ناشئة او نامية باقتصاد وتكنولوجيا صاعدة واهمهما الصين الاقتصاد الناهض والنامي وبلا تراجع في نسبة نموه .منذ عقد من الزمن اضافة للاتحاد الروسي وطموحه كقوة عسكرية تمتلك جميع مقومات التفوق التكنولوجي في معظم المجالات.

لتصنيف نمو الدول , والكوامن الذاتية في بنية الامة هي مقومات نهوضها. ضمن التعليم والبحث العلمي وزيادة الابتكارات الداخلية لتعطي اضافات لبقية دول العالم . فهذه الدول الناشئة هي ليس فقط في ناتجها المحلي المحاصر سياسيا واقتصاديا, لخنقه وجعلة اقتصاداسياسيا تابعا للدول المهيمنة على خارطة العالم.

الصين وروسيا وايران وفنزولا بلا هيمنة راس المال على المال الاخر. لوجود السيادة وثروات الطبيعة اضافة الى وجود وكوامن لاتنضب من الثروات وهو مايمكن تسميته

( الاقتصاد المعرفي ) اي تنمية العقل البشري كثروة تتجدد وتبدع وتنتج . باستمرار الاكتشافات التي تعتمد على امكاناتها الذاتية وهو سيادة البلد واستقلاله بلا موانع واعاقات تمنع ذلك. لتستفاد الجهات المهيمنة على السوق وجعل بلداننا مجرد سوق استهلاكية مسرفة لا مستقبل لها تعيش عولمة السوق الاستهلاكية . وهو الخراب المزمن الذي نحن فية كعالم مايسمى الشرق اوسطي باستثناءات بعض الدول كماليزيا وغيرها .

الليوان الصيني وفقدان مكانة الدولار الامريكي:

تبادل السلع والمقايضة بين الدول المحاصرة اقتصاديا . اضافة الى تداول العملات المحلية كالروبل والتومان والليوان بين الدول المحاصرة. ومقايضة مواد اولية باخرى سهل الكثير في فك خناق الحصارات المفروضة على دول ذات سيادة . ساعد ايضا في ايجاد منافذ للبيع والشراء خارج اطر المراقبة من دول الغرب وامريكا.

مما سهل الاستغناء عن نسبة الكتلة النقدية من تعاملات الدولار الامريكي , وايجاد البدائل المنوه عنها اعلاه وهو اجراء تبعاته السيئة على الاقتصاد الامريكي . وكانت النتيجة هي تقليص استخدام الدولار بالسوق العالمية من 95% الى 68%

الثقة الأئتمانية بسندات الليوان الصيني هي مرحلة متقدمة جدا في اسواق التبادل التجاري و بورصة شنغهاي. وهو اعتماد العملة الصينية الليوان بمايقابلها من الذهب وكما كان الدولار الذي فقد هذه الميزة في اسواق وسندات المال بالعالم . انها استراتيجية تم بنائها بتضحيات الدعم المالي الصيني ليكون الميزان التجاري دائما لصالح الصين بدعم الليوان. بمئات المليارات من قبل البنك المركزي الصيني لياخذ الليوان مكانته بين عملات العالم كالدولار واليورو والين الياباني وغيرها, من العملات الرصينة المعتمدة عالميا في سلة العملات التي تعتمدها صناديق المال وبنوكها. وهو مايرسم اقتصاديات العالم وتضخم دول الغرب وما تعانيه من تراجعات وانقسامات بنيوية مجتمعية. على مستوى الحركات الشعبية داخل بلدانها , والانقسامات العميقة التي ستساعد كثيرا في حسم صراع الاقطاب شرقية او غربية. انتخابات امريكا النصفية للكونغرس الامريكي في نوفمبر 2022 وزيادة اسعار الطاقة. ستضعف شعبية ضعف الرئيس بايدن وحزبه. بالاخص ان استمرت الاسعار بالزيادة لمجمل اسعار الطاقة . والتي ستسرع في الانقسامات والاضطرابات الاحتجاجية داخل الولايات الامريكية.

الاستنتاجات:

اولا:منذ عدة سنوات الولايات المتحدة الامريكية برؤسائها واحزابها ومؤسساتها . اعلنت ان العدو الاول هي روسيا واضعافها اقتصاديا ومحاصرتها لوجستيا. مرحلة مهمة لنتفرغ الى العدو القادم وهي الصين. وما نراه وما سنراه ماهي الا خطوات جدية لصراع وجودي بين القوى المتصارعة من اجل البقاء.

ثانيا: الاندفاع والتحشيد الغربي لشعوبها بالاعلام الموجه . لحمل السلاح والتطوع لقتال ناطقي الروسية داخل اوكرانيا. والحرب ضد الجيش الروسي. بدعم سياسي من حلف الناتو ودول الاتحاد الاوربي او خارجه.

مايخيف ان تكون ساحة اوكرانيا والتي فيها معظم مدراء بلديات اوكرانيا .هم من اليهود والمسيحي الانجيلي . لتتحول الحرب في اوكرانيا الى حرب عقائدية طائفية بين المسيحية الانجيلية . تصريحات جونسون الحماسية , رئيس وزراء بريطانيا بلندن عاصمة تاسيس الكنيسة البروتستانتية . دلالات لها معانيها الدفينه.وان ماجرى في حرب افغانستان ضد جيش الاتحاد السوفيتي بصراع عقائدي ايديولوجي شيوعي – اسلامي .وفارسي وعربي في الحرب مع ايران.ثم تحول الى صراع تدريجي سني شيعي.كان ذلك ليس عفويا ابدا.

ولا نستغرب الان هوى وعواطف السذج من العرب والاسلاميين لمقاتلة روسيا على ارض اوكرانيا. قوى الشر الخفية التي تريد للعالم ان يكون مشتتا ومبعثرا. متصارعا لكي تغتنم فرص الاستيلاء على غنائم العالم. كما حصل فيما بعد الحرب العالمية الاولى والثانية واتساع رقعة الحرب عقائديا وجغرافيا بمدياتها الاقتصادية ستظهر قوى حصاد غنائم مابعد الحروب .