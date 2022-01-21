يوسف بري: فارسنا شيخ شامو ترجل عن صهوة جوادهِ مبكرا في ميدان النضال

فارسنا شيخ شامو ترجل عن صهوة جوادهِ مبكرا في ميدان النضال

يوسف بەری

بعد وفاته في احد مشافي مدينة انقرة التركية اثر اصابته بفيروس كرونا اللعين، نقل جثمان شيخ شامو شيخو الطاهر الی مطار اربيل الدولي، وجرت المراسيم التابينية لاستقباله علی مستوی عالي يليق بشخصيته و مكانته وبحضور السيد مسرور بارزاني رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان الذي وضع اكليلين من الزهور علی جثمانه نيابة عن نفسه وعن الرئيس بارزاني، كما وضعت اكاليل من الزهور عن طريق ممثلي رئيس الاقليم والبرلمان الكوردستاني وكذلك عن ممثلي الديانات، كما وضع اكاليل من الزهور من قبل ذوي المرحوم..

وكما حضرت مراسيم استقبال الجنازة العديد من الشخصيات السياسية والحكومية والدينية واصدقاء المرحوم ومن الحضور ايضا سمو الامير حازم تحسين امير الديانة الايزدية في العالم وعقيلته ميان خيري بك.

ثم تحرك الموكب الذي رافق جثمانه باتجاه محافظة دهوك وتم استقباله من قبل اهالي المناطق الايزدية بمحاذاة الطريق الی ان وصل الی مجمع خانك حيث محل اقامته وهناك كانت النظرة الاخيرة من قبل افراد عائلته، ثم نقل جثمانه بمسافة علی الاكتاف، ثم نقل الی مزار مامشفان وبمراسيم كبيرة وبحضور مهيب بانغام الدف والشباب ليواري الثری هناك، وخلال مراسيم الدفن القی محافظ دهوك كلمة سرد فيها بعض نشاطات المرحوم وٲكد علی اخلاص الشيخ شامو للايزديين والمطالبة بحقوقهم و حبه لقوميته الكوردية.

ثم كلمة السيد عبدالخالق بابيري عضو قيادة pdk ومسئول فرع شيخان للحزب، ثم كلمة نجل المرحوم السيد نيجيرفان نيابة عن العائلة الذي رحب بالحضور، واكد ان عائلته مع اعمامه سيستمرون علی نهج المرحوم والدهم والمحافظة علی منجزاته وسمعته..

يذكر ان المرحوم كان وجها ثقافياً وسياسياً واجتماعياً بارزاً، ترجل عن صهوة جواده مبكراً في ميدان النضال، حيث كان له دوراً بارزاً في المساهمة لترسيخ قيم التسامح والتعايش بين المكونات في منطقة بادينان.

ولد الشخصية الايزدية المعروفة المغفور له الشيخ شامو شيخو في عام 1961 في منطقة ديربون، من عائلة ايزدية من شيوخ الشيخ مند، كان عضوا في برلمان كوردستان خلال الدورة البرلمانية السابقة، ومستشار دولة رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان ورئيس الهيئة العليا لمركز لالش/ دهوك الذي خدم في هذا الصرح الثقافي خيرة حياته اي حوالي ثلاثين عاما منذ تاسيس مركز لالش عام 1993..

شاركنا في مراسيم الدفن.. وداعا شيخ شامو.. الرحمة والمغفرة علی روحك والصبر والسلوان لذويك ومحبيك واصدقائك…

خودێ برەحمینت و سەرێ مالباتێ ساخبت و سعود لگەل نەچت