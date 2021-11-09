المهندس: كامل خودێدا  ئيزدين: افتتاح مشروع دليل لالش الارشادي

افتتاح مشروع دليل لالش الارشادي

الدليل الارشادي لمعبد لالش النوراني

رێبەرێ لالش یێ رێنیشاندانێ

المهندس: كامل خودێدا ئيزدين

لالـش 23.10.2021

عەرد مابویی بەهتی

خدودەکی خەدتی

عەرد بێی وێ سوڕێ نا تەبتی

پشتی چل هەزار سالی ب هەژمارە

عەردی ب خۆرا نە گرت حەشارە

هەتا لالش ب ناڤدە دهاتە خوارە

لالش کو د هاتە

ل عەردی شین دبوو نەباتە

پێ د زەینی چقاس کنیاتە

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پادشا و هەر چار یارە

ل مەرکەبێ دبوون سوارە

ل لالشێ د سەکنینن گۆت ئەڤە حەق وارە

(ژ قەولی زەبوونی مەکسور )

لالش:

خميرة الأرض، التأريخ، القدسية، الإرث والعراقة، الجبال والأشجار، العيون والمياه العذبة، الهدوء والسكينة، الراحة والايمان، الطقوس والمراسيم الروحية العريقة على أنغام الدف والشباب المقدستين، التعميد وصفاء الروح والخشوع في ميهراب الخالق، حيث لالش بما فيها من جبال مزدان بأشجار باسقة وعيون المياه المتدفقة وأزقة مسقوفة ومزارات وقبب مخروطية مضلعة بفنها المعماري الفريد من نوعه وكهوف ومقامات هي قبلة الايزيديين ومرادهم أينما كانوا.

إضافة الى ذلك يعتبر معبد لالش محط أنظار جل الكتاب والباحثين ومصدر الهام الشعراء والفنانين ومقصد الدبلوماسيين والمهتمين بالتاريخ والمعتقدات وكل الذين ينوون معرفة ماهية حقيقة الديانة الايزيدية لابد من زيارة هذا المكان المقدس والعريق.

هذا في الوقت الذي لا يخلو هذا المكان المقدس من الزوار من مختلف القوميات والأديان بهدف الدعاء والخشوع الى الخالق بالقناعة والايمان.

زيارة هذا العدد الكبير من الزوار لمعبد لالش المقدس وبشكل يومي ودوري في كافة الفصول وعلى مدار السنة خاصة في ايام الأعياد والمناسبات حفزني وشغلت جل أفكاري واهتماماتي كمهندس بهذا الموضوع منذ عام ١٩٩٨ حينما كنت أشرف على عدد من المشاريع الخدمية وذلك بعمل دليل إرشادي خاص بمعبد لالش من أجل مساعدة زوار المعبد وتسهيل مهمة التعرف على المعالم والأماكن الموجودة فيه.

نظرا ً لكثرة المزارات والاماكن المقدسة في معبد لالش، يتطلب من إدارة المعبد عند زيارة هؤلاء الزوار سواء من الإيزيديين أو غير الايزيديين تسهيل مهمة زيارتهم ليكونوا على دراية بمعرفة مدى قدسية المكان والمزارات والاماكن المقدسة واسمائها وماذا تسمي القبب وعيون الماء والازقة والمقامات والكهوف بل وحتى الأشجار المعروفة والتي تمتد تاريخ أغلب ما ذكرتها إلى فترات زمنية سحيقة، وذلك بإعطائهم اكبر كمية من المعلومات عن المعبد وما فيها خلال وقت قصير دون بذل الكثير من الجهد والاستفسار، هذا من جهة ومن جهة ثانية من أجل تسهيل مهمة الزوار للوصول إلى الهدف المنشود والجهة المقصودة بسهولة.

في السابق كان معبد لالش يفتقر الى خرائط توضيحية للمعالم الاثرية والاماكن المقدسة والازقة والطرق الموجودة فيها كي يتم الاعتماد عليها في عمل دليل لالش الارشادي، حيث كانت تتوفر فقط الصور القديمة والحديثة وأيضا ً الرسومات والمخططات التي رسمها الكتاب والآثاريين والفنانين والرحالة الذين زاروا معبد لالش أمثال برسي بادجر، لايارد، رسام، الاخوين ويگرام، ليدي دراور، ادمونس وجون كيست وغيرهم حيث أقدموا على نشرها في كتبهم.

الجدير بالذكر انه في نهاية عام ٢٠١١ تم وضع الخرائط والمخططات اللازمة من قبل شركة (فووسينك) الألمانية لكافة المزارات، الاماكن المقدسة، الاماكن الاثرية، الطرق والازقات بقياسات حقيقية حسب الواقع الحالي إبتداءً من طريق التبليط الرئيسي المؤدي الى المعبد من خلال المسح الجوي ووضع (ماستر بلان) شامل لمعبد لالش والمناطق المحيطة بها.

من أجل استمرار مسيرة أعمار معبد لالش وافق المجلس الروحاني الايزيدي في العام ٢٠١٧على مشاركة الايزيديين والخيرين في ترميم وتوسيع المزارات والأماكن المقدسة في المعبد ليضاف الى جملة المشاريع المنفذة فيها من قبل حكومة أقليم كوردستان.

حيث يشترط ان تكون عملية الاعمار بطريقة أثرية صحيحة ووفقا ً للماستربلان المذكور أعلاه وان يتم الحفاظ على الاماكن الاثرية والدينية القديمة دون إجراء تغييرات جوهرية أو المساس بها وبما يتناسب قدسية معبد لالش وبمتابعة لجنة مشرفة على عملية الاعمار متكونة من مهندسين ايزيديين وسماحة البابا چاویش. هذه العملية ما تزال مستمرة من قبل الخيرين الى الوقت الحاضر وقد تستغرق وقتاً طويلاً.

لذلك باتت الحاجة الى عمل وانشاء دليل لالش الارشادي كما أسلفنا أعلاه ضرورة ملحة، حيث وافق المجلس الروحاني وشخص الأمير ووكلائه وبابا شيخ واللجنة الهندسية مشكورين على مقترحنا ومبادرتنا العائلية بعمل هذا المشروع الخيري – الطوعي عندما زرنا معبد لالش ولقائنا مع سيادتهم في دار الضيافة في معبد لالش في ٢٦/٦/٢٠٢١ ومناقشة مسودة الخريطة والدليل التي تم رسمها من قبل المهندسين المعماريين (ئێزدیخان کامل) و(ماردين كامل) واغنائها بملاحظاتهم ومعلوماتهم وتوجيهاتهم القيمة.

كي تكون المخططات حديثة ومن خلال كتاب رسمي من المجلس الروحاني الايزيدي تمكننا الحصول على موافقة كلية الهندسة في جامعة دهوك بعمل واجراء مسح جوي جديد لمعبد لالش. حيث تم اجراء المسح الجوي الجديد في ٣٠/٧/٢٠٢١ من قبل كوادر وأساتذة الجامعة وبمعية السيد معاون مدير مختبر دهوك الانشائي ولجنة اعمار لالش الهندسية وسماحة البابا جاويش مشكورين.

هذا الدليل الارشادي يتكون من جزئين: الجزء الاول يشمل خرائط المعبد ويوضع في صناديق زجاجية خاصة وقابلة للفتح والغلق وبابعاد (٢.٠*١.١ متر) ، ويعلق كجداريات على ثلاثة مواقع متميزة في المعبد. الخرائط تحوي أسماء جميع القبب، الاماكن المقدسة، المعالم الاثرية، عيون المياه، المزارات، الكهوف، الجبال، الازقة والأشجار المتميزة في اماكنها الحقيقية ومكتوب بخط بارز باللغة الكوردية – الاحرف ( العربية واللاتينية) . بالإضافة الى ذلك يحوي الدليل على العديد من الرموز والارشادات الضرورية تخص الزائر الكريم باللغة الكوردية (الاحرف اللاتينية) وأيضا ً باللغة العربية. حيث تمت الاستفادة من معلومات السادة: الباحث التراثي پیر خدر سليمان وسماحة البابا چاویش پیر شرو والقلندر پیر سعيد في تدوين تلك الأسماء.

كما يحوي هذا الدليل على (كو, ر- كود) مرتبط بالإنترنيت، بإمكان أي شخص تحميل هذا الدليل الارشادي بواسطة هاتفه المحمول بمجرد توجيه كاميرة الهاتف الى ذلك الكود ليرى الدليل في هاتفه بصورة واضحة.

الجزء الثاني من هذا الدليل الارشادي يشمل أسماء أماكن جميع القبب، الاماكن المقدسة، المزارات، المعالم الاثرية، العيون والازقة، حوالي( 90 موقع)، كل على حدى ومدونة باللغة الكوردية (الاحرف العربية واللاتينية) على رقع مثبتة بأبعاد (٤٠*٢٠ سم) في واجهات تلك الاماكن كما مثبت في الخريطة.

في النهاية نتمنى أن ينال عملنا الطوعي هذا رضى الزوار الكرام وكل المهتمين بالشأن الايزيدي.