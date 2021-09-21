قاسم مرزا الجندي: الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف فلكيًا

الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف فلكيًا

قاسم مرزا الجندي

يبدأ فصل الخريف في الحسابات الفلكيّة لسنة 2021 يوم (22/9/2021)في القسم الشمالي من الكُرة الأرضية، وهو يوم الاعتدال الخريفي، حيث يتساوى الليل والنهار تقريباً في كافة أنحاء الكرة الأرضية، وذلك نتيجةً لتعامد الشمس على خط الإستواء في رحلتها الظاهرية نحو الجنوب، وفصل الصيف ينتهي فلكيا غدا الأربعاء، وتتعامد فيه أشعة الشمس على خط الاستواء ويبدأ معه تساوي الليل والنهار أو ما يعرف بالاعتدال الخريفي.

الاعتدال الخريفي يحصل عادة إما يوم 20-21- 22 أو 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وعندما تشرق الشمس في برج الميزان، تكون الشمس في هذا اليوم منطبقة تماما على خط الاستواء قادمة من نصفها الشمالي الذي يضم معظم آسيا و أوربا وأمريكا الشمالية والقطب الشمالي متجهة نحو النصف الجنوبي من كوكب الأرض والذي يضم أستراليا ونصف أفريقيا وأمريكا الجنوبية والقطب الجنوبي وبعضا من شبه القارة الهندية.

حيث يتساوى الليل والنهار تماما في يوم الاعتدال الخريفي وفي هذا اليوم يبدأ فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الارضية، وفصل الربيع في النصف الجنوبي لكوكب الارض، وإن الشمس تشرق في يوم الاعتدال عند الدرجة 90 تماماً وهو تحديد اتجاه نقطتي الشرق والغرب بصورة دقيقة, أي أن الشمس في هذا اليوم ستشرق من نقطة الشرق الحقيقة وستغرب من نقطة الغرب الحقيقية بينما يبدأ موقعها بالميلان تدريجياً نحو جهة الجنوب.

مع بداية فصل الخريف في المناطق الواقعة في النصف الشمالي للكرة الأرضية يبدأ الليل بالازدياد على حساب النهار، بينما يحصل العكس في المناطق الواقعة في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، حيث يبدأ فصل الربيع ويبدأ النهار بالتزايد على حساب الليل. ويستمر ذلك حتى 21 ديسمبر 2021 موعد (الانقلاب الشتوي) في النصف الشمالي و (الانقلاب الصيفي) في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

يرجع سبب حدوث الفصول الأربعة، إن الشمس تتحرك فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم التى تظهر ثابتة فى السماء وهذا المدار يعرف بدائرة البروج الفلكية، موضحا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بمقدار بـ 23.5 درجة تحدث الفصول الأربعة، ودورانها حول الشمس في مدارها الأهليجي خلال السنة، وهي حركة الارض في مدارها الاهليجي خلال السنة الذي يبتعد الارض من الشمس تارة وتارة اخرى يقترب منها، مما يسبب اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس على المكان الواحد من الأرض بين شهر

يستمر خريف هذا العام فلكياً لمدة 90 يومًا وذلك حتى الحادي والعشرين من كانون أول القادم وهو أول أيام الانقلاب الشتوي، تكمن أهمية موعد الاعتدال الخريفي فلكياً في بداية فصل الخريف شمالا وفصل الربيع جنوباً في أمور عديدة.

يبدأ في منطقة القطب الشمالي ليل طويل جداً، يستمرّ لمدة 6 أشهر كاملة، حتى موعد الاعتدال الربيعي 2022، ويبدأ في منطقة القطب الجنوبي نهاراً طويلا جداً، يستمر لمدة 6 أشهر كاملة ايضاً، حتّى شهر آذار/ مارس 2022. يعني السنة في القطبين الشمالي والجنوبي لكوكب الارض تساوي يوم واحد، نهاره تسوي ستة اشهر وليله ايضا تساوي ستة اشهر.

يبدأ فصل الخريف فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بينما يبدأ فصل الربيع في النصف الجنوبي من الارض، تكون الشمس عمودية تماماً بهذا التاريخ على خط الاستواء وينعدم تشكل الظل ظُهراً في الأماكن التي يمُر بها خطّ الاستواء

يتساوى الليل والنهار بهذا اليوم في جميع مناطق الكُرة الأرضية، و تشرق الشمس من الشرق تماماً وتغرب في الغرب تماماً، ويستطيع جميع من في الأرض خلال هذا اليوم، تحديد الاتجاهات الاربعة بكل دقّة.

بعد هذا التاريخ يصبح الليل أطول والنهار اقصر في النصف الشمالي من الأرض

مع بداية فصل الخريف في المناطق الواقعة في النصف الشمالي للكرة الأرضية يبدأ الليل بالازدياد على حساب النهار، بينما يحصل العكس في المناطق الواقعة في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، حيث يبدأ فصل الربيع ويبدأ النهار بالتزايد على حساب الليل. ويستمر ذلك حتى 21 ديسمبر 2021 موعد (الانقلاب الشتوي) في النصف الشمالي و (الانقلاب الصيفي) في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

ويرجع السبب في حدوث الفصول الأربعة إلى ميلان محور الأرض بمقدار 23.5 درجة على دائرة مدار دورانها حول الشمس، وكذلك في مدارها البيضاوي خلال السنة الذي يبتعد الارض من الشمس تارة وتارة اخرى يقترب منها، مما يسبب اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس على المكان الواحد من الأرض بين شهر

يستمر فصل الخريف في هذه السنة 90 يوماً حتى حدوث الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة في النصف الشمالي من الأرض، وترتفع في النصف الجنوبي.

قاسم مرزا الجندي

21/9/2021 الاثنين