زيدو باعدرى: الپارتي في ذكری میلاده ال 75

الپارتي في ذكری میلاده ال 75

(الديمقراطي الكوردستان…)

خمسة وسبعون سنة مضت والپارتي ماضٍ واثق الخطوات نحو طريق العز و المجد والاستقلال بشتی الوسائل والطرق .. منذ التٲسيس في 16 8 1946 والی یومنا كنت نبراس اليقظة” فكريا”ومعطاءا” مكللا” بالتضحيات والقرابين ومعمدا” بدماء الاف الشهداء البررة….

یعتبر ميلاد هذا الحزب الكوردستاني منعطفا تٲریخيا و”معاصرا” في حياة الشعب الكوردستاني سائرا” به مع عجلة التطور العلمي النوعي على كافة الاصعده في مختلف مجالات الحياة في ظروف الخطر والعدوان الهمجي الدواعش وحوش العصر و من الجهات الاربعة والخوف على المصير الكوردستاني ..كان هدفه قيمة الانسان الفرد والششعب بتاريخه، من منطلق من لا تاريخ له، لا ماض ولا حاضر ولامستقبل له!فمن هذه الروح الثورية المؤطره بالايمان الراسخ قاد هذا الحزب نضال الكوردستانیین في اصعب الظروف ( في الجبل الصعب) مُسورا” بشعبه بعد ان وجد فيه اهدافه وتطلعاته الستراتيجية ،فكان الرمز الجهادي لهذا الشعب مؤكدا” من خلال مسيرته ان الجماهير هي الضمان وهي الغايه والوسيله حتى الوصول لبر الامان مستمدا” عزمه وقوته وصلابته من مؤسسه البارزاني الخالد مصطفی …..

تحية إجلال واكبار لروح البيرق الشامخ المبارك في عليائه ابدا” مؤسس هذا الحزب الاب الروحي الخالد مصطفى البارزاني…

تحية حب و تقدير وإجلال لينبوع النبض المتدفق في مجرى حياة كل فرد من شعبنا … سەرۆک مسعود البارزاني…

وازف ارقى التهاني والتبریكات لقيادة واعضاء الپارتي ولجميع الپيشمرگه الابطال المرابطين على الجبهات في التخوم من اجل حماية تراب وشعب الاقليم ليبقى منعما”بالأمن والامان والاستقرار والتقدم والازدهار …

العز والمجد والخلود لأرواح شهداء كوردستان الأطهار والبررة….