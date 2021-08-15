عصمت رجب: سقوط كابول

سقوط كابول

عصمت رجب

١٥/٨/٢٠١٢

لاشك بان المهتمين بالشأن الدولي من السياسيين يتابعون مايحصل في افغانستان بعد انسحاب التحالف الدولي والقوات الامريكية منها وسقوط عدد من المدن والمحافظات بيد مسلحي طالبان، واليوم سقوط اكبر مدنها وهي كابول بيدهم وهذا مايذكرنا بسقوط اكبر محافظات العراق بيد داعش فترة 2014 وبسرعة كبيرة ويدل على ان تنظيم طالبان هو تنظيم منظم ويمتلك من المعدات والاسلحة والاندفاع مايمكنه من اسقاط دولة .

ومن هنا على اصحاب السلطة والسياسيين العراقيين الانتباه من موضوع انسحاب القوات الدولية في هذا الوقت كونه سيدخل العراق في فوضى وخطر كبير لأنه – وكما هو معلوم لدى الجميع – فإن الحكومة ضعيفة ومنطق اللادولة والفصائل المسلحة هو الحاكم الفعلي للعراق كونها هي الأقوى وقد رأى العالم كله ذلك من خلال دخولها المنطقة الخضراء عدة مرات، والاستعراضات بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة، رغم أنف الحكومة وما يحدث من خطف وقتل في بغداد وغيرها من المحافظات العراقية، والتحكم بالقرار السياسي والاقتصادي والأمني للعراق هذا اولا .

اما ثانيا فان داعش الارهابي ينشط في مناطق عديدة وبقوة لذلك فخروج القوات الدولية يمهد الطريق امامها ويجعلها في موقف قوي قد يعيد مأساة 2014 على العراقيين .

لذلك علينا ان نتعض من تجربة افغانستان ويجب ان يكون هناك خطة محكمة في هذا الوقت لحين ان يعيد العراق وحكومته قوته وبأسه ويكون قادرا على حماية مدنه واهله .